Домашний майонез на молоке: интересный рецепт

Майонез – незаменимое дополнение многих блюд. Если вы любите этот популярный соус, но хотите избежать магазинных вариантов, стоит попробовать приготовить его самостоятельно.
На странице tanya_akopyan поделились оригинальным рецептом домашнего майонеза, который готовится на основе молока. Этот вариант прекрасно подойдет для тех, кто предпочитает соусы без яиц или просто ищет новые интересные вкусы.
Ингредиенты
- Масло
- 200 мл
- Молоко
- 100 мл
- Уксус 9% (или 1 ст. л лимонного сока)
- 1
- Горчица
- 1 ч. л
- Сахар
- 1,5 ч. л
- Соль
- 0,5 ч. л
Приготовление
- В глубокую емкость или чашу блендера налейте молоко комнатной температуры.
- Добавьте растительное масло. Важно, чтобы ингредиенты были одинаковой температуры, это повлияет на консистенцию соуса.
- Добавьте уксус или лимонный сок, горчицу, сахар и соль.
- Окуните блендер в емкость так, чтобы он касался дна. Включайте его и медленно поднимайте вверх, пока смесь не приобретет консистенцию густого соуса.
- Перелейте готовый майонез в стеклянную банку или контейнер с крышкой.
Советы:
- Используйте рафинированное масло, без е ярко выраженного запаха.
- Если вы хотите более нежный вкус, добавьте чуть больше сахара.
- Горчицу можно заменить дижонской для легкого пикантного оттенка.
- Для более густой текстуры используйте менее жирное молоко.
- Майонез лучше хранить в холодильнике не больше пяти дней.
@tanya_akopyan Ответ пользователю @Elena56 ♬ оригинальный звук — Alleria
Домашний майонез на молоке — это не только экономически выгодно, но и значительно полезнее магазинных аналогов. Вы сами контролируете качество ингредиентов и можете адаптировать рецепт под свои вкусы. А главное – приготовление занимает всего несколько минут, а результат покорит даже самых требовательных гурманов.
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