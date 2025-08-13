Домашний квас из Бородинского хлеба: рецепт вкусного напитка

Квас / © Credits

Хлебный квас не только утоляет жажду, но и поддерживает работу пищеварительной системы, благодаря естественным процессам брожения. На странице фудблогера Inna_la.food рассказали о проверенном рецепте кваса из ароматного Бородинского хлеба, который легко приготовить дома без химических добавок.

Бородинский хлеб имеет насыщенный вкус и особый аромат благодаря ржаной муке и специям, кориандру, тмину, солоду. Именно эти ингредиенты делают квас не только вкусным, но и полезным, придают ему приятный пряный привкус.

Ингредиенты Бородинский хлеб 4-5 ломтиков Изюминки 2 ст. л. Сахар 2/3 стакана Вода 3 л

Приготовление

Возьмите Бородинский хлеб, нарежьте его на небольшие кусочки и подсушите в духовке или на сухой сковороде до золотистого цвета. Важно не пересушить и не сжечь, иначе квас будет горчить. В трехлитровую банку положите подсушенный хлеб, добавьте изюм и сахар. Залейте ингредиенты кипяченой охлажденной водой, заполните банку почти доверху. Накройте банку марлей или чистым полотенцем и оставьте в темном теплом месте на 2-3 дня. Чем теплее в помещении, тем быстрее произойдет брожение. Когда квас приобретет приятный кисло-сладкий вкус и легкую газировку, процедите его через сито или марлю. Перелейте в чистые бутылки и храните в холодильнике не дольше 5-7 дней.

Советы

Если хотите, чтобы у кваса был более выраженный аромат, добавьте во время настаивания несколько веточек мяты или несколько корочек лимона.

Приготовить домашний квас из Бородинского хлеба — это просто, экономно и очень вкусно. И уже через несколько дней вы сможете наслаждаться натуральным, свежим напитком, который когда-то был настоящим летним хитом в каждой украинской семье.