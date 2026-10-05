Вкусный бургер с курицей: рецепт домашнего фастфуда

Домашний бургер с курицей tiktok.com/@petrocook

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Иногда для идеального бургера вовсе не нужно идти в ресторан или заказывать доставку. Любимый фастфуд можно приготовить дома из простых продуктов и сделать его именно таким, каким вам хочется.

Этот вариант с курицей, о котором рассказали на странице petrocook , получается сытным, ароматным и особенно аппетитным благодаря финальной запечке в духовке. А чесночное масло с зеленью сверху придает булочке румяную корочку и насыщенный вкус.

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Домашний бургер с курицей tiktok.com/@petrocook

Ингредиенты

куриное филе

булочки для бургеров

маринованные огурцы

сыр

лук

кетчуп

майонез

масло

зелень

чеснок

соль

специи

Приготовление

Куриное филе посолите, приправьте специями и обжарьте на сковороде с двух сторон до готовности. Затем нарежьте его на удобные кусочки. В глубокой миске смешайте курицу с нарезанными маринованными огурцами, луком и сыром. Добавьте кетчуп и майонез, после чего хорошо перемешайте начинку. Булочки разрежьте пополам и выложите на противень. На нижнюю часть положите сыр, распределите куриную начинку и накройте верхней половинкой. Для ароматной корочки смешайте немного растительного масла с измельчённым чесноком и зеленью. Смажьте этой смесью булочки сверху. Поставьте бургеры в разогретую духовку и запекайте, пока булочки не подрумянятся, а сыр внутри не станет мягким и тягучим.

Домашний бургер — отличный способ устроить себе небольшой вечер в стиле фаст-фуда без лишних хлопот. Курица, сыр, хрустящие огурцы и соус в румяной чесночной булочке — простая комбинация, которая работает безотказно.

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