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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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78
Время на прочтение
2 мин

Деруны по-гуцульски с грибами, курицей и сыром: интересный рецепт

Ароматные, хрустящие снаружи и нежные внутри — деруны по-гуцульски с сытной начинкой из курицы, грибов и сыра — это не просто вкусное блюдо, а настоящая дань кулинарным традициям Карпат.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Деруны по-гуцульски с грибами, курицей и сыром: интересный рецепт

Деруны по-гуцульски с грибами, курицей и сыром: интересный рецепт / © Credits

Блюдо сочетает в себе простоту, доступность ингредиентов и богатый вкус, способный подарить ощущение уюта из первого кусочка. Как все приготовить и погрузиться во вкус украинской кухни рассказали на странице СМАЧНА ДОМАШНЯ ЇЖА.

Приготовление

Для дерунов

  • Картофель 800 г

  • Лук 1 шт.

  • яйца 2 шт.

  • Мука 3 ст. л

  • Соль

  • Перец

  • Масло

Для начинки

  • Шампиньоны 200 г

  • Куриное филе 200 г

  • Лук 1 шт

  • Сметана 1 ст. л

  • Твердый творог 100 г

  • Зелень

  • Соль

  • Перец

Приготовление

  • Нарежьте грибы, курицу и лук мелкими кусочками.

  • Обжарьте лук до золотистости, затем добавьте грибы и тушите 5–7 мин.

  • Курицу отдельно обжарьте до готовности.

  • Смешайте все вместе в сковороде, добавьте сметану, соль, перец, зелень. Прогрейте под крышкой несколько минут — начинка готова.

  • Натрите картофель на мелкой терке (или используйте кухонный комбайн).

  • Сразу натрите туда же лук — он не даст картошку потемнеть.

  • Добавьте яйца, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте — масса должна быть однородной, как на деруны.

  • На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладывайте тонкие блины из картофельного теста.

  • Жарьте с обеих сторон до румяной корочки.

  • На каждый готовый дерун выкладывайте по 1–2 ст. л начинки, сверху посыпайте тертым сыром.

  • Переложите драники на противень или огнеупорную форму.

  • Поставьте в разогретую духовку до 200°C на 5–7 мин, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился.

Деруны — это классика украинской кухни, но гуцульский вариант с грибной начинкой и расплавленным сыром — новый уровень удовольствия. Это блюдо отлично подходит как для семейного обеда, так и для подачи на праздничный стол. Так что в следующий раз, когда захочется чего-нибудь вкусного и домашнего, приготовьте деруны по-гуцульски и окунитесь в атмосферу ароматных карпатских вечеров.

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