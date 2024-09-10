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Десерт из яблок к чаю: интересный рецепт без сахара и глютена

Десерт из яблок к чаю: интересный рецепт без сахара и глютена

Яблочная запеканка / Фото: Credits

У многих людей осень ассоциируется с запахом запеченных яблок и корицы, так что предлагаем вам приготовить этот ароматный десерт всего из нескольких ингредиентов.

Фудблогер Мирослава Пекарюк показала, как приготовить диетический десерт из яблок к чаю.

Ингредиенты

Яблоки
2 шт.
Яблочное пюре
300 г
Сметана
300 г
Яйца
3 шт.
Крахмал
50 г

Приготовление:

  • Яблоки очистите от кожуры, нарежьте и перебейте блендером до консистенции пюре;
  • Смешайте яблочное пюре, сметану, яйца, крахмал и взбейте все до однородной консистенции;
  • Нарежьте 2 очищенных яблока кубиками, добавьте в массу и хорошо перемешайте;
  • В смазанную форму для запекания вылейте массу и поставьте выпекаться в разогретую духовку при температуре 180°C на 50-60 мин;
  • Оставьте готовый десерт для полного остывания.

При желании сверху можно присыпать сахарной пудрой или полить шоколадом.

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