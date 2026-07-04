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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
153
Время на прочтение
2 мин

Домашнее кофейное мороженое всего из четырёх ингредиентов: рецепт популярного десерта

Когда за окном жара, лучшим десертом становится мороженое. А если его можно приготовить дома без специальной техники, всего из четырёх простых ингредиентов, рецепт автоматически попадает в список летних фаворитов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
390 ккал
Комментарии
Домашнее кофейное мороженое tiktok.com/@yummy.lera

Домашнее кофейное мороженое tiktok.com/@yummy.lera

Домашние десерты всё чаще становятся альтернативой магазинным сладостям. Во-первых, вы точно знаете, из чего они приготовлены. Во-вторых, вы можете регулировать насыщенность вкуса и экспериментировать с подачей. Именно таким и является это кофейное мороженое, рецепт которого рассказала фудблогер Valeriia Veligura, минимум ингредиентов, простой процесс приготовления и эффектный результат, который выглядит не хуже десертов из любимой кофейни.

Ингредиенты

шоколад
250–300 г
сливки
500 мл
растворимый кофе
2 ст. л.
сгущенное молоко
250 г
Домашнее кофейное мороженое tiktok.com/@yummy.lera

Домашнее кофейное мороженое tiktok.com/@yummy.lera

Приготовление

  1. Сначала приготовьте шоколадную оболочку: для этого разложите по узким пакетам длиной около 20 см и шириной примерно 4 см по 25–30 г шоколада.

  2. Хорошо закройте пакеты и окуните их в горячую воду на 10–15 минут, чтобы шоколад полностью растаял.

  3. Тем временем приготовьте начинку: в хорошо охлажденные сливки добавьте растворимый кофе и взбейте миксером на максимальной скорости до загустения.

  4. Затем влейте сгущенное молоко и еще раз тщательно взбейте массу, чтобы она стала густой и однородной.

  5. Растопленный шоколад равномерно распределите по внутренней поверхности пакетов, сформируйте тонкий шоколадный слой.

  6. После этого откройте пакеты и наполните их сливочно-кофейной массой.

  7. Готовую заготовку поместите в морозильную камеру как минимум на 2–3 часа, чтобы десерт полностью застыл.

Этот десерт сочетает в себе сразу несколько любимых вкусов: насыщенный кофе, нежные сливки, сладость сгущенного молока и хрустящий шоколад. При этом он готовится без морозильной камеры и не требует длительных этапов приготовления.

Такой десерт станет прекрасным дополнением к летнему чаепитию, домашней вечеринке или просто способом освежиться в жаркий день.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
153
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