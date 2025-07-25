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Домашнее масло из авокадо: рецепт оригинальной намазки
Суперфуды — это не обязательно что-то сложное и дорогое. На самом деле вы можете приготовить невероятно полезную и вкусную альтернативу привычному маслу или паштету у себя дома из обычного авокадо.
Такая намазка идеально подходит для тостов, крекеров, хлеба из цельнозерновой муки или даже как заправка к теплому салату. Сегодня делимся рецептом авокадо-масла о котором рассказали на странице mil_alexx_pp.
Ингредиенты
- Спелое авокадо
- 2 шт.
- Масло гхи (или сливочное масло)
- 50-80 г
- Свежий лимонный сок
- 2 ст. л.
- Сушеный чеснок
- 2 г
- Соль
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- Черный перец
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- Сушеный базилик
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- Смесь итальянских трав
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Приготовление
Авокадо очистить, вынуть косточку и выложить мякоть в глубокую миску.
Добавить растопленное масло или гхи (чем больше, тем жирнее и плотнее текстура).
Влить лимонный сок, добавить специи и травы.
Все перебить блендером до однородного, гладкого крема.
Переложить в стеклянный или керамический контейнер, накрыть пленкой или крышкой.
Поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы масло затвердело.
Намазка прекрасно хранится в холодильнике до 3 дней.
Подача
Намазывайте на цельнозерновые тосты или гречневый хлеб
Используйте как дополнение к салату
Добавьте к запеченным овощам или крупам
Попробуйте как заправку к запеченному картофелю
Советы
Можно добавить щепотку кайенского перца или паприки.
Лимон можно заменить лаймом или небольшим количеством яблочного уксуса.
Можно добавить 1 ст. л нутового пюре или немного греческого йогурта.
Польза
Авокадо — источник здоровых мононенасыщенных жиров, калия, витаминов Е, К, С и группы В. Поддерживает эластичность кожи, гормональный баланс и снижает уровень «плохого» холестерина.
Масло гхи — богато жирорастворимыми витаминами A, D, E, K и полезными жирными кислотами, которые стимулируют усвоение питательных веществ.
Лимонный сок — природный консервант и антиоксидант, сохраняет яркий цвет намазки и поддерживает иммунитет.
Чеснок и травы — природные противовоспалительные компоненты, добавляют вкуса и улучшают пищеварение.
Эта намазка — настоящая находка для тех, кто хочет есть вкусно, полезно и с идеальным балансом жиров и антиоксидантов.