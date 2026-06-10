Домашний бефстроганов из свинины tiktok.com/@romayemets

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Есть блюда, которые не требуют модных интерпретаций и бефстроганов из свинины, о рецепте которого рассказал фудблогер Рома Емец, именно из таких, нежное тушеное мясо, бархатный соус и знакомый аромат, которые мгновенно создают ощущение уюта.

Ингредиенты свинина 0,5 кг лук 2 шт. чеснок 3 зубчика солёный огурец 1 шт. подсолнечное масло 2 ст. л. сливочное масло 1 ст. л соль смесь перцев томатный сок 1 стакан (250 мл) острая горчица 1 ч. л сахар 1 ч. л вода ½ стакана сметана 3 ст. л. петрушка 1/3 пучка

Домашний бефстроганов из свинины tiktok.com/@romayemets

Приготовление

Свинину нарезают брусочками. Далее мясо обжаривается на сильном огне до румяной корочки. К мясу добавляют лук и чеснок. После этого вводят сливочное масло, которое придает блюду мягкость и легкий кремовый оттенок. Томатный сок сочетают с горчицей и небольшим количеством сахара. Блюдо тушится около 30 мин на среднем огне, за это время мясо становится нежным, а соус приобретает густоту и глубину. Отдельно сметану смешивают с измельченным чесноком и петрушкой. Соленый огурец добавляется уже в конце, он дает легкую кислинку и характерную пикантность. В финале сметанную смесь аккуратно вводят в горячее блюдо, не доводят до кипения, чтобы сохранить нежную текстуру соуса.

Подавайте его с картофельным пюре, гречкой или рисом и получите ту самую «комфортную еду», которая работает лучше любых гастрономических трендов.

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