Диетическая "Мимоза": рецепт для тех, кто считает калории

Диетический салат Мимоза tiktok.com_mil_alex_recipes

Во время, когда все мы хотим есть вкусно, разнообразно и одновременно оставаться в тонусе, любимая классика приобретает новое звучание. Фудблогер Mil Alexx поделился своей интерпретацией легендарной «Мимозы» — блюдом, которое имеет такой же праздничный вид, но приятно сбалансированный состав и прекрасно подходит тем, кто следит за питанием.

Ингредиенты варёный картофель 2 шт. варёная морковь 2 шт. варёные яйца 4 шт. тунец в собственном соку 2 банки сметана 60 г горчица 15 г соль перец

Приготовление

В небольшой миске смешайте сметану и горчицу. Отварите картофель, морковь и яйца. Дайте овощам остыть, чтобы они резались ровно и не превращались в пюре. Для стильной подачи можно использовать кулинарное кольцо диаметром примерно 16 см, но подойдет и любая глубокая форма. Выкладывайте слои в такой последовательности: тунец, тертый картофель, затем смажьте соусом, белки яиц, натертые на мелкой терке, тертая морковь, снова легкий слой соуса и завершающий, «солнечный» слой классической «Мимозы» — желтки. Сделайте аккуратную сеточку из соуса сверху и салат будет выглядеть так, будто его только что подали в стильном кафе.

Салат «Мимоза» — это о балансе: вкусно, красиво, сытно и одновременно легко для организма. Этот салат хочется готовить чаще, потому что он не утяжеляет и прекрасно вписывается в активный день.