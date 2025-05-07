Десерт из ряженки: рецепт легкой вкусности из трех ингредиентов

Десерт из ряженки / © Associated Press

Реклама

Его готовят буквально за 10 мин (не считая времени на застывание), он легок, нежен и прекрасно подходит как для ужина, так и для завтрака. И что самое приятное — вам понадобятся всего три основных ингредиента, а как из них все приготовить на странице mamanata.food.

Ряженка — это кисломолочный продукт, который производится путем запекания молока и последующей ферментации. Она имеет кремовую текстуру, легкий карамельный оттенок и нежный вкус, отлично подходящий для десертов.

Ингредиенты Ряженка 400 мл Желатин 10г Холодная вода 50 мл Какао 1 ст. л Сахар (или подсластитель) 1–2 ч. л

Приготовление

Залейте желатин 50 мл прохладной воды. Дайте ему набухнуть в течение 5–10 мин (в зависимости от инструкций на упаковке) После набухания растопите желатин на водяной бане или микроволновке. Не доводите до кипения! В чашу налейте ряженку, добавьте какао и сахар или подсластитель. Хорошо взбейте все блендером до однородности. Влейте тёплый, растворенный желатин в смесь и еще раз тщательно перемешайте или взбейте. Разлейте готовую массу в креманки, силиконовые формочки или стаканы. Поставьте десерт в холодильник на 2–3 часа, пока он не загустеет.

Советы:

Реклама

Можно добавить ваниль, корицу, тертый шоколад или немного кокосовой стружки для декора.

Подача

Перед подачей можно украсить десерт ягодами, мятой, шоколадной стружкой или кокосом. Такой десерт обладает нежной текстурой, приятным ароматом и прекрасно сочетается с чашкой кофе или зеленого чая.

Этот десерт — доказательство того, что полезное и вкусное могут идти рядом. Попробуйте приготовить — и он точно станет вашим любимым.

Приятного аппетита!

Реклама