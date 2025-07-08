Домашнее вино из красной смородины: рецепт ароматного напитка из трех ингредиентов и вариант на водке

Вино из порок

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Приготовление домашнего вина может стать увлекательным процессом, особенно когда речь идет о ягодах. Вино из красной смородины — это ароматный, легкий и чрезвычайно приятный напиток, который точно стоит вашего внимания. Он обладает ненавязчивым вкусом и является абсолютно естественным продуктом. Благодаря простоте рецепта, вы сможете поколдовать этот напиток, имея лишь три основных ингредиента и немного терпения. А для тех, кто ищет более быстрый способ получить вкусный напиток, существует вариант с добавлением водки.

Что понадобится для приготовления вина из красной смородины

Для создания вина можно использовать красные, белые смородины или их смесь. Ключевой момент в подготовке ягод — это не мыть их. На кожуре смородины находятся природные дикие дрожжи, являющиеся основными двигателями процесса ферментации (брожения). Благодаря им мы добавляем только сахар, и вино начинает бродить самостоятельно. Уже осенью вы можете наслаждаться результатом своего труда.

Для приготовления классического варианта вина понадобится определенная утварь: эмалированные или пластиковые ведра (из пищевого пластика), где будет происходить первоначальное брожение, а также сито или дуршлаг, марля. Для дальнейших этапов понадобятся две трехлитровые банки и две специальные крышки для вина (гидрозатворы) или две стерильные медицинские перчатки из аптеки и резинки для их крепления. В этом рецепте мы также будем использовать жмых — остатки ягод после отжима сока, поскольку он еще содержит много полезных веществ.

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Пошаговый рецепт классического вина из красной смородины

Вот пошаговое описание приготовления вина из смородины, которое поможет вам создать этот замечательный напиток.

Ингредиенты

Красные смородины — 1.5 кг

Теплая вода — 1.5 л

Сахар — 1 килограмм 200 граммов

Процесс приготовления

В первую очередь, переберите смородину, отделяя их от веточек. Помните, мыть ягоды не нужно. После измельчите его в блендере до однородной консистенции, чтобы получилось ягодное пюре. Возьмите 400 г сахара (это примерно поллитровая банка) и растворите его в 1,5 литрах теплой воды. Хорошо перемешайте эту сахарную воду с перетертыми смородинами. Получившуюся смесь перелейте в подготовленное ведро и накройте крышкой. Оставьте смородиновую массу бродить в ведре в течение четырех дней при комнатной температуре. В течение этого времени нужно дважды в день перемешивать содержимое деревянной ложкой. Важно использовать именно деревянную ложку, а не металлическую. После четырех дней активного брожения возьмите сетку или дуршлаг и застелите его марлей. Осторожно процедите смородиновый сок через эту конструкцию, тщательно отжимая всю жидкость из ягодного жмыха. Полученный ягодный жмых не выбрасывайте. Залейте ее 0,5 литра теплой воды и кропотливо перемешайте. Эта вода впитает полезные вещества, которые еще остались в жмысе. Затем этот раствор долейте до уже процеженного сока из смородины. Получившееся будущее вино распределите по двум трехлитровым банкам. Каждая банка наполнится примерно наполовину. После этого долейте в каждую банку чистую воду почти по плечу, что составляет примерно 1-1,5 пол-литровые банки воды на каждую трехлитровую банку. Наденьте на горловины банок специальные крышки для вина (гидрозатворы). Если таких крышек нет, можно использовать медицинскую резиновую перчатку, предварительно пронзив иглой небольшую дырочку в одном из ее пальцев. Тщательно закрепите перчатку на банке. Отставьте банки в темное место при комнатной температуре. При комнатной температуре вино должно бродить около месяца. В течение этого месяца, еженедельно (т.е. всего четыре раза), необходимо всыпать по 100 г сахара в каждую банку. После завершения месячного брожения процедите вино от образовавшегося осадка. Осторожно перелейте его в чистые банки и перенесите в погреб или прохладное место для созревания на 2-3 месяца. В течение периода созревания при необходимости снимайте «шум» (пену или тонкий слой) с поверхности вина.

После всех этих этапов ваше домашнее вино из красной смородины будет готово, и придет время насладиться его уникальным вкусом.

Вино из красной смородины: быстрый рецепт с водкой

Для тех, кто хочет получить ароматный напиток из красной смородины без длительного процесса брожения, существует простой рецепт с добавлением водки. Это позволяет сократить время приготовления и получить вкусный напиток гораздо быстрее.

Ингредиенты

Ягоды смородины — 300 г

Сахар: 150 г

Водка: 0,5 л

Вода: 0,5 л

Приготовление

Тщательно переберите ягоды смородины, очистите их от веточек и любой грязи. Пересыпьте подготовленные смородины в чистую банку, добавьте к ним сахар. Закройте банку крышкой. Хорошо встряхните банку, чтобы сахар начал смешиваться с ягодами. Затем добавьте водку и воду. Снова хорошо все перемешайте встряхиванием. Сохраняйте полученную смесь в теплом месте в течение 14-16 дней. В течение этого периода каждые 3-4 дня напиток нужно тщательно взбалтывать, чтобы обеспечить равномерное настаивание. Через две-три недели процедите напиток, отделяя жидкость от ягод. Перелейте готовый напиток в чистые бутылки и плотно укупорьте их. Для полного раскрытия вкуса и аромата рекомендуется выдержать вино еще на два-три месяца в прохладном темном месте. После этого напиток готов к употреблению. Приятного аппетита!