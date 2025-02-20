Датские булочки с черникой и ванильным чизкейком: рецепт невероятной выпечки

Что может быть лучше аромата свежеиспеченных булочек, который окутывает дом уютом и теплом. Этот рецепт сочетает в себе нежность дрожжевого теста, кислинку черники и изящество ванильного чизкейка.

Эта выпечка может идеально подойти как к утреннему кофе, так и к чаепитию в кругу близких. А если вы когда-то мечтали о собственной пекарне, этот рецепт может стать отличным началом, а рассказали о нем на странице bakedbylaora. Рецепт рассчитан на 8 булочек.

Ингредиенты

Для теста:

Молоко 150 мл

Сахар 50 г

Соль 5 г

Сливочное масло 100 г

Яйца 2 шт.

Дрожжи (или 8 г сухих) 25 г

Мука 350 г

Для ванильного чизкейка:

Сливочный творог 200 г

Яйцо 1 шт.

Ваниль 1 стручок

Сахар 30 г

Для черничной начинки:

Черника 250 г

Сахар 2 ч. л

Кукурузный крахмал 1 ч. л

Лимонный сок 2 ст. л

Для крошки:

Растопленное сливочное масло 30 г

Мука 70 г

Сахар 10 г

Приготовление

Приготовление теста:

Подогрейте молоко до теплого состояния, но не перегрейте. Влейте его в чашу миксера или миску, если будете замешивать вручную. Добавьте яйцо, дрожжи, сахар и хорошо перемешайте до полного растворения дрожжей. Добавьте муку и вымешивайте на низкой или средней скорости 3-5 мин. Добавьте соль и сливочное масло, после чего продолжайте замешиваться еще 5-6 мин на высокой скорости (или тщательно вымешивайте руками). Смажьте миску маслом или сливочным маслом, сформуйте из теста шар и положите в миску. Накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте в теплом месте на 1-2 часа, пока тесто увеличится вдвое.

Приготовление начинки:

Ванильный чизкейк: все ингредиенты тщательно взбейте в миске до однородной консистенции. Черничная начинка: в кастрюле соедините чернику, сахар и лимонный сок с растворенным в нем кукурузным крахмалом. Варите на среднем огне примерно 10 мин, пока масса не загустеет. Дайте полностью остыть. Крошка: в небольшой миске соедините муку, сахар и растопленное сливочное масло. Перемешайте до образования крошки.

Формирование булочек:

Когда тесто хорошо подошло, слегка присыпьте руки мукой и разделите ее на 8 равных частей (примерно по 70-80 г). Сформируйте шарики и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накройте полотенцем и оставьте еще на 40 мин. В центре каждого шарика сделайте углубление с помощью стакана или ложки. Заполните полученные углубления начинкой: сначала ванильным чизкейком, а сверху черничным компотом. Смажьте булочки взбитым яйцом и посыпьте крошкой.

Выпекание:

Выпекайте булочки в разогретой до 200°C духовке в течение 15-18 мин или до золотистого цвета. Готовые булочки оставьте остыть на решетке.

Советы:

Для еще более нежного теста используйте муку высшего сорта.

Если нет стручка ванили, замените их высококачественным ванильным экстрактом.

Для более насыщенного вкуса добавьте к черничной начинке щепотку корицы или кардамона.

Попробуйте приготовить эти изысканные булочки дома и они непременно станут вашим любимым десертом.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить мандариновый зефир.

Читайте также: