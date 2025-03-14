Домашние кабаносы: рецепт вкусной закуски

Домашние кабаносы – это отличная альтернатива магазинным закускам, ведь они не содержат лишних консервантов и готовятся исключительно из натуральных ингредиентов. Их можно брать в путь, на пикник или просто наслаждаться дома вместе с семьей.
Это блюдо порадует и взрослых и детей своим нежным вкусом и аппетитным ароматом. Готовятся они просто, а результат превзойдет все ожидания, об этом рассказали на странице Романа Емеця.
Ингредиенты
- Мясо курицы
- 1 кг
- Соль
- Кориандр молотый
- 1/2 ч. л
- Чесночная приправа
- 1/2 ч. л
- Копченая паприка
- 1/2 ч. л
- Вода
- 2 ст. л
Приготовление
- Куриное мясо следует измельчить в мясорубке до однородной смеси.
- Добавить соль, специи и две столовые ложки воды для равномерного перемешивания.
- Фарш тщательно перемешать в течение пяти минут, чтобы он стал эластичным и клейким. Хорошее перемешивание поможет избежать образования воздушных пустот в будущих колбасках.
- Подготовленный фарш поместите в кондитерский мешок, отрежьте кончик для контроля толщины изделий.
- Выдавите колбаски на решетку или, при ее отсутствии, на противень, застеленный пергаментом.
- Сушите в дегидраторе при 50°C в течение 5-6 часов. Альтернативный способ – приготовление в духовке при минимальном нагреве, используя режим конвекции для лучшей циркуляции воздуха.
@romayemets Кабоносы. Сейчас за одну минуту я вам расскажу, как просто можно их приготовить дома. Это станет вкусным перекусом как взрослым, так и детям. Рецепт Мясо курицы-1 кг Соль морская-8 гр. Соль нитритная – 8 гр. Кориандр молотый-1/2 ч.л. Чеснок сухой – 1/2 ч.л. Копченая паприка – 1/2 ч.л. Вода -2 ст.л Приготовление Для приготовления берем один килограмм мяса курицы, у меня бедро без кожи и костей. И перекручиваем на мясорубке. -Добавляем соль, и по полчайной ложки: кориандр молотый, сухой чеснок, копченая паприка и немного воды. -вода нужна для более легкого и равномерного перемешивания. -Варш нужно перемешивать примерно пять минут. Он должен стать клейким и однородным. При помощи хорошего перемешивания внутри колбасок не будет воздушных шариков. -Наполняем кондитерский мешок и срезаем его кончик, в зависимости от толщины среза мы можем корректировать размеры наших колбасок. -Выдавливаем наш фарш на решетку. Если нет решетки, делаем это на металлический противень застеленный пергаментом. -Сушим в дегидраторе при 50 градусах. 5-6 часов. Также можно сделать это и в простой духовке. На минимальном нагреве. — Это очень вкусно и просто. #food #простирецепты #кабаносы #закуска #закускарецепт #мясо #мясорецепт #перекус #перекустаксистачек #куркарецепт ♬ оригинальный звук — Рома Емец
Домашние кабаносы – это идеальная закуска, которая отлично подойдет как к легкому перекусу, так и к праздничному столу.
Приятного аппетита!
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