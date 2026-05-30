Домашний МакЧикен: как приготовить вкусный бургер на собственной кухне

МакЧикен — это хрустящая курица, нежный соус и свежая булочка бриош, которые вместе создают идеальную симфонию вкуса.

МакЧикен tiktok.comiramsfoodstory

Мы все чаще готовим бургеры самостоятельно, и не только ради экономии, но и чтобы получить тот же вкус, но с качественными продуктами. На странице iramsfoodstory рассказали о рецепте, который позволяет воспроизвести любимый бургер в домашней версии.

Ингредиенты

Курица

  • куриная грудка без кости (измельченная) 900 г

  • соль

  • чесночная приправа 1 ст. л

  • луковая приправа 1 ч. л

  • черный перец 1 ч. л

  • растительное масло

Сухая панировка

  • пшеничная мука ½ стакана

Влажная панировка

  • пшеничная мука 1 стакан

  • кукурузный крахмал 2 ст. л

  • соль

  • чесночная приправа 1 ст. л

  • луковая приправа 1 ч. л

  • черный перец 1 ч. л

  • вода примерно 1/3 стакана

Соус

  • майонез 1 стакан

  • горчица 1 ст. л

  • луковая приправа 1 ч. л

  • белый уксус ½ ч. л

  • соль

Сборка

  • измельченные листья салата 1 стакан

  • булочка бриош 8 шт.

Приготовление

  1. Измельченную курицу смешивают с солью, перцем, чесночной и луковой приправами.

  2. Затем массу хорошо перемешивают до однородности.

  3. Далее формируют 7-8 котлет, чтобы масса не липла к рукам, их слегка смазывают растительным маслом.

  4. Заготовку выкладывают на пергамент и замораживают примерно на 1 час.

  5. Для панировки готовят две смеси: сухую — просто мука и влажную — мука, крахмал, специи и вода до густой консистенции.

  6. Котлеты сначала обваливают в сухой панировке, затем — во влажной.

  7. Масло нагревают до примерно 180°C.

  8. Далее котлеты обжаривают на среднем огне 5-6 мин до золотистой хрустящей корочки.

  9. Майонез смешивают с горчицей, уксусом, солью и луковой приправой до однородной кремовой текстуры.

  10. Булочки бриош слегка поджаривают.

  11. Далее, на нижнюю часть булочки наносят соус, кладут куриную котлету, добавляют салат, сверху снова немного соуса и накрывают верхней частью булочки.

Подают теплым.

Этот домашний Mc’Chicken — не просто копия фастфуда, он позволяет контролировать текстуру курицы, количество специй и свежесть продуктов. Замораживание котлет перед жаркой помогает сохранить форму, а двойная панировка создает ту самую хрустящую оболочку, которую мы ожидаем от классического бургера.

