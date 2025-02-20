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Датские булочки с черникой и ванильным чизкейком: рецепт невероятной выпечки

Датские булочки с черникой и ванильным чизкейком: рецепт невероятной выпечки

Датские булочки с черникой / Фото: Credits

Что может быть лучше аромата свежеиспеченных булочек, который окутывает дом уютом и теплом. Этот рецепт сочетает в себе нежность дрожжевого теста, кислинку черники и изящество ванильного чизкейка.

Эта выпечка может идеально подойти как к утреннему кофе, так и к чаепитию в кругу близких. А если вы когда-то мечтали о собственной пекарне, этот рецепт может стать отличным началом, а рассказали о нем на странице bakedbylaora. Рецепт рассчитан на 8 булочек.

Ингредиенты

Для теста:

  • Молоко 150 мл
  • Сахар 50 г
  • Соль 5 г
  • Сливочное масло 100 г
  • Яйца 2 шт.
  • Дрожжи (или 8 г сухих) 25 г
  • Мука 350 г

Для ванильного чизкейка:

  • Сливочный творог 200 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Ваниль 1 стручок
  • Сахар 30 г

Для черничной начинки:

  • Черника 250 г
  • Сахар 2 ч. л
  • Кукурузный крахмал 1 ч. л
  • Лимонный сок 2 ст. л

Для крошки:

  • Растопленное сливочное масло 30 г
  • Мука 70 г
  • Сахар 10 г

Приготовление

Приготовление теста:

  1. Подогрейте молоко до теплого состояния, но не перегрейте. Влейте его в чашу миксера или миску, если будете замешивать вручную.
  2. Добавьте яйцо, дрожжи, сахар и хорошо перемешайте до полного растворения дрожжей.
  3. Добавьте муку и вымешивайте на низкой или средней скорости 3-5 мин.
  4. Добавьте соль и сливочное масло, после чего продолжайте замешиваться еще 5-6 мин на высокой скорости (или тщательно вымешивайте руками).
  5. Смажьте миску маслом или сливочным маслом, сформуйте из теста шар и положите в миску. Накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте в теплом месте на 1-2 часа, пока тесто увеличится вдвое.

Приготовление начинки:

  1. Ванильный чизкейк: все ингредиенты тщательно взбейте в миске до однородной консистенции.
  2. Черничная начинка: в кастрюле соедините чернику, сахар и лимонный сок с растворенным в нем кукурузным крахмалом. Варите на среднем огне примерно 10 мин, пока масса не загустеет. Дайте полностью остыть.
  3. Крошка: в небольшой миске соедините муку, сахар и растопленное сливочное масло. Перемешайте до образования крошки.

Формирование булочек:

  1. Когда тесто хорошо подошло, слегка присыпьте руки мукой и разделите ее на 8 равных частей (примерно по 70-80 г).
  2. Сформируйте шарики и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накройте полотенцем и оставьте еще на 40 мин.
  3. В центре каждого шарика сделайте углубление с помощью стакана или ложки.
  4. Заполните полученные углубления начинкой: сначала ванильным чизкейком, а сверху черничным компотом.
  5. Смажьте булочки взбитым яйцом и посыпьте крошкой.

Выпекание:

  1. Выпекайте булочки в разогретой до 200°C духовке в течение 15-18 мин или до золотистого цвета. Готовые булочки оставьте остыть на решетке.

Советы:

  • Для еще более нежного теста используйте муку высшего сорта.
  • Если нет стручка ванили, замените их высококачественным ванильным экстрактом.
  • Для более насыщенного вкуса добавьте к черничной начинке щепотку корицы или кардамона.

Попробуйте приготовить эти изысканные булочки дома и они непременно станут вашим любимым десертом.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить мандариновый зефир.

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