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Домашний глинтвейн: простой рецепт ароматного зимнего напитка

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Домашний глинтвейн: простой рецепт ароматного зимнего напитка

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Это популярный согревающий напиток, который порадует вас в прохладный вечер.

Нет вкуснее и приятнее напитка для зимнего вечера, чем ароматный домашний глинтвейн. Готовить его очень просто, а главный секрет - побольше специй и фруктов. Если раньше не пробовали готовить глинтвейн дома, обязательно исправьте это и воспользуйтесь этим рецептом.

Самый вкусный глинтвейн получается из сладкого и полусладкого красного вина, поэтому можно использовать кагор. Пусть звучит и необычно, но вкус такого напитка просто непревзойденный, тем более что в глинтвейн на кагоре не нужно добавлять сахар.

Ингредиенты:

  • бутылка вина
  • 1 большой апельсин
  • половина лимона
  • 4 маленьких яблока (или 2 больших)
  • 2-3 палочки корицы
  • 10 горошин смеси перцев
  • несколько зерен кардамона
  • 5 палочек гвоздики
  • 2 звездочки аниса
  • 3 лавровых листка
  • ванилин (по желанию)
  • 1 столовая ложка меда
  • корень имбиря 

Приготовление:

Шаг 1

Налейте вино в кастрюлю и добавьте все перечисленные специи, положите мед, щепотку ванилина для аромата, почистите нарежьте небольшой кусочек имбиря. 

Шаг 2

Нарежьте апельсин кружочками вместе со шкуркой, лимон и яблоки - дольками, но уберите из них все косточки.

Шаг 3

Перед тем как положить цитрусовые в кастрюлю, выдавите из них сок и вылейте его в ваше вино. Теперь положите яблоки и хорошо все перемешайте.

Шаг 4

Включите минимальный режим на вашей плите и подогревайте вино со специями. Оно не должно кипеть, но его необходимо хорошо прогреть. Когда вино дойдет до кипения - выключите, дайте настояться минут 10. Глинтвейн готов, и его можно разливать. Ели хотите, можете процедить напиток через сито.

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