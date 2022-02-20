Десерт из повидла: очень вкусно и просто

Десерт из повидла: очень вкусно и просто

Если дома есть банка повидла, обязательно попробуйте приготовить с ним это блюдо.

Это десерт, основной составляющей которого является повидло. Поэтому если у вас есть банка, которую никак не можете съесть, приготовьте этот десерт. Готовится он несложно и не требует сложных ингредиентов. А вот благодаря алкоголю, который в него добавляется, получается очень ароматным.

Ингредиенты:

повидло - 200 г

яйца - 2 шт.

сахар - 1 ст. л.

грецкие орехи (или любые, которые любите) - 40 г

сливочное масло - 50 г

манная крупа - 80 г

ром или коньяк - 1 ст. л.

сахарная пудра

приготовление:

Повидло положите в кастрюлю, влейте ром или коньяк и хорошо разотрите смесь ложкой или венчиком.

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Отделите желтки от белков. Желтки разотрите с сахаром, манной крупой. Взбейте в отдельной тарелке белки до устойчивых пиков и добавьте в смесь с желтками. Хорошо перемешайте.

Выложите массу в смазанный сливочным маслом сотейник, посыпьте сверху сахаром и измельченными орехами. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

Охлажденный десерт разрежьте на квадратные кусочки и посыпьте сахарной пудрой.

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