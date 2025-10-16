Домашние немецкие брецели: простой рецепт приготовления кренделей

немецкие крендели / © Credits

На странице germanmomkitchen поделились семейным рецептом домашних немецких кренделей, которые семья автора канала ежегодно печет в октябре. Крендель — это больше, чем просто выпечка. Это кулинарный символ Германии, который олицетворяет благосостояние, гостеприимство и немного озорства.

Его форма — не случайность: две «руки», которые скрещиваются, символизируют дружбу и единство. В Баварии крендели подают к пиву, сыру, колбаскам или даже сладкому маслу.

Ингредиенты Мука 500 г Дрожжи свежие 42 г Сахар 1 ч. л Соль 1 ч. л Сливочное масло 40 г Вода 275 мл Пищевая сода 50 г

Приготовление

В теплой воде растворите дрожжи и сахар. Добавьте муку, соль и мягкое масло. Замешивайте 8-10 мин, пока тесто не станет эластичным. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 45-60 мин, оно должно увеличиться вдвое. Разделите тесто на 8 частей, каждую раскатайте в длинную «веревку», примерно 40 см, оставьте серединку толще. Скрестите концы и сделайте фирменную форму. Положите крендели на доску и заморозьте на 30 мин. В кипящую воду осторожно добавьте соду, уменьшите огонь до легкого кипения. По одному погружайте крендели в раствор на 30 секунд. Затем дайте воде стечь и выложите на противень. Сделайте надрез на толстой части «брюшка» и посыпьте солью. Выпекайте в духовке при 220°C 15-18 мин, пока они не станут золотистыми.

В результате вы получите то, за что все любят немецкие крендели: блестящую корочку, мягкую серединку и насыщенный аромат масла. Вкусно они идеально сочетаются со сливочным сыром, дижонской горчицей или просто чашкой горячего чая.

Зажгите свечи, налейте бокальчик пива или яблочного сидра, поставьте музыку с аккордеоном и вы уже в Баварии. Потому что настоящий Oktoberfest — это не место, а настроение: семейное тепло, аромат дрожжевого теста и легкая беззаботность осеннего вечера.