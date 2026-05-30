Домашний МакЧикен: как приготовить вкусный бургер на собственной кухне

МакЧикен tiktok.comiramsfoodstory

Реклама

Мы все чаще готовим бургеры самостоятельно, и не только ради экономии, но и чтобы получить тот же вкус, но с качественными продуктами. На странице iramsfoodstory рассказали о рецепте, который позволяет воспроизвести любимый бургер в домашней версии.

Ингредиенты

Курица

куриная грудка без кости (измельченная) 900 г

соль

чесночная приправа 1 ст. л

луковая приправа 1 ч. л

черный перец 1 ч. л

растительное масло

Сухая панировка

пшеничная мука ½ стакана

Влажная панировка

пшеничная мука 1 стакан

кукурузный крахмал 2 ст. л

соль

чесночная приправа 1 ст. л

луковая приправа 1 ч. л

черный перец 1 ч. л

вода примерно 1/3 стакана

Соус

майонез 1 стакан

горчица 1 ст. л

луковая приправа 1 ч. л

белый уксус ½ ч. л

соль

Сборка

измельченные листья салата 1 стакан

булочка бриош 8 шт.

МакЧикен tiktok.comiramsfoodstory

Приготовление

Измельченную курицу смешивают с солью, перцем, чесночной и луковой приправами. Затем массу хорошо перемешивают до однородности. Далее формируют 7-8 котлет, чтобы масса не липла к рукам, их слегка смазывают растительным маслом. Заготовку выкладывают на пергамент и замораживают примерно на 1 час. Для панировки готовят две смеси: сухую — просто мука и влажную — мука, крахмал, специи и вода до густой консистенции. Котлеты сначала обваливают в сухой панировке, затем — во влажной. Масло нагревают до примерно 180°C. Далее котлеты обжаривают на среднем огне 5-6 мин до золотистой хрустящей корочки. Майонез смешивают с горчицей, уксусом, солью и луковой приправой до однородной кремовой текстуры. Булочки бриош слегка поджаривают. Далее, на нижнюю часть булочки наносят соус, кладут куриную котлету, добавляют салат, сверху снова немного соуса и накрывают верхней частью булочки.

Подают теплым.

Этот домашний Mc’Chicken — не просто копия фастфуда, он позволяет контролировать текстуру курицы, количество специй и свежесть продуктов. Замораживание котлет перед жаркой помогает сохранить форму, а двойная панировка создает ту самую хрустящую оболочку, которую мы ожидаем от классического бургера.

Реклама

Новости партнеров