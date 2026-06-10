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Домашний бефстроганов из свинины — простой рецепт
Бефстроганов из свинины — пример того, как классика легко адаптируется к современной домашней кухне. Без сложных техник приготовления и редких ингредиентов он дарит ощущение сытости, тепла и знакомого вкуса.
Есть блюда, которые не требуют модных интерпретаций и бефстроганов из свинины, о рецепте которого рассказал фудблогер Рома Емец, именно из таких, нежное тушеное мясо, бархатный соус и знакомый аромат, которые мгновенно создают ощущение уюта.
Ингредиенты
- свинина
- 0,5 кг
- лук
- 2 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- солёный огурец
- 1 шт.
- подсолнечное масло
- 2 ст. л.
- сливочное масло
- 1 ст. л
- соль
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- смесь перцев
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- томатный сок
- 1 стакан (250 мл)
- острая горчица
- 1 ч. л
- сахар
- 1 ч. л
- вода
- ½ стакана
- сметана
- 3 ст. л.
- петрушка
- 1/3 пучка
Приготовление
Свинину нарезают брусочками.
Далее мясо обжаривается на сильном огне до румяной корочки.
К мясу добавляют лук и чеснок.
После этого вводят сливочное масло, которое придает блюду мягкость и легкий кремовый оттенок.
Томатный сок сочетают с горчицей и небольшим количеством сахара.
Блюдо тушится около 30 мин на среднем огне, за это время мясо становится нежным, а соус приобретает густоту и глубину.
Отдельно сметану смешивают с измельченным чесноком и петрушкой.
Соленый огурец добавляется уже в конце, он дает легкую кислинку и характерную пикантность.
В финале сметанную смесь аккуратно вводят в горячее блюдо, не доводят до кипения, чтобы сохранить нежную текстуру соуса.
Подавайте его с картофельным пюре, гречкой или рисом и получите ту самую «комфортную еду», которая работает лучше любых гастрономических трендов.