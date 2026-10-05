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Вкусный бургер с курицей: рецепт домашнего фастфуда
Сочное куриное филе, плавленый сыр, маринованный огурец и пикантный соус — этот домашний бургер легко приготовить в духовке, а результат наверняка порадует ценителей фастфуда.
Иногда для идеального бургера вовсе не нужно идти в ресторан или заказывать доставку. Любимый фастфуд можно приготовить дома из простых продуктов и сделать его именно таким, каким вам хочется.
Этот вариант с курицей, о котором рассказали на странице petrocook, получается сытным, ароматным и особенно аппетитным благодаря финальной запечке в духовке. А чесночное масло с зеленью сверху придает булочке румяную корочку и насыщенный вкус.
Ингредиенты
куриное филе
булочки для бургеров
маринованные огурцы
сыр
лук
кетчуп
майонез
масло
зелень
чеснок
соль
специи
Приготовление
Куриное филе посолите, приправьте специями и обжарьте на сковороде с двух сторон до готовности.
Затем нарежьте его на удобные кусочки.
В глубокой миске смешайте курицу с нарезанными маринованными огурцами, луком и сыром.
Добавьте кетчуп и майонез, после чего хорошо перемешайте начинку.
Булочки разрежьте пополам и выложите на противень.
На нижнюю часть положите сыр, распределите куриную начинку и накройте верхней половинкой.
Для ароматной корочки смешайте немного растительного масла с измельчённым чесноком и зеленью.
Смажьте этой смесью булочки сверху.
Поставьте бургеры в разогретую духовку и запекайте, пока булочки не подрумянятся, а сыр внутри не станет мягким и тягучим.
Домашний бургер — отличный способ устроить себе небольшой вечер в стиле фаст-фуда без лишних хлопот. Курица, сыр, хрустящие огурцы и соус в румяной чесночной булочке — простая комбинация, которая работает безотказно.