Десерт "Плавающий остров": необычный рецепт для романтического ужина

14 февраля – особый день, когда мы готовим сюрпризы любимым и ждем от них того же.

Романтический ужин в День святого Валентина не должен напоминать новогодний стол с обилием закусок, салатов и тяжелых горячих блюд. Такой ужин должен быть легким и состоять из пары блюд, приготовленных на основе продуктов-афродизиаков, и такого же легкого вина.

В качестве основного блюда для романтического ужина рекомендуем семгу в апельсиновом маринаде или креветки в соусе терияки, а на десерт подайте знаменитый французский "Иль флотан", или "Плавающий остров".

Ингредиенты:

для меренги: 4 белка 75 г стакана сахара ванильный сахар

для английского крема: 350 мл молока 4 желтка 75 г сахара ванильный сахар



Приготовление

Для меренги белки взбить до образования устойчивой пены, после чего, не прекращая взбивание, постепенно добавить сахар и ванильный сахар и взбивать до тех пор, пока они станут крепкими и блестящими.

Подготовленную массу выложить столовой ложкой на выстеленный бумагой для выпечки противень, формуя горки, и выпекать 20 минут при 120°С.

Для английского крема желтки взбить с добавлением сахара и ванильного сахара до полного их растворения и образования густой светлой массы.

Молоко довести до кипения, но не кипятить и при постоянном помешивании постепенно добавить во взбитые желтки, осторожно начиная с 1-2 столовых ложек, чтобы желтки не свернулись.

Варить крем на медленном огне, постоянно мешая и не давая закипеть, до загустения.

Для подачи в блюдца налить охлажденный английский крем и выложить поверх него по одной меренге.

На заметку

Готовый десерт можете декорировать свежими ягодами, миндальными лепестками, измельченными орехами или тончайшей паутинкой из застывшей карамели, а также полить растопленным шоколадом или карамельным соусом.

Чтобы белки лучше и быстрее взбивались, добавьте к ним щепотку соли.

Во избежание свертывания желтков английский крем предпочтительно варить на водяной бане.

Если крем получится жидким, его можно загустить крахмалом.

Для дополнительной ароматизации английского крема используйте кофе, корицу, мускатный орех, лимонную или апельсиновую цедру.

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