Деруны, запеченные в духовке со свиной грудинкой: рецепт оригинального блюда

Если деруны после приготовления запечь в духовки со свиной грудинкой, у вас получится невероятно вкусное и достаточно оригинальное блюдо.

Нежные, вкусные деруны готовятся на основе тертого картофеля, яиц и муки, а при добавлении свиной грудинки блюдо становится более калорийным и питательным. Деруны можно не только жарить, но и запекать в духовке.

Рецепт приготовления картофельных дерунов очень прост, такое блюдо никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты

Для дерунов

картофель – 500 г

яйцо – 1 шт.

репчатый лук – 1 шт.

мука – 1 ст. л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Для соуса

свиная грудинка – 200 г

сметана – 1 стакан

репчатый лук – 2 шт.

растительное масло – 2 ст. л.

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

Приготовление

Картофель и репчатый лук очистите. Натрите на мелкой терке лук, затем картофель и сразу соедините, чтобы картофель не потемнел. В натертый картофель с луком добавьте, яйцо, муку, соль, перец. Перемешайте до однородности. Поджарьте деруны.

В отдельной сковороде разогрейте 2 ст. л. растительного масла, добавьте две луковицы, нарезанные кольцами, и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте к луку свиную грудинку, нарезанную мелкими кубиками, соль и черный перец. Обжарьте мясо до готовности в течении 15 минут, часто помешивая.

Готовые деруны выложите слоями в горшочек, чередуя их слоями жареного мяса с луком. Залейте сметаной и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.

Советы

Запекать деруны можно и в форме для запекания.

Свиную грудинку можно заменить любым мясом.

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