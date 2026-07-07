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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
116
Время на прочтение
2 мин

Домашнее мороженое "Сникерс": рецепт с соленой карамелью, арахисом и шоколадом

Если вы давно искали десерт, в котором сочетаются сливочный пломбир, тягучая соленая карамель, хрустящий арахис и хрустящая шоколадная глазурь, то мы его нашли.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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мороженое «Сникерс» instagram.com/yummy.lera

мороженое «Сникерс» instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Мороженое, которое по вкусу напоминает любимый шоколадный батончик, но готовится дома из натуральных ингредиентов, — именно тот десерт, который хочется готовить снова и снова. На своей странице фудблогер Valeriia Veligura уверяет, что после этого рецепта можно забыть обо всех других вариантах домашнего мороженого.

Ингредиенты

Для соленой карамели

  • сахар — 115 г

  • сливочное масло — 50 г

  • соль — ½ ч. л.

  • сливки — 80 мл

  • жареный арахис — 65 г

Для сливочного «пломбира»

  • сливки — 250 мл

  • сгущенное молоко — 80 мл

Для глазури

  • шоколад — около 400 г

мороженое «Сникерс» instagram.com/yummy.lera / © Instagram

мороженое «Сникерс» instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Приготовление

  1. Сначала приготовьте карамель. На среднем огне растопите сахар до золотистого цвета.

  2. Добавьте мягкое сливочное масло, соль и хорошо перемешайте.

  3. Затем влейте горячие сливки, еще раз тщательно перемешайте массу, снимите с огня и оставьте до полного остывания.

  4. После этого добавьте жареный арахис и перемешайте.

  5. Для пломбира хорошо охлажденные сливки взбейте миксером на максимальной скорости до загустения.

  6. Добавьте сгущенное молоко и продолжайте взбивать, пока масса не станет пышной и плотной.

  7. Далее сформируйте мороженое. Наполните формы сливочной массой так, чтобы образовались бортики.

  8. В центр выложите карамель с арахисом, а сверху закройте начинку ещё одним слоем пломбира.

  9. Поставьте мороженое в морозильную камеру до полного застывания. Лучше всего оставить его на ночь.

  10. Когда десерт хорошо замерзнет, окуните каждое мороженое в растопленный шоколад и снова поместите в морозильную камеру еще на 5–10 минут, чтобы глазурь полностью застыла.

Домашнее мороженое «Сникерс» — это тот случай, когда десерт выглядит эффектно, а на вкус ничуть не уступает любимым магазинным лакомствам.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
116
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