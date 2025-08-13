ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
113
Время на прочтение
2 мин

Домашний квас из Бородинского хлеба: рецепт вкусного напитка

В жаркие летние дни хочется чего-то натурального и одновременно полезного. Именно таким напитком является домашний хлебный квас.

Станислава Бондаренко
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
48 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
27 ккал
27 ккал
Квас

Квас / © Credits

Хлебный квас не только утоляет жажду, но и поддерживает работу пищеварительной системы, благодаря естественным процессам брожения. На странице фудблогера Inna_la.food рассказали о проверенном рецепте кваса из ароматного Бородинского хлеба, который легко приготовить дома без химических добавок.

Бородинский хлеб имеет насыщенный вкус и особый аромат благодаря ржаной муке и специям, кориандру, тмину, солоду. Именно эти ингредиенты делают квас не только вкусным, но и полезным, придают ему приятный пряный привкус.

Ингредиенты

Бородинский хлеб
4-5 ломтиков
Изюминки
2 ст. л.
Сахар
2/3 стакана
Вода
3 л

Приготовление

  1. Возьмите Бородинский хлеб, нарежьте его на небольшие кусочки и подсушите в духовке или на сухой сковороде до золотистого цвета. Важно не пересушить и не сжечь, иначе квас будет горчить.

  2. В трехлитровую банку положите подсушенный хлеб, добавьте изюм и сахар.

  3. Залейте ингредиенты кипяченой охлажденной водой, заполните банку почти доверху.

  4. Накройте банку марлей или чистым полотенцем и оставьте в темном теплом месте на 2-3 дня. Чем теплее в помещении, тем быстрее произойдет брожение.

  5. Когда квас приобретет приятный кисло-сладкий вкус и легкую газировку, процедите его через сито или марлю. Перелейте в чистые бутылки и храните в холодильнике не дольше 5-7 дней.

Советы

  • Если хотите, чтобы у кваса был более выраженный аромат, добавьте во время настаивания несколько веточек мяты или несколько корочек лимона.

Приготовить домашний квас из Бородинского хлеба — это просто, экономно и очень вкусно. И уже через несколько дней вы сможете наслаждаться натуральным, свежим напитком, который когда-то был настоящим летним хитом в каждой украинской семье.

