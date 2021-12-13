Домашний глинтвейн: простой рецепт ароматного зимнего напитка

Это популярный согревающий напиток, который порадует вас в прохладный вечер.

Нет вкуснее и приятнее напитка для зимнего вечера, чем ароматный домашний глинтвейн. Готовить его очень просто, а главный секрет - побольше специй и фруктов. Если раньше не пробовали готовить глинтвейн дома, обязательно исправьте это и воспользуйтесь этим рецептом.

Самый вкусный глинтвейн получается из сладкого и полусладкого красного вина, поэтому можно использовать кагор. Пусть звучит и необычно, но вкус такого напитка просто непревзойденный, тем более что в глинтвейн на кагоре не нужно добавлять сахар.

Ингредиенты:

бутылка вина

1 большой апельсин

половина лимона

4 маленьких яблока (или 2 больших)

2-3 палочки корицы

10 горошин смеси перцев

несколько зерен кардамона

5 палочек гвоздики

2 звездочки аниса

3 лавровых листка

ванилин (по желанию)

1 столовая ложка меда

корень имбиря

Приготовление:

Шаг 1

Налейте вино в кастрюлю и добавьте все перечисленные специи, положите мед, щепотку ванилина для аромата, почистите нарежьте небольшой кусочек имбиря.

Шаг 2

Нарежьте апельсин кружочками вместе со шкуркой, лимон и яблоки - дольками, но уберите из них все косточки.

Шаг 3

Перед тем как положить цитрусовые в кастрюлю, выдавите из них сок и вылейте его в ваше вино. Теперь положите яблоки и хорошо все перемешайте.

Шаг 4

Включите минимальный режим на вашей плите и подогревайте вино со специями. Оно не должно кипеть, но его необходимо хорошо прогреть. Когда вино дойдет до кипения - выключите, дайте настояться минут 10. Глинтвейн готов, и его можно разливать. Ели хотите, можете процедить напиток через сито.

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