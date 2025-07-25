ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
138
Время на прочтение
2 мин

Домашнее масло из авокадо: рецепт оригинальной намазки

Суперфуды — это не обязательно что-то сложное и дорогое. На самом деле вы можете приготовить невероятно полезную и вкусную альтернативу привычному маслу или паштету у себя дома из обычного авокадо.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 7 мин.
Пищевая ценность на 100 г
840 ккал
Домашнее масло из авокадо

Домашнее масло из авокадо / © Credits

Такая намазка идеально подходит для тостов, крекеров, хлеба из цельнозерновой муки или даже как заправка к теплому салату. Сегодня делимся рецептом авокадо-масла о котором рассказали на странице mil_alexx_pp.

Ингредиенты

Спелое авокадо
2 шт.
Масло гхи (или сливочное масло)
50-80 г
Свежий лимонный сок
2 ст. л.
Сушеный чеснок
2 г
Соль
Черный перец
Сушеный базилик
Смесь итальянских трав

Приготовление

  1. Авокадо очистить, вынуть косточку и выложить мякоть в глубокую миску.

  2. Добавить растопленное масло или гхи (чем больше, тем жирнее и плотнее текстура).

  3. Влить лимонный сок, добавить специи и травы.

  4. Все перебить блендером до однородного, гладкого крема.

  5. Переложить в стеклянный или керамический контейнер, накрыть пленкой или крышкой.

  6. Поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы масло затвердело.

Намазка прекрасно хранится в холодильнике до 3 дней.

Подача

  • Намазывайте на цельнозерновые тосты или гречневый хлеб

  • Используйте как дополнение к салату

  • Добавьте к запеченным овощам или крупам

  • Попробуйте как заправку к запеченному картофелю

Советы

  • Можно добавить щепотку кайенского перца или паприки.

  • Лимон можно заменить лаймом или небольшим количеством яблочного уксуса.

  • Можно добавить 1 ст. л нутового пюре или немного греческого йогурта.

Польза

  • Авокадо — источник здоровых мононенасыщенных жиров, калия, витаминов Е, К, С и группы В. Поддерживает эластичность кожи, гормональный баланс и снижает уровень «плохого» холестерина.

  • Масло гхи — богато жирорастворимыми витаминами A, D, E, K и полезными жирными кислотами, которые стимулируют усвоение питательных веществ.

  • Лимонный сок — природный консервант и антиоксидант, сохраняет яркий цвет намазки и поддерживает иммунитет.

  • Чеснок и травы — природные противовоспалительные компоненты, добавляют вкуса и улучшают пищеварение.

Эта намазка — настоящая находка для тех, кто хочет есть вкусно, полезно и с идеальным балансом жиров и антиоксидантов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie