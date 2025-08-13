- Дата публикации
Домашний квас из Бородинского хлеба: рецепт вкусного напитка
В жаркие летние дни хочется чего-то натурального и одновременно полезного. Именно таким напитком является домашний хлебный квас.
Хлебный квас не только утоляет жажду, но и поддерживает работу пищеварительной системы, благодаря естественным процессам брожения. На странице фудблогера Inna_la.food рассказали о проверенном рецепте кваса из ароматного Бородинского хлеба, который легко приготовить дома без химических добавок.
Бородинский хлеб имеет насыщенный вкус и особый аромат благодаря ржаной муке и специям, кориандру, тмину, солоду. Именно эти ингредиенты делают квас не только вкусным, но и полезным, придают ему приятный пряный привкус.
Ингредиенты
- Бородинский хлеб
- 4-5 ломтиков
- Изюминки
- 2 ст. л.
- Сахар
- 2/3 стакана
- Вода
- 3 л
Приготовление
Возьмите Бородинский хлеб, нарежьте его на небольшие кусочки и подсушите в духовке или на сухой сковороде до золотистого цвета. Важно не пересушить и не сжечь, иначе квас будет горчить.
В трехлитровую банку положите подсушенный хлеб, добавьте изюм и сахар.
Залейте ингредиенты кипяченой охлажденной водой, заполните банку почти доверху.
Накройте банку марлей или чистым полотенцем и оставьте в темном теплом месте на 2-3 дня. Чем теплее в помещении, тем быстрее произойдет брожение.
Когда квас приобретет приятный кисло-сладкий вкус и легкую газировку, процедите его через сито или марлю. Перелейте в чистые бутылки и храните в холодильнике не дольше 5-7 дней.
Советы
Если хотите, чтобы у кваса был более выраженный аромат, добавьте во время настаивания несколько веточек мяты или несколько корочек лимона.
Приготовить домашний квас из Бородинского хлеба — это просто, экономно и очень вкусно. И уже через несколько дней вы сможете наслаждаться натуральным, свежим напитком, который когда-то был настоящим летним хитом в каждой украинской семье.