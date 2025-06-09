Деруны по-гуцульски с грибами, курицей и сыром: интересный рецепт / © Credits

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Блюдо сочетает в себе простоту, доступность ингредиентов и богатый вкус, способный подарить ощущение уюта из первого кусочка. Как все приготовить и погрузиться во вкус украинской кухни рассказали на странице СМАЧНА ДОМАШНЯ ЇЖА.

Приготовление

Для дерунов

Картофель 800 г

Лук 1 шт.

яйца 2 шт.

Мука 3 ст. л

Соль

Перец

Масло

Для начинки

Шампиньоны 200 г

Куриное филе 200 г

Лук 1 шт

Сметана 1 ст. л

Твердый творог 100 г

Зелень

Соль

Перец

Приготовление

Нарежьте грибы, курицу и лук мелкими кусочками.

Обжарьте лук до золотистости, затем добавьте грибы и тушите 5–7 мин.

Курицу отдельно обжарьте до готовности.

Смешайте все вместе в сковороде, добавьте сметану, соль, перец, зелень. Прогрейте под крышкой несколько минут — начинка готова.

Натрите картофель на мелкой терке (или используйте кухонный комбайн).

Сразу натрите туда же лук — он не даст картошку потемнеть.

Добавьте яйца, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте — масса должна быть однородной, как на деруны.

На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладывайте тонкие блины из картофельного теста.

Жарьте с обеих сторон до румяной корочки.

На каждый готовый дерун выкладывайте по 1–2 ст. л начинки, сверху посыпайте тертым сыром.

Переложите драники на противень или огнеупорную форму.

Поставьте в разогретую духовку до 200°C на 5–7 мин, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился.

Деруны — это классика украинской кухни, но гуцульский вариант с грибной начинкой и расплавленным сыром — новый уровень удовольствия. Это блюдо отлично подходит как для семейного обеда, так и для подачи на праздничный стол. Так что в следующий раз, когда захочется чего-нибудь вкусного и домашнего, приготовьте деруны по-гуцульски и окунитесь в атмосферу ароматных карпатских вечеров.