Домашнее мороженое "Сникерс": рецепт с соленой карамелью, арахисом и шоколадом

мороженое «Сникерс» instagram.com/yummy.lera / © Instagram

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Мороженое, которое по вкусу напоминает любимый шоколадный батончик, но готовится дома из натуральных ингредиентов, — именно тот десерт, который хочется готовить снова и снова. На своей странице фудблогер Valeriia Veligura уверяет, что после этого рецепта можно забыть обо всех других вариантах домашнего мороженого.

Ингредиенты

Для соленой карамели

сахар — 115 г

сливочное масло — 50 г

соль — ½ ч. л.

сливки — 80 мл

жареный арахис — 65 г

Для сливочного «пломбира»

сливки — 250 мл

сгущенное молоко — 80 мл

Для глазури

шоколад — около 400 г

мороженое «Сникерс» instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Приготовление

Сначала приготовьте карамель. На среднем огне растопите сахар до золотистого цвета. Добавьте мягкое сливочное масло, соль и хорошо перемешайте. Затем влейте горячие сливки, еще раз тщательно перемешайте массу, снимите с огня и оставьте до полного остывания. После этого добавьте жареный арахис и перемешайте. Для пломбира хорошо охлажденные сливки взбейте миксером на максимальной скорости до загустения. Добавьте сгущенное молоко и продолжайте взбивать, пока масса не станет пышной и плотной. Далее сформируйте мороженое. Наполните формы сливочной массой так, чтобы образовались бортики. В центр выложите карамель с арахисом, а сверху закройте начинку ещё одним слоем пломбира. Поставьте мороженое в морозильную камеру до полного застывания. Лучше всего оставить его на ночь. Когда десерт хорошо замерзнет, окуните каждое мороженое в растопленный шоколад и снова поместите в морозильную камеру еще на 5–10 минут, чтобы глазурь полностью застыла.

Домашнее мороженое «Сникерс» — это тот случай, когда десерт выглядит эффектно, а на вкус ничуть не уступает любимым магазинным лакомствам.

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