Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
12
12
Время на прочтение
1 мин
1 мин

Диетическая "Мимоза": рецепт для тех, кто считает калории

Это тот самый случай, когда традиционный вкус остается, а лишнего ничего нет. Легкая текстура, высокое содержание белка и минимум масел делают салат универсальным решением и для завтрака, и для ланча, и для ужина.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
102 ккал
102 ккал
Диетический салат Мимоза tiktok.com_mil_alex_recipes

Диетический салат Мимоза tiktok.com_mil_alex_recipes

Во время, когда все мы хотим есть вкусно, разнообразно и одновременно оставаться в тонусе, любимая классика приобретает новое звучание. Фудблогер Mil Alexx поделился своей интерпретацией легендарной «Мимозы» — блюдом, которое имеет такой же праздничный вид, но приятно сбалансированный состав и прекрасно подходит тем, кто следит за питанием.

Ингредиенты

варёный картофель
2 шт.
варёная морковь
2 шт.
варёные яйца
4 шт.
тунец в собственном соку
2 банки
сметана
60 г
горчица
15 г
соль
перец

Приготовление

  1. В небольшой миске смешайте сметану и горчицу.

  2. Отварите картофель, морковь и яйца. Дайте овощам остыть, чтобы они резались ровно и не превращались в пюре.

  3. Для стильной подачи можно использовать кулинарное кольцо диаметром примерно 16 см, но подойдет и любая глубокая форма.

  4. Выкладывайте слои в такой последовательности: тунец, тертый картофель, затем смажьте соусом, белки яиц, натертые на мелкой терке, тертая морковь, снова легкий слой соуса и завершающий, «солнечный» слой классической «Мимозы» — желтки.

  5. Сделайте аккуратную сеточку из соуса сверху и салат будет выглядеть так, будто его только что подали в стильном кафе.

Салат «Мимоза» — это о балансе: вкусно, красиво, сытно и одновременно легко для организма. Этот салат хочется готовить чаще, потому что он не утяжеляет и прекрасно вписывается в активный день.

Дата публикации
Количество просмотров
12
12
Следующая публикация

