Домашние соусы к мясу — подборка рецептов
Идеально приготовленное мясо — лишь половина успеха, вторая, часто решающая, — соус. Именно он добавляет глубины, баланса и того самого «вау» эффекта, за который мы любим ресторанные блюда.
Есть рецепты, которые достаточно просто приготовить, но блюдо будет смаковать лучше. Именно такими являются эти три соуса: аджика, барбекю и зеленый соус с кинзой. На странице Instagram пользовательницы korolivska1рассказала о рецептах трех проверенных соусов, которые использовались в профессиональных кухнях и теперь доступны для домашнего приготовления.
Главный секрет — соблюдение пропорций и последовательность. Если делать «на глаз», можно получить просто хороший соус. Но если следовать граммам, получите тот самый ресторанный вкус, который хочется повторить.
Аджика
Этот вариант — более мягкий, адаптированный под домашний вкус, но легко регулируется под любителей острого.
Ингредиенты
кетчуп 160 г
бланшированные помидоры 300 г
болгарский перец 125 г
масло 25 г
французская горчица 50 г
зелень 13 г
соус пишта 5 г
соль 5 г
черный перец
чеснок 15 г
томатная паста 50 г
чили 15 г
яблоки
Приготовление
Основу соуса нужно перебить в блендере, но без горчицы, яблока и перца.
Уже в конце добавьте мелко нарезанные перец, яблоко вместе с горчицей — именно это создает текстуру и многослойный вкус.
Барбекю
Соус, который любят все, ведь он сладкий, ароматный и универсальный.
Ингредиенты
кетчуп 150 г
мед 100 г
чеснок 20 г
зелень 20 г
Приготовление
Все смешать и готово.
Это тот случай, когда минимум действий дает максимум результата.
Соус с кинзой
Самый необычный из тройки, ведь он ароматный, пикантный и визуально достаточно эффектный.
Ингредиенты
кинза 80 г
зеленый лук 120 г
чеснок 8 г
имбирь 10 г
перец чили 60 г
кетчуп из желтых помидоров 400 г
сахар 40 г
соевый соус 60 г
чили-соус 80 г
Приготовление
Все ингредиенты перебиваются до однородной консистенции.
Именно желтый кетчуп формирует характерный цвет. Если использовать классический, вкус останется, но вид будет другим.
Секрет вкусной кухни часто не в сложных техниках, а в деталях. Соус — одна из них, ведь именно он завершает блюдо, подчеркивает его и делает незабываемым.