Десерт из яблок к чаю: интересный рецепт без сахара и глютена

У многих людей осень ассоциируется с запахом запеченных яблок и корицы, так что предлагаем вам приготовить этот ароматный десерт всего из нескольких ингредиентов.
Фудблогер Мирослава Пекарюк показала, как приготовить диетический десерт из яблок к чаю.
Ингредиенты
- Яблоки
- 2 шт.
- Яблочное пюре
- 300 г
- Сметана
- 300 г
- Яйца
- 3 шт.
- Крахмал
- 50 г
Приготовление:
- Яблоки очистите от кожуры, нарежьте и перебейте блендером до консистенции пюре;
- Смешайте яблочное пюре, сметану, яйца, крахмал и взбейте все до однородной консистенции;
- Нарежьте 2 очищенных яблока кубиками, добавьте в массу и хорошо перемешайте;
- В смазанную форму для запекания вылейте массу и поставьте выпекаться в разогретую духовку при температуре 180°C на 50-60 мин;
- Оставьте готовый десерт для полного остывания.
При желании сверху можно присыпать сахарной пудрой или полить шоколадом.
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