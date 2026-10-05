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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
71
Время на прочтение
2 мин

Вкусный бургер с курицей: рецепт домашнего фастфуда

Сочное куриное филе, плавленый сыр, маринованный огурец и пикантный соус — этот домашний бургер легко приготовить в духовке, а результат наверняка порадует ценителей фастфуда.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Домашний бургер с курицей tiktok.com/@petrocook

Домашний бургер с курицей tiktok.com/@petrocook

Иногда для идеального бургера вовсе не нужно идти в ресторан или заказывать доставку. Любимый фастфуд можно приготовить дома из простых продуктов и сделать его именно таким, каким вам хочется.

Этот вариант с курицей, о котором рассказали на странице petrocook, получается сытным, ароматным и особенно аппетитным благодаря финальной запечке в духовке. А чесночное масло с зеленью сверху придает булочке румяную корочку и насыщенный вкус.

Домашний бургер с курицей tiktok.com/@petrocook

Домашний бургер с курицей tiktok.com/@petrocook

Ингредиенты

  • куриное филе

  • булочки для бургеров

  • маринованные огурцы

  • сыр

  • лук

  • кетчуп

  • майонез

  • масло

  • зелень

  • чеснок

  • соль

  • специи

Приготовление

  1. Куриное филе посолите, приправьте специями и обжарьте на сковороде с двух сторон до готовности.

  2. Затем нарежьте его на удобные кусочки.

  3. В глубокой миске смешайте курицу с нарезанными маринованными огурцами, луком и сыром.

  4. Добавьте кетчуп и майонез, после чего хорошо перемешайте начинку.

  5. Булочки разрежьте пополам и выложите на противень.

  6. На нижнюю часть положите сыр, распределите куриную начинку и накройте верхней половинкой.

  7. Для ароматной корочки смешайте немного растительного масла с измельчённым чесноком и зеленью.

  8. Смажьте этой смесью булочки сверху.

  9. Поставьте бургеры в разогретую духовку и запекайте, пока булочки не подрумянятся, а сыр внутри не станет мягким и тягучим.

Домашний бургер — отличный способ устроить себе небольшой вечер в стиле фаст-фуда без лишних хлопот. Курица, сыр, хрустящие огурцы и соус в румяной чесночной булочке — простая комбинация, которая работает безотказно.

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