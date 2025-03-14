Домашние кабаносы: рецепт вкусной закуски

Домашние кабаносы – это отличная альтернатива магазинным закускам, ведь они не содержат лишних консервантов и готовятся исключительно из натуральных ингредиентов. Их можно брать в путь, на пикник или просто наслаждаться дома вместе с семьей.

Это блюдо порадует и взрослых и детей своим нежным вкусом и аппетитным ароматом. Готовятся они просто, а результат превзойдет все ожидания, об этом рассказали на странице Романа Емеця.

Ингредиенты Мясо курицы 1 кг Соль Кориандр молотый 1/2 ч. л Чесночная приправа 1/2 ч. л Копченая паприка 1/2 ч. л Вода 2 ст. л

Приготовление

Куриное мясо следует измельчить в мясорубке до однородной смеси. Добавить соль, специи и две столовые ложки воды для равномерного перемешивания. Фарш тщательно перемешать в течение пяти минут, чтобы он стал эластичным и клейким. Хорошее перемешивание поможет избежать образования воздушных пустот в будущих колбасках. Подготовленный фарш поместите в кондитерский мешок, отрежьте кончик для контроля толщины изделий. Выдавите колбаски на решетку или, при ее отсутствии, на противень, застеленный пергаментом. Сушите в дегидраторе при 50°C в течение 5-6 часов. Альтернативный способ – приготовление в духовке при минимальном нагреве, используя режим конвекции для лучшей циркуляции воздуха.

#простирецепты #кабаносы #закуска #закускарецепт #мясо #мясорецепт #перекус #перекустаксистачек #куркарецепт ♬ оригинальный звук — Рома Емец @romayemets Кабоносы. Сейчас за одну минуту я вам расскажу, как просто можно их приготовить дома. Это станет вкусным перекусом как взрослым, так и детям. Рецепт ‍‍‍ Мясо курицы-1 кг Соль морская-8 гр. Соль нитритная – 8 гр. Кориандр молотый-1/2 ч.л. Чеснок сухой – 1/2 ч.л. Копченая паприка – 1/2 ч.л. Вода -2 ст.л Приготовление Для приготовления берем один килограмм мяса курицы, у меня бедро без кожи и костей. И перекручиваем на мясорубке. -Добавляем соль, и по полчайной ложки: кориандр молотый, сухой чеснок, копченая паприка и немного воды. -вода нужна для более легкого и равномерного перемешивания. -Варш нужно перемешивать примерно пять минут. Он должен стать клейким и однородным. При помощи хорошего перемешивания внутри колбасок не будет воздушных шариков. -Наполняем кондитерский мешок и срезаем его кончик, в зависимости от толщины среза мы можем корректировать размеры наших колбасок. -Выдавливаем наш фарш на решетку. Если нет решетки, делаем это на металлический противень застеленный пергаментом. -Сушим в дегидраторе при 50 градусах. 5-6 часов. Также можно сделать это и в простой духовке. На минимальном нагреве. — Это очень вкусно и просто. #food

Домашние кабаносы – это идеальная закуска, которая отлично подойдет как к легкому перекусу, так и к праздничному столу.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить сочное куриное филе под пряным соусом.

Читайте также: