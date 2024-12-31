Домашний майонез на молоке: интересный рецепт

Майонез – незаменимое дополнение многих блюд. Если вы любите этот популярный соус, но хотите избежать магазинных вариантов, стоит попробовать приготовить его самостоятельно.

На странице tanya_akopyan поделились оригинальным рецептом домашнего майонеза, который готовится на основе молока. Этот вариант прекрасно подойдет для тех, кто предпочитает соусы без яиц или просто ищет новые интересные вкусы.

Ингредиенты Масло 200 мл Молоко 100 мл Уксус 9% (или 1 ст. л лимонного сока) 1 Горчица 1 ч. л Сахар 1,5 ч. л Соль 0,5 ч. л

Приготовление

В глубокую емкость или чашу блендера налейте молоко комнатной температуры. Добавьте растительное масло. Важно, чтобы ингредиенты были одинаковой температуры, это повлияет на консистенцию соуса. Добавьте уксус или лимонный сок, горчицу, сахар и соль. Окуните блендер в емкость так, чтобы он касался дна. Включайте его и медленно поднимайте вверх, пока смесь не приобретет консистенцию густого соуса. Перелейте готовый майонез в стеклянную банку или контейнер с крышкой.

Советы:

Используйте рафинированное масло, без е ярко выраженного запаха.

Если вы хотите более нежный вкус, добавьте чуть больше сахара.

Горчицу можно заменить дижонской для легкого пикантного оттенка.

Для более густой текстуры используйте менее жирное молоко.

Майонез лучше хранить в холодильнике не больше пяти дней.

Домашний майонез на молоке — это не только экономически выгодно, но и значительно полезнее магазинных аналогов. Вы сами контролируете качество ингредиентов и можете адаптировать рецепт под свои вкусы. А главное – приготовление занимает всего несколько минут, а результат покорит даже самых требовательных гурманов.

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