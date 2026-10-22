Домашние шпроты вкуснее магазинных: простой рецепт заготовки

Домашние шпроты / © Credits

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Домашние шпроты — отличная закуска к праздничному столу, ингредиент для бутербродов или дополнение к любимым блюдам. Секрет рецепта, о котором рассказала фудблогерша Вира Совенко, — в крепкой черной заварке, придающей рыбе аппетитный золотистый оттенок, и ароматных специях.

Ингредиенты

(на 6 банок объемом 0,5 л)

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салака или мойва (неочищенная рыба) — 3 кг (или 2,3 кг очищенной)

рафинированное масло — 500 мл

крепкий чёрный чай — 300 мл (3 ст. л.)

соевый соус — 4 ст. л.

соль — 1,5 ст. л. с горкой

сахар — 1 ч. л.

В каждую банку

зернистая горчица — ½ ч. л.

чёрный перец — 4–5 горошин

душистый перец — 2 горошины

лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

Рыбу очистите от голов и потрохов, промойте и тщательно просушите бумажными полотенцами. Для заливки смешайте процеженную черную заварку, масло, соевый соус, соль и сахар до растворения соли. На дно чистых сухих банок выложите горчицу и специи. Плотно уложите рыбу вертикально или слоями и залейте приготовленной смесью, оставляя 1,5–2 см свободного пространства до края. Накройте банки крышками без резиновых уплотнителей или фольгой и поставьте в холодную духовку. Включите её на 150°C. После закипания уменьшите температуру до 110–120°C и готовьте примерно 3 часа.

После приготовления горячие банки нужно осторожно достать и закрыть.

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Важно: длительное тушение в духовке и обычная закатка крышек не делают рыбные консервы пригодными для хранения при комнатной температуре. Домашние шпроты следует быстро охладить и хранить в холодильнике, употребить в течение нескольких дней или заморозить. Не храните их в кладовой или подвале без специальной проверенной технологии консервирования под давлением.

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