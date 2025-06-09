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Деруны по-гуцульски с грибами, курицей и сыром: интересный рецепт
Ароматные, хрустящие снаружи и нежные внутри — деруны по-гуцульски с сытной начинкой из курицы, грибов и сыра — это не просто вкусное блюдо, а настоящая дань кулинарным традициям Карпат.
Блюдо сочетает в себе простоту, доступность ингредиентов и богатый вкус, способный подарить ощущение уюта из первого кусочка. Как все приготовить и погрузиться во вкус украинской кухни рассказали на странице СМАЧНА ДОМАШНЯ ЇЖА.
Приготовление
Для дерунов
Картофель 800 г
Лук 1 шт.
яйца 2 шт.
Мука 3 ст. л
Соль
Перец
Масло
Для начинки
Шампиньоны 200 г
Куриное филе 200 г
Лук 1 шт
Сметана 1 ст. л
Твердый творог 100 г
Зелень
Соль
Перец
Приготовление
Нарежьте грибы, курицу и лук мелкими кусочками.
Обжарьте лук до золотистости, затем добавьте грибы и тушите 5–7 мин.
Курицу отдельно обжарьте до готовности.
Смешайте все вместе в сковороде, добавьте сметану, соль, перец, зелень. Прогрейте под крышкой несколько минут — начинка готова.
Натрите картофель на мелкой терке (или используйте кухонный комбайн).
Сразу натрите туда же лук — он не даст картошку потемнеть.
Добавьте яйца, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте — масса должна быть однородной, как на деруны.
На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладывайте тонкие блины из картофельного теста.
Жарьте с обеих сторон до румяной корочки.
На каждый готовый дерун выкладывайте по 1–2 ст. л начинки, сверху посыпайте тертым сыром.
Переложите драники на противень или огнеупорную форму.
Поставьте в разогретую духовку до 200°C на 5–7 мин, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился.
Деруны — это классика украинской кухни, но гуцульский вариант с грибной начинкой и расплавленным сыром — новый уровень удовольствия. Это блюдо отлично подходит как для семейного обеда, так и для подачи на праздничный стол. Так что в следующий раз, когда захочется чего-нибудь вкусного и домашнего, приготовьте деруны по-гуцульски и окунитесь в атмосферу ароматных карпатских вечеров.