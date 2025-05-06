Домашние маршмэллоу: рецепт популярных сладостей

Домашние маршмелоу: рецепт популярных сладостей / © Credits

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Мягкое, воздушное, с ноткой ванили и разноцветное — это домашнее лакомство станет не только украшением чаепития, но и любимым десертом детей и взрослых. Этот рецепт подтверждает, домашние маршмэллоу — это простой кулинарный шедевр, который гарантированно доставит удовольствие. А еще — отличный вариант подарка или декора для десертов (капкейков, горячего шоколада, даже кофе). Как его приготовить рассказали на странице lypovva.

Ингредиенты Желатин 10г Вода (для желатина) 40 мл Сахар 150г Вода (для сиропа) 60 мл Ванильный сахар ½ ч. л Пищевые красители (по желанию) Сахарная пудра Кукурузный крахмал

Приготовление

В небольшой миске смешайте 10 г желатина из 40 мл холодной воды. Оставьте на 10–15 мин — масса должна набухнуть. Это база, которая обеспечит структуру и упругость маршмэллоу. В сотейнике смешайте 150 г сахара с 60 мл воды. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. После закипания варите еще 2–3 мин, пока сироп немного загустеет (но не карамелизуется). Набухший желатин нужно полностью растворить. Это можно сделать в микроволновке (10–15 сек) или водяной бане. Осторожно, чтобы он не закипел. В глубокой миске соедините теплый сироп, растворенный желатин и ½ ч. л ванильного сахара. Начните взбивать миксером на средней скорости, постепенно увеличивая. Взбивайте 10–12 мин, пока масса не станет густой, белой и очень воздушной как меренга. Она должна держать форму. Готовую массу можно разделить на несколько частей и добавить пищевые красители. Хорошо перемешайте каждую часть — получите нежно-розовые, голубые или лимонные маршмэллоу. Застелите форму пищевой пленкой и слегка смажьте рафинированным маслом, чтобы маршмэллоу не прилипли. Можно переложить массу ложкой в кондитерский мешок — сделать колбаски, шарики или просто ровный слой. Если масса быстро застывает, слегка подогрейте ее в микроволновке несколько секунд. Оставьте маршмэллоу в холодильнике на 1,5–2 часа, чтобы они полностью застыли. Смешайте кукурузный крахмал с сахарной пудрой (1:1). Готовые маршмэллоу нарежьте ножницами или ножом на кусочки, обкатайте в смеси — это не даст им слипнуться. Переложите в сухую банку или подавайте сразу с какао, кофе или просто как самостоятельное наслаждение.

Домашние маршмэллоу можно хранить в герметичном контейнере до 5–7 дней в прохладном месте. Не рекомендуется хранить в холодильнике — от влаги они могут стать липкими.

Советы:

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Используйте силиконовую лопатку, чтобы легче работать с липкой массой.

Вместо ванильного сахара можно добавить экстракт мяты, миндаля или апельсина.

Домашние маршмэллоу — это не просто десерт, это приятный процесс, эксперимент с цветами и вкусами и самое главное — без лишних добавок, консервантов или ароматизаторов. Попробуйте и убедитесь, что иногда самые лучшие сладости рождаются на собственной кухне.