Диетическая "Мимоза": рецепт для тех, кто считает калории
Это тот самый случай, когда традиционный вкус остается, а лишнего ничего нет. Легкая текстура, высокое содержание белка и минимум масел делают салат универсальным решением и для завтрака, и для ланча, и для ужина.
Во время, когда все мы хотим есть вкусно, разнообразно и одновременно оставаться в тонусе, любимая классика приобретает новое звучание. Фудблогер Mil Alexx поделился своей интерпретацией легендарной «Мимозы» — блюдом, которое имеет такой же праздничный вид, но приятно сбалансированный состав и прекрасно подходит тем, кто следит за питанием.
Ингредиенты
- варёный картофель
- 2 шт.
- варёная морковь
- 2 шт.
- варёные яйца
- 4 шт.
- тунец в собственном соку
- 2 банки
- сметана
- 60 г
- горчица
- 15 г
- соль
-
- перец
-
Приготовление
В небольшой миске смешайте сметану и горчицу.
Отварите картофель, морковь и яйца. Дайте овощам остыть, чтобы они резались ровно и не превращались в пюре.
Для стильной подачи можно использовать кулинарное кольцо диаметром примерно 16 см, но подойдет и любая глубокая форма.
Выкладывайте слои в такой последовательности: тунец, тертый картофель, затем смажьте соусом, белки яиц, натертые на мелкой терке, тертая морковь, снова легкий слой соуса и завершающий, «солнечный» слой классической «Мимозы» — желтки.
Сделайте аккуратную сеточку из соуса сверху и салат будет выглядеть так, будто его только что подали в стильном кафе.
Салат «Мимоза» — это о балансе: вкусно, красиво, сытно и одновременно легко для организма. Этот салат хочется готовить чаще, потому что он не утяжеляет и прекрасно вписывается в активный день.