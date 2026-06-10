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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
44
Время на прочтение
1 мин

Домашний бефстроганов из свинины — простой рецепт

Бефстроганов из свинины — пример того, как классика легко адаптируется к современной домашней кухне. Без сложных техник приготовления и редких ингредиентов он дарит ощущение сытости, тепла и знакомого вкуса.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
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Домашний бефстроганов из свинины tiktok.com/@romayemets

Домашний бефстроганов из свинины tiktok.com/@romayemets

Есть блюда, которые не требуют модных интерпретаций и бефстроганов из свинины, о рецепте которого рассказал фудблогер Рома Емец, именно из таких, нежное тушеное мясо, бархатный соус и знакомый аромат, которые мгновенно создают ощущение уюта.

Ингредиенты

свинина
0,5 кг
лук
2 шт.
чеснок
3 зубчика
солёный огурец
1 шт.
подсолнечное масло
2 ст. л.
сливочное масло
1 ст. л
соль
смесь перцев
томатный сок
1 стакан (250 мл)
острая горчица
1 ч. л
сахар
1 ч. л
вода
½ стакана
сметана
3 ст. л.
петрушка
1/3 пучка
Домашний бефстроганов из свинины tiktok.com/@romayemets

Домашний бефстроганов из свинины tiktok.com/@romayemets

Приготовление

  1. Свинину нарезают брусочками.

  2. Далее мясо обжаривается на сильном огне до румяной корочки.

  3. К мясу добавляют лук и чеснок.

  4. После этого вводят сливочное масло, которое придает блюду мягкость и легкий кремовый оттенок.

  5. Томатный сок сочетают с горчицей и небольшим количеством сахара.

  6. Блюдо тушится около 30 мин на среднем огне, за это время мясо становится нежным, а соус приобретает густоту и глубину.

  7. Отдельно сметану смешивают с измельченным чесноком и петрушкой.

  8. Соленый огурец добавляется уже в конце, он дает легкую кислинку и характерную пикантность.

  9. В финале сметанную смесь аккуратно вводят в горячее блюдо, не доводят до кипения, чтобы сохранить нежную текстуру соуса.

Подавайте его с картофельным пюре, гречкой или рисом и получите ту самую «комфортную еду», которая работает лучше любых гастрономических трендов.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
44
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