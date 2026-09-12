Добротовский борщ: рецепт украинского блюда, которое стоит попробовать

Добротовский борщ / © www.credits

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Украинская кухня богата множеством местных рецептов, и борщ — один из лучших примеров того, насколько разнообразны могут быть его вариации. Фудблогерша Halyna Tsakh рассказала, как приготовить добротовский борщ — насыщенный свекольный суп с нежной сливочно-сметанной заправкой.

Ингредиенты

бульон (мясной или овощной из корня сельдерея, петрушки, лука и белой части лука-порея) — 1,5 л

свекла — 3 шт.

сливки — 200 мл

мука — 1 ст. л.

жирная сметана — 100 г

соль

уксус — 1 ч. л.

лавровый лист

Дополнительно

картофель

чеснок

соль

масло

Приготовление

Сначала приготовьте простой бульон. Это можно сделать в скороварке или обычной кастрюле. Свеклу мелко нарежьте, переложите в кастрюлю, залейте готовым бульоном и варите до мягкости. Если бульон готовится одновременно с мясом, свеклу можно добавить после того, как мясо станет мягким. Отдельно смешайте сливки с мукой до однородной консистенции. Затем добавьте сметану и тщательно перемешайте. Вливайте эту смесь в борщ тонкой струйкой, постоянно помешивая ложкой, чтобы заправка равномерно распределилась. Добавьте соль, уксус и лавровый лист. Доведите борщ до первых признаков кипения и сразу выключите. Долго кипятить его после добавления сметанно-сливочной смеси не нужно. Отдельно отварите картофель в мундире и остудите. Смешайте измельченный чеснок, растительное масло и соль. Окуните картофель в заправку и ешьте в качестве гарнира к борщу.

У этого борща есть одна особенность, которую стоит учесть: ведь чем дольше он настаивается, тем красивее и насыщеннее становится его цвет. А лучше всего, по словам Галины, он вкусен именно на следующий день.

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Добротовский борщ — отличный вариант для тех, кто любит открывать для себя новые грани украинской кухни. Нежная сливочно-сметанная текстура, насыщенный свекольный цвет и вкус, который раскрывается после настаивания, делают его особенно уютным блюдом для домашнего обеда.

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