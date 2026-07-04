Домашнее кофейное мороженое всего из четырёх ингредиентов: рецепт популярного десерта

Домашнее кофейное мороженое tiktok.com/@yummy.lera

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Домашние десерты всё чаще становятся альтернативой магазинным сладостям. Во-первых, вы точно знаете, из чего они приготовлены. Во-вторых, вы можете регулировать насыщенность вкуса и экспериментировать с подачей. Именно таким и является это кофейное мороженое, рецепт которого рассказала фудблогер Valeriia Veligura, минимум ингредиентов, простой процесс приготовления и эффектный результат, который выглядит не хуже десертов из любимой кофейни.

Ингредиенты шоколад 250–300 г сливки 500 мл растворимый кофе 2 ст. л. сгущенное молоко 250 г

Домашнее кофейное мороженое tiktok.com/@yummy.lera

Приготовление

Сначала приготовьте шоколадную оболочку: для этого разложите по узким пакетам длиной около 20 см и шириной примерно 4 см по 25–30 г шоколада. Хорошо закройте пакеты и окуните их в горячую воду на 10–15 минут, чтобы шоколад полностью растаял. Тем временем приготовьте начинку: в хорошо охлажденные сливки добавьте растворимый кофе и взбейте миксером на максимальной скорости до загустения. Затем влейте сгущенное молоко и еще раз тщательно взбейте массу, чтобы она стала густой и однородной. Растопленный шоколад равномерно распределите по внутренней поверхности пакетов, сформируйте тонкий шоколадный слой. После этого откройте пакеты и наполните их сливочно-кофейной массой. Готовую заготовку поместите в морозильную камеру как минимум на 2–3 часа, чтобы десерт полностью застыл.

Этот десерт сочетает в себе сразу несколько любимых вкусов: насыщенный кофе, нежные сливки, сладость сгущенного молока и хрустящий шоколад. При этом он готовится без морозильной камеры и не требует длительных этапов приготовления.

Такой десерт станет прекрасным дополнением к летнему чаепитию, домашней вечеринке или просто способом освежиться в жаркий день.

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