Домашний глинтвейн: простой рецепт ароматного зимнего напитка

Это популярный согревающий напиток, который порадует вас в прохладный вечер.
Нет вкуснее и приятнее напитка для зимнего вечера, чем ароматный домашний глинтвейн. Готовить его очень просто, а главный секрет - побольше специй и фруктов. Если раньше не пробовали готовить глинтвейн дома, обязательно исправьте это и воспользуйтесь этим рецептом.
Самый вкусный глинтвейн получается из сладкого и полусладкого красного вина, поэтому можно использовать кагор. Пусть звучит и необычно, но вкус такого напитка просто непревзойденный, тем более что в глинтвейн на кагоре не нужно добавлять сахар.
Ингредиенты:
- бутылка вина
- 1 большой апельсин
- половина лимона
- 4 маленьких яблока (или 2 больших)
- 2-3 палочки корицы
- 10 горошин смеси перцев
- несколько зерен кардамона
- 5 палочек гвоздики
- 2 звездочки аниса
- 3 лавровых листка
- ванилин (по желанию)
- 1 столовая ложка меда
- корень имбиря
Приготовление:
Шаг 1
Налейте вино в кастрюлю и добавьте все перечисленные специи, положите мед, щепотку ванилина для аромата, почистите нарежьте небольшой кусочек имбиря.
Шаг 2
Нарежьте апельсин кружочками вместе со шкуркой, лимон и яблоки - дольками, но уберите из них все косточки.
Шаг 3
Перед тем как положить цитрусовые в кастрюлю, выдавите из них сок и вылейте его в ваше вино. Теперь положите яблоки и хорошо все перемешайте.
Шаг 4
Включите минимальный режим на вашей плите и подогревайте вино со специями. Оно не должно кипеть, но его необходимо хорошо прогреть. Когда вино дойдет до кипения - выключите, дайте настояться минут 10. Глинтвейн готов, и его можно разливать. Ели хотите, можете процедить напиток через сито.
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