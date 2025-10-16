- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 2 мин
Домашние немецкие брецели: простой рецепт приготовления кренделей
Осень — идеальное время, чтобы добавить немного теплоты, аромата свежей выпечки и немецкого шарма в свои дни. И если вы мечтали хоть раз побывать на Oktoberfest в Мюнхене, то этот рецепт — ваш шанс создать праздничное настроение прямо дома.
На странице germanmomkitchen поделились семейным рецептом домашних немецких кренделей, которые семья автора канала ежегодно печет в октябре. Крендель — это больше, чем просто выпечка. Это кулинарный символ Германии, который олицетворяет благосостояние, гостеприимство и немного озорства.
Его форма — не случайность: две «руки», которые скрещиваются, символизируют дружбу и единство. В Баварии крендели подают к пиву, сыру, колбаскам или даже сладкому маслу.
Ингредиенты
- Мука
- 500 г
- Дрожжи свежие
- 42 г
- Сахар
- 1 ч. л
- Соль
- 1 ч. л
- Сливочное масло
- 40 г
- Вода
- 275 мл
- Пищевая сода
- 50 г
Приготовление
В теплой воде растворите дрожжи и сахар. Добавьте муку, соль и мягкое масло. Замешивайте 8-10 мин, пока тесто не станет эластичным.
Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 45-60 мин, оно должно увеличиться вдвое.
Разделите тесто на 8 частей, каждую раскатайте в длинную «веревку», примерно 40 см, оставьте серединку толще. Скрестите концы и сделайте фирменную форму.
Положите крендели на доску и заморозьте на 30 мин.
В кипящую воду осторожно добавьте соду, уменьшите огонь до легкого кипения.
По одному погружайте крендели в раствор на 30 секунд. Затем дайте воде стечь и выложите на противень.
Сделайте надрез на толстой части «брюшка» и посыпьте солью.
Выпекайте в духовке при 220°C 15-18 мин, пока они не станут золотистыми.
В результате вы получите то, за что все любят немецкие крендели: блестящую корочку, мягкую серединку и насыщенный аромат масла. Вкусно они идеально сочетаются со сливочным сыром, дижонской горчицей или просто чашкой горячего чая.
Зажгите свечи, налейте бокальчик пива или яблочного сидра, поставьте музыку с аккордеоном и вы уже в Баварии. Потому что настоящий Oktoberfest — это не место, а настроение: семейное тепло, аромат дрожжевого теста и легкая беззаботность осеннего вечера.