Десерт из повидла: очень вкусно и просто

Если дома есть банка повидла, обязательно попробуйте приготовить с ним это блюдо.
Это десерт, основной составляющей которого является повидло. Поэтому если у вас есть банка, которую никак не можете съесть, приготовьте этот десерт. Готовится он несложно и не требует сложных ингредиентов. А вот благодаря алкоголю, который в него добавляется, получается очень ароматным.
Ингредиенты:
- повидло - 200 г
- яйца - 2 шт.
- сахар - 1 ст. л.
- грецкие орехи (или любые, которые любите) - 40 г
- сливочное масло - 50 г
- манная крупа - 80 г
- ром или коньяк - 1 ст. л.
- сахарная пудра
приготовление:
Повидло положите в кастрюлю, влейте ром или коньяк и хорошо разотрите смесь ложкой или венчиком.
Отделите желтки от белков. Желтки разотрите с сахаром, манной крупой. Взбейте в отдельной тарелке белки до устойчивых пиков и добавьте в смесь с желтками. Хорошо перемешайте.
Выложите массу в смазанный сливочным маслом сотейник, посыпьте сверху сахаром и измельченными орехами. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.
Охлажденный десерт разрежьте на квадратные кусочки и посыпьте сахарной пудрой.
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