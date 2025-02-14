Домашнее шоколадное масло: вкусный рецепт родом из детства

Шоколадное масло – настоящая вкусняшка, которая дарит теплые воспоминания с детства. Его нежный аромат с нотками апельсина и корицы способен вернуть во времена, когда каждое утро начиналось с кусочка душистого свежего хлеба, щедро намазанного шоколадным маслом.

На странице yummy.lera поделились простым рецептом, как приготовить эту невероятную вкусность в домашних условиях. И главное – никаких консервантов, только натуральные ингредиенты. Такое масло станет идеальным дополнением к тостам, булочкам или даже круассанам.

Ингредиенты Шоколад 100 г Сливочное масло 200 г Цедра апельсина 1 шт. Корица ½ ч. л Какао 20 г

Приготовление

Для начала доведите воду в кастрюле до кипения, а затем убавьте огонь. Сверху поставьте металлическую или стеклянную емкость с измельченным шоколадом так, чтобы она не касалась воды. Постепенно растопите шоколад, постоянно помешивайте его, чтобы он превратился в однородную массу. Когда шоколад полностью растает, добавьте мягкое сливочное масло. Продолжайте держать массу на водяной бане, пока масло не соединится с шоколадом, образуется шелковистая текстура. Снимите смесь с огня и добавьте цедру апельсина, корицу и какао. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности. Вы сразу почувствуете волшебный аромат апельсина и корицы, это придаст маслу неповторимый вкус. Дайте маслу остыть до комнатной температуры. Затем перелейте его в форму. Лучше всего использовать силиконовую или пластиковую, ведь из нее легче достать застывшее масло. Поставьте его в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.

Советы:

Если вы хотите сохранить форму масла и легко вынуть его, замораживайте его в морозильной камере ночь. После этого извлеките масло из формы и оставьте в холодильнике еще на несколько часов для размораживания.

Вместо корицы можно использовать ванильный экстракт.

Поэкспериментируйте с шоколадом: белый шоколад придаст сливочной сладости, а черный – насыщенной горчинкой.

Домашнее шоколадное масло – это идеальная возможность подарить себе и близким радость, погрузиться в мир вкусов, напоминающих детство. Ваша кухня наполнится теплом, ароматами шоколада и апельсина, каждый завтрак станет маленьким праздником.

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