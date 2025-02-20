Датские булочки с черникой и ванильным чизкейком: рецепт невероятной выпечки

Что может быть лучше аромата свежеиспеченных булочек, который окутывает дом уютом и теплом. Этот рецепт сочетает в себе нежность дрожжевого теста, кислинку черники и изящество ванильного чизкейка.
Эта выпечка может идеально подойти как к утреннему кофе, так и к чаепитию в кругу близких. А если вы когда-то мечтали о собственной пекарне, этот рецепт может стать отличным началом, а рассказали о нем на странице bakedbylaora. Рецепт рассчитан на 8 булочек.
Ингредиенты
Для теста:
- Молоко 150 мл
- Сахар 50 г
- Соль 5 г
- Сливочное масло 100 г
- Яйца 2 шт.
- Дрожжи (или 8 г сухих) 25 г
- Мука 350 г
Для ванильного чизкейка:
- Сливочный творог 200 г
- Яйцо 1 шт.
- Ваниль 1 стручок
- Сахар 30 г
Для черничной начинки:
- Черника 250 г
- Сахар 2 ч. л
- Кукурузный крахмал 1 ч. л
- Лимонный сок 2 ст. л
Для крошки:
- Растопленное сливочное масло 30 г
- Мука 70 г
- Сахар 10 г
Приготовление
Приготовление теста:
- Подогрейте молоко до теплого состояния, но не перегрейте. Влейте его в чашу миксера или миску, если будете замешивать вручную.
- Добавьте яйцо, дрожжи, сахар и хорошо перемешайте до полного растворения дрожжей.
- Добавьте муку и вымешивайте на низкой или средней скорости 3-5 мин.
- Добавьте соль и сливочное масло, после чего продолжайте замешиваться еще 5-6 мин на высокой скорости (или тщательно вымешивайте руками).
- Смажьте миску маслом или сливочным маслом, сформуйте из теста шар и положите в миску. Накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте в теплом месте на 1-2 часа, пока тесто увеличится вдвое.
Приготовление начинки:
- Ванильный чизкейк: все ингредиенты тщательно взбейте в миске до однородной консистенции.
- Черничная начинка: в кастрюле соедините чернику, сахар и лимонный сок с растворенным в нем кукурузным крахмалом. Варите на среднем огне примерно 10 мин, пока масса не загустеет. Дайте полностью остыть.
- Крошка: в небольшой миске соедините муку, сахар и растопленное сливочное масло. Перемешайте до образования крошки.
Формирование булочек:
- Когда тесто хорошо подошло, слегка присыпьте руки мукой и разделите ее на 8 равных частей (примерно по 70-80 г).
- Сформируйте шарики и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накройте полотенцем и оставьте еще на 40 мин.
- В центре каждого шарика сделайте углубление с помощью стакана или ложки.
- Заполните полученные углубления начинкой: сначала ванильным чизкейком, а сверху черничным компотом.
- Смажьте булочки взбитым яйцом и посыпьте крошкой.
Выпекание:
- Выпекайте булочки в разогретой до 200°C духовке в течение 15-18 мин или до золотистого цвета. Готовые булочки оставьте остыть на решетке.
Советы:
- Для еще более нежного теста используйте муку высшего сорта.
- Если нет стручка ванили, замените их высококачественным ванильным экстрактом.
- Для более насыщенного вкуса добавьте к черничной начинке щепотку корицы или кардамона.
Попробуйте приготовить эти изысканные булочки дома и они непременно станут вашим любимым десертом.
Приятного аппетита!
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