Домашний паштет из печени в банках: рецепт вкусного перекуса

Паштет из печени в банках / © Credits

Блюдо получается вкусным, с нежным, сливочным вкусом и сделает этот печеночный паштет вашим любимым.

Печень очистите от пленок, желчных протоков, нарежьте на небольшие кусочки, промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Лук, морковь очистите и помойте. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на средней терке.

В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь и обжарьте до мягкости.

В чашу блендера выложите печень, яйца, обжаренные овощи, растопленное сливочное масло, перец черный молотый, соль и пробейте в однородную массу.

Наполните чистые баночки паштетом, не доходя до края три сантиметра, и накройте крышками.

В кастрюлю на дно выложите полотенце, выставьте баночки с паштетом и залейте водой так, чтобы она была по плечики банок.