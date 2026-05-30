Домашний МакЧикен: как приготовить вкусный бургер на собственной кухне
МакЧикен — это хрустящая курица, нежный соус и свежая булочка бриош, которые вместе создают идеальную симфонию вкуса.
Мы все чаще готовим бургеры самостоятельно, и не только ради экономии, но и чтобы получить тот же вкус, но с качественными продуктами. На странице iramsfoodstory рассказали о рецепте, который позволяет воспроизвести любимый бургер в домашней версии.
Ингредиенты
Курица
куриная грудка без кости (измельченная) 900 г
соль
чесночная приправа 1 ст. л
луковая приправа 1 ч. л
черный перец 1 ч. л
растительное масло
Сухая панировка
пшеничная мука ½ стакана
Влажная панировка
пшеничная мука 1 стакан
кукурузный крахмал 2 ст. л
соль
чесночная приправа 1 ст. л
луковая приправа 1 ч. л
черный перец 1 ч. л
вода примерно 1/3 стакана
Соус
майонез 1 стакан
горчица 1 ст. л
луковая приправа 1 ч. л
белый уксус ½ ч. л
соль
Сборка
измельченные листья салата 1 стакан
булочка бриош 8 шт.
Приготовление
Измельченную курицу смешивают с солью, перцем, чесночной и луковой приправами.
Затем массу хорошо перемешивают до однородности.
Далее формируют 7-8 котлет, чтобы масса не липла к рукам, их слегка смазывают растительным маслом.
Заготовку выкладывают на пергамент и замораживают примерно на 1 час.
Для панировки готовят две смеси: сухую — просто мука и влажную — мука, крахмал, специи и вода до густой консистенции.
Котлеты сначала обваливают в сухой панировке, затем — во влажной.
Масло нагревают до примерно 180°C.
Далее котлеты обжаривают на среднем огне 5-6 мин до золотистой хрустящей корочки.
Майонез смешивают с горчицей, уксусом, солью и луковой приправой до однородной кремовой текстуры.
Булочки бриош слегка поджаривают.
Далее, на нижнюю часть булочки наносят соус, кладут куриную котлету, добавляют салат, сверху снова немного соуса и накрывают верхней частью булочки.
Подают теплым.
Этот домашний Mc’Chicken — не просто копия фастфуда, он позволяет контролировать текстуру курицы, количество специй и свежесть продуктов. Замораживание котлет перед жаркой помогает сохранить форму, а двойная панировка создает ту самую хрустящую оболочку, которую мы ожидаем от классического бургера.