Есть рецепты, которые достаточно просто приготовить, но блюдо будет смаковать лучше. Именно такими являются эти три соуса: аджика, барбекю и зеленый соус с кинзой. На странице Instagram пользовательницы korolivska1рассказала о рецептах трех проверенных соусов, которые использовались в профессиональных кухнях и теперь доступны для домашнего приготовления.

Главный секрет — соблюдение пропорций и последовательность. Если делать «на глаз», можно получить просто хороший соус. Но если следовать граммам, получите тот самый ресторанный вкус, который хочется повторить.

Аджика

Этот вариант — более мягкий, адаптированный под домашний вкус, но легко регулируется под любителей острого.

Ингредиенты

кетчуп 160 г

бланшированные помидоры 300 г

болгарский перец 125 г

масло 25 г

французская горчица 50 г

зелень 13 г

соус пишта 5 г

соль 5 г

черный перец

чеснок 15 г

томатная паста 50 г

чили 15 г

яблоки

Приготовление

Основу соуса нужно перебить в блендере, но без горчицы, яблока и перца. Уже в конце добавьте мелко нарезанные перец, яблоко вместе с горчицей — именно это создает текстуру и многослойный вкус.

Барбекю

Соус, который любят все, ведь он сладкий, ароматный и универсальный.

Ингредиенты

кетчуп 150 г

мед 100 г

чеснок 20 г

зелень 20 г

Приготовление

Все смешать и готово.

Это тот случай, когда минимум действий дает максимум результата.

Соус с кинзой

Самый необычный из тройки, ведь он ароматный, пикантный и визуально достаточно эффектный.

Ингредиенты

кинза 80 г

зеленый лук 120 г

чеснок 8 г

имбирь 10 г

перец чили 60 г

кетчуп из желтых помидоров 400 г

сахар 40 г

соевый соус 60 г

чили-соус 80 г

Приготовление

Все ингредиенты перебиваются до однородной консистенции.

Именно желтый кетчуп формирует характерный цвет. Если использовать классический, вкус останется, но вид будет другим.

Секрет вкусной кухни часто не в сложных техниках, а в деталях. Соус — одна из них, ведь именно он завершает блюдо, подчеркивает его и делает незабываемым.