Рецепты
25
2 мин

Домашние немецкие брецели: простой рецепт приготовления кренделей

Осень — идеальное время, чтобы добавить немного теплоты, аромата свежей выпечки и немецкого шарма в свои дни. И если вы мечтали хоть раз побывать на Oktoberfest в Мюнхене, то этот рецепт — ваш шанс создать праздничное настроение прямо дома.

Станислава Бондаренко
2 часа
260 ккал
немецкие крендели

немецкие крендели

На странице germanmomkitchen поделились семейным рецептом домашних немецких кренделей, которые семья автора канала ежегодно печет в октябре. Крендель — это больше, чем просто выпечка. Это кулинарный символ Германии, который олицетворяет благосостояние, гостеприимство и немного озорства.

Его форма — не случайность: две «руки», которые скрещиваются, символизируют дружбу и единство. В Баварии крендели подают к пиву, сыру, колбаскам или даже сладкому маслу.

Ингредиенты

Мука
500 г
Дрожжи свежие
42 г
Сахар
1 ч. л
Соль
1 ч. л
Сливочное масло
40 г
Вода
275 мл
Пищевая сода
50 г

Приготовление

  1. В теплой воде растворите дрожжи и сахар. Добавьте муку, соль и мягкое масло. Замешивайте 8-10 мин, пока тесто не станет эластичным.

  2. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 45-60 мин, оно должно увеличиться вдвое.

  3. Разделите тесто на 8 частей, каждую раскатайте в длинную «веревку», примерно 40 см, оставьте серединку толще. Скрестите концы и сделайте фирменную форму.

  4. Положите крендели на доску и заморозьте на 30 мин.

  5. В кипящую воду осторожно добавьте соду, уменьшите огонь до легкого кипения.

  6. По одному погружайте крендели в раствор на 30 секунд. Затем дайте воде стечь и выложите на противень.

  7. Сделайте надрез на толстой части «брюшка» и посыпьте солью.

  8. Выпекайте в духовке при 220°C 15-18 мин, пока они не станут золотистыми.

В результате вы получите то, за что все любят немецкие крендели: блестящую корочку, мягкую серединку и насыщенный аромат масла. Вкусно они идеально сочетаются со сливочным сыром, дижонской горчицей или просто чашкой горячего чая.

Зажгите свечи, налейте бокальчик пива или яблочного сидра, поставьте музыку с аккордеоном и вы уже в Баварии. Потому что настоящий Oktoberfest — это не место, а настроение: семейное тепло, аромат дрожжевого теста и легкая беззаботность осеннего вечера.

25
