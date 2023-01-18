Деруны, запеченные в духовке со свиной грудинкой: рецепт оригинального блюда

Если деруны после приготовления запечь в духовки со свиной грудинкой, у вас получится невероятно вкусное и достаточно оригинальное блюдо.
Нежные, вкусные деруны готовятся на основе тертого картофеля, яиц и муки, а при добавлении свиной грудинки блюдо становится более калорийным и питательным. Деруны можно не только жарить, но и запекать в духовке.
Рецепт приготовления картофельных дерунов очень прост, такое блюдо никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты
Для дерунов
- картофель – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- репчатый лук – 1 шт.
- мука – 1 ст. л.
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Для соуса
- свиная грудинка – 200 г
- сметана – 1 стакан
- репчатый лук – 2 шт.
- растительное масло – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
- перец черный молотый – по вкусу
Приготовление
Картофель и репчатый лук очистите. Натрите на мелкой терке лук, затем картофель и сразу соедините, чтобы картофель не потемнел. В натертый картофель с луком добавьте, яйцо, муку, соль, перец. Перемешайте до однородности. Поджарьте деруны.
В отдельной сковороде разогрейте 2 ст. л. растительного масла, добавьте две луковицы, нарезанные кольцами, и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте к луку свиную грудинку, нарезанную мелкими кубиками, соль и черный перец. Обжарьте мясо до готовности в течении 15 минут, часто помешивая.
Готовые деруны выложите слоями в горшочек, чередуя их слоями жареного мяса с луком. Залейте сметаной и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.
Советы
- Запекать деруны можно и в форме для запекания.
- Свиную грудинку можно заменить любым мясом.
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