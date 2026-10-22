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Домашние шпроты вкуснее магазинных: простой рецепт заготовки
Нежная рыбка золотистого цвета, аромат специй и насыщенный вкус — фудблогерша поделилась рецептом домашних шпротов в масле, которые легко приготовить самостоятельно.
Домашние шпроты — отличная закуска к праздничному столу, ингредиент для бутербродов или дополнение к любимым блюдам. Секрет рецепта, о котором рассказала фудблогерша Вира Совенко, — в крепкой черной заварке, придающей рыбе аппетитный золотистый оттенок, и ароматных специях.
Ингредиенты
(на 6 банок объемом 0,5 л)
салака или мойва (неочищенная рыба) — 3 кг (или 2,3 кг очищенной)
рафинированное масло — 500 мл
крепкий чёрный чай — 300 мл (3 ст. л.)
соевый соус — 4 ст. л.
соль — 1,5 ст. л. с горкой
сахар — 1 ч. л.
В каждую банку
зернистая горчица — ½ ч. л.
чёрный перец — 4–5 горошин
душистый перец — 2 горошины
лавровый лист — 1 шт.
Приготовление
Рыбу очистите от голов и потрохов, промойте и тщательно просушите бумажными полотенцами.
Для заливки смешайте процеженную черную заварку, масло, соевый соус, соль и сахар до растворения соли.
На дно чистых сухих банок выложите горчицу и специи.
Плотно уложите рыбу вертикально или слоями и залейте приготовленной смесью, оставляя 1,5–2 см свободного пространства до края.
Накройте банки крышками без резиновых уплотнителей или фольгой и поставьте в холодную духовку.
Включите её на 150°C.
После закипания уменьшите температуру до 110–120°C и готовьте примерно 3 часа.
После приготовления горячие банки нужно осторожно достать и закрыть.
Важно: длительное тушение в духовке и обычная закатка крышек не делают рыбные консервы пригодными для хранения при комнатной температуре. Домашние шпроты следует быстро охладить и хранить в холодильнике, употребить в течение нескольких дней или заморозить. Не храните их в кладовой или подвале без специальной проверенной технологии консервирования под давлением.