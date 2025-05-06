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Домашние маршмэллоу: рецепт популярных сладостей
Кто бы мог подумать, что любимые маршмэллоу, которые мы обычно покупаем в магазине, можно легко приготовить дома без специального оборудования или редких ингредиентов.
Мягкое, воздушное, с ноткой ванили и разноцветное — это домашнее лакомство станет не только украшением чаепития, но и любимым десертом детей и взрослых. Этот рецепт подтверждает, домашние маршмэллоу — это простой кулинарный шедевр, который гарантированно доставит удовольствие. А еще — отличный вариант подарка или декора для десертов (капкейков, горячего шоколада, даже кофе). Как его приготовить рассказали на странице lypovva.
Ингредиенты
- Желатин
- 10г
- Вода (для желатина)
- 40 мл
- Сахар
- 150г
- Вода (для сиропа)
- 60 мл
- Ванильный сахар
- ½ ч. л
- Пищевые красители (по желанию)
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- Сахарная пудра
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- Кукурузный крахмал
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Приготовление
В небольшой миске смешайте 10 г желатина из 40 мл холодной воды. Оставьте на 10–15 мин — масса должна набухнуть. Это база, которая обеспечит структуру и упругость маршмэллоу.
В сотейнике смешайте 150 г сахара с 60 мл воды. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. После закипания варите еще 2–3 мин, пока сироп немного загустеет (но не карамелизуется).
Набухший желатин нужно полностью растворить. Это можно сделать в микроволновке (10–15 сек) или водяной бане. Осторожно, чтобы он не закипел.
В глубокой миске соедините теплый сироп, растворенный желатин и ½ ч. л ванильного сахара. Начните взбивать миксером на средней скорости, постепенно увеличивая. Взбивайте 10–12 мин, пока масса не станет густой, белой и очень воздушной как меренга. Она должна держать форму.
Готовую массу можно разделить на несколько частей и добавить пищевые красители. Хорошо перемешайте каждую часть — получите нежно-розовые, голубые или лимонные маршмэллоу.
Застелите форму пищевой пленкой и слегка смажьте рафинированным маслом, чтобы маршмэллоу не прилипли. Можно переложить массу ложкой в кондитерский мешок — сделать колбаски, шарики или просто ровный слой. Если масса быстро застывает, слегка подогрейте ее в микроволновке несколько секунд.
Оставьте маршмэллоу в холодильнике на 1,5–2 часа, чтобы они полностью застыли.
Смешайте кукурузный крахмал с сахарной пудрой (1:1). Готовые маршмэллоу нарежьте ножницами или ножом на кусочки, обкатайте в смеси — это не даст им слипнуться.
Переложите в сухую банку или подавайте сразу с какао, кофе или просто как самостоятельное наслаждение.
Домашние маршмэллоу можно хранить в герметичном контейнере до 5–7 дней в прохладном месте. Не рекомендуется хранить в холодильнике — от влаги они могут стать липкими.
Советы:
Используйте силиконовую лопатку, чтобы легче работать с липкой массой.
Вместо ванильного сахара можно добавить экстракт мяты, миндаля или апельсина.
Домашние маршмэллоу — это не просто десерт, это приятный процесс, эксперимент с цветами и вкусами и самое главное — без лишних добавок, консервантов или ароматизаторов. Попробуйте и убедитесь, что иногда самые лучшие сладости рождаются на собственной кухне.