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Домашнее мороженое "Сникерс": рецепт с соленой карамелью, арахисом и шоколадом
Если вы давно искали десерт, в котором сочетаются сливочный пломбир, тягучая соленая карамель, хрустящий арахис и хрустящая шоколадная глазурь, то мы его нашли.
Мороженое, которое по вкусу напоминает любимый шоколадный батончик, но готовится дома из натуральных ингредиентов, — именно тот десерт, который хочется готовить снова и снова. На своей странице фудблогер Valeriia Veligura уверяет, что после этого рецепта можно забыть обо всех других вариантах домашнего мороженого.
Ингредиенты
Для соленой карамели
сахар — 115 г
сливочное масло — 50 г
соль — ½ ч. л.
сливки — 80 мл
жареный арахис — 65 г
Для сливочного «пломбира»
сливки — 250 мл
сгущенное молоко — 80 мл
Для глазури
шоколад — около 400 г
Приготовление
Сначала приготовьте карамель. На среднем огне растопите сахар до золотистого цвета.
Добавьте мягкое сливочное масло, соль и хорошо перемешайте.
Затем влейте горячие сливки, еще раз тщательно перемешайте массу, снимите с огня и оставьте до полного остывания.
После этого добавьте жареный арахис и перемешайте.
Для пломбира хорошо охлажденные сливки взбейте миксером на максимальной скорости до загустения.
Добавьте сгущенное молоко и продолжайте взбивать, пока масса не станет пышной и плотной.
Далее сформируйте мороженое. Наполните формы сливочной массой так, чтобы образовались бортики.
В центр выложите карамель с арахисом, а сверху закройте начинку ещё одним слоем пломбира.
Поставьте мороженое в морозильную камеру до полного застывания. Лучше всего оставить его на ночь.
Когда десерт хорошо замерзнет, окуните каждое мороженое в растопленный шоколад и снова поместите в морозильную камеру еще на 5–10 минут, чтобы глазурь полностью застыла.
Домашнее мороженое «Сникерс» — это тот случай, когда десерт выглядит эффектно, а на вкус ничуть не уступает любимым магазинным лакомствам.