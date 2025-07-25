Домашнее масло из авокадо: рецепт оригинальной намазки

Домашнее масло из авокадо / © Credits

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Такая намазка идеально подходит для тостов, крекеров, хлеба из цельнозерновой муки или даже как заправка к теплому салату. Сегодня делимся рецептом авокадо-масла о котором рассказали на странице mil_alexx_pp.

Ингредиенты Спелое авокадо 2 шт. Масло гхи (или сливочное масло) 50-80 г Свежий лимонный сок 2 ст. л. Сушеный чеснок 2 г Соль Черный перец Сушеный базилик Смесь итальянских трав

Приготовление

Авокадо очистить, вынуть косточку и выложить мякоть в глубокую миску. Добавить растопленное масло или гхи (чем больше, тем жирнее и плотнее текстура). Влить лимонный сок, добавить специи и травы. Все перебить блендером до однородного, гладкого крема. Переложить в стеклянный или керамический контейнер, накрыть пленкой или крышкой. Поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы масло затвердело.

Намазка прекрасно хранится в холодильнике до 3 дней.

Подача

Намазывайте на цельнозерновые тосты или гречневый хлеб

Используйте как дополнение к салату

Добавьте к запеченным овощам или крупам

Попробуйте как заправку к запеченному картофелю

Советы

Можно добавить щепотку кайенского перца или паприки.

Лимон можно заменить лаймом или небольшим количеством яблочного уксуса.

Можно добавить 1 ст. л нутового пюре или немного греческого йогурта.

Польза

Авокадо — источник здоровых мононенасыщенных жиров, калия, витаминов Е, К, С и группы В. Поддерживает эластичность кожи, гормональный баланс и снижает уровень «плохого» холестерина.

Масло гхи — богато жирорастворимыми витаминами A, D, E, K и полезными жирными кислотами, которые стимулируют усвоение питательных веществ.

Лимонный сок — природный консервант и антиоксидант, сохраняет яркий цвет намазки и поддерживает иммунитет.

Чеснок и травы — природные противовоспалительные компоненты, добавляют вкуса и улучшают пищеварение.

Эта намазка — настоящая находка для тех, кто хочет есть вкусно, полезно и с идеальным балансом жиров и антиоксидантов.

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