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Добротовский борщ: рецепт украинского блюда, которое стоит попробовать
Без капусты, зато со свеклой, сливками и сметаной — этот борщ удивит даже тех, кто привык к классическому украинскому рецепту.
Украинская кухня богата множеством местных рецептов, и борщ — один из лучших примеров того, насколько разнообразны могут быть его вариации. Фудблогерша Halyna Tsakh рассказала, как приготовить добротовский борщ — насыщенный свекольный суп с нежной сливочно-сметанной заправкой.
Ингредиенты
бульон (мясной или овощной из корня сельдерея, петрушки, лука и белой части лука-порея) — 1,5 л
свекла — 3 шт.
сливки — 200 мл
мука — 1 ст. л.
жирная сметана — 100 г
соль
уксус — 1 ч. л.
лавровый лист
Дополнительно
картофель
чеснок
соль
масло
Приготовление
Сначала приготовьте простой бульон. Это можно сделать в скороварке или обычной кастрюле.
Свеклу мелко нарежьте, переложите в кастрюлю, залейте готовым бульоном и варите до мягкости. Если бульон готовится одновременно с мясом, свеклу можно добавить после того, как мясо станет мягким.
Отдельно смешайте сливки с мукой до однородной консистенции.
Затем добавьте сметану и тщательно перемешайте.
Вливайте эту смесь в борщ тонкой струйкой, постоянно помешивая ложкой, чтобы заправка равномерно распределилась.
Добавьте соль, уксус и лавровый лист.
Доведите борщ до первых признаков кипения и сразу выключите. Долго кипятить его после добавления сметанно-сливочной смеси не нужно.
Отдельно отварите картофель в мундире и остудите.
Смешайте измельченный чеснок, растительное масло и соль.
Окуните картофель в заправку и ешьте в качестве гарнира к борщу.
У этого борща есть одна особенность, которую стоит учесть: ведь чем дольше он настаивается, тем красивее и насыщеннее становится его цвет. А лучше всего, по словам Галины, он вкусен именно на следующий день.
Добротовский борщ — отличный вариант для тех, кто любит открывать для себя новые грани украинской кухни. Нежная сливочно-сметанная текстура, насыщенный свекольный цвет и вкус, который раскрывается после настаивания, делают его особенно уютным блюдом для домашнего обеда.