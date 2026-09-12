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Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Добротовский борщ: рецепт украинского блюда, которое стоит попробовать

Без капусты, зато со свеклой, сливками и сметаной — этот борщ удивит даже тех, кто привык к классическому украинскому рецепту.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Добротовский борщ

Добротовский борщ / © www.credits

Украинская кухня богата множеством местных рецептов, и борщ — один из лучших примеров того, насколько разнообразны могут быть его вариации. Фудблогерша Halyna Tsakh рассказала, как приготовить добротовский борщ — насыщенный свекольный суп с нежной сливочно-сметанной заправкой.

Ингредиенты

  • бульон (мясной или овощной из корня сельдерея, петрушки, лука и белой части лука-порея) — 1,5 л

  • свекла — 3 шт.

  • сливки — 200 мл

  • мука — 1 ст. л.

  • жирная сметана — 100 г

  • соль

  • уксус — 1 ч. л.

  • лавровый лист

Дополнительно

  • картофель

  • чеснок

  • соль

  • масло

Приготовление

  1. Сначала приготовьте простой бульон. Это можно сделать в скороварке или обычной кастрюле.

  2. Свеклу мелко нарежьте, переложите в кастрюлю, залейте готовым бульоном и варите до мягкости. Если бульон готовится одновременно с мясом, свеклу можно добавить после того, как мясо станет мягким.

  3. Отдельно смешайте сливки с мукой до однородной консистенции.

  4. Затем добавьте сметану и тщательно перемешайте.

  5. Вливайте эту смесь в борщ тонкой струйкой, постоянно помешивая ложкой, чтобы заправка равномерно распределилась.

  6. Добавьте соль, уксус и лавровый лист.

  7. Доведите борщ до первых признаков кипения и сразу выключите. Долго кипятить его после добавления сметанно-сливочной смеси не нужно.

  8. Отдельно отварите картофель в мундире и остудите.

  9. Смешайте измельченный чеснок, растительное масло и соль.

  10. Окуните картофель в заправку и ешьте в качестве гарнира к борщу.

У этого борща есть одна особенность, которую стоит учесть: ведь чем дольше он настаивается, тем красивее и насыщеннее становится его цвет. А лучше всего, по словам Галины, он вкусен именно на следующий день.

Добротовский борщ — отличный вариант для тех, кто любит открывать для себя новые грани украинской кухни. Нежная сливочно-сметанная текстура, насыщенный свекольный цвет и вкус, который раскрывается после настаивания, делают его особенно уютным блюдом для домашнего обеда.

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