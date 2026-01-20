ТСН в социальных сетях

159
1 мин

Домашний паштет из печени в банках: рецепт вкусного перекуса

Паштет из куриной печени заготовить впрок, совсем несложно. Бутерброд с ним станет отличным завтраком или перекусом в течение дня, а также отлично подойдет в качестве начинки для вареников, пирожков или блинов.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
2 час. 30 мин.
196 ккал
Паштет из печени в банках

Паштет из печени в банках / © Credits

Блюдо получается вкусным, с нежным, сливочным вкусом и сделает этот печеночный паштет вашим любимым.

Ингредиенты

печень куриная
800 г
яйца куриные
4 шт.
масло сливочное
150 г
масло растительное
2 ст. л.
лук репчатый
2 шт.
морковь
1 шт.
перец черный молотый.
соль

  1. Печень очистите от пленок, желчных протоков, нарежьте на небольшие кусочки, промойте и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Лук, морковь очистите и помойте. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на средней терке.

  3. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь и обжарьте до мягкости.

  4. В чашу блендера выложите печень, яйца, обжаренные овощи, растопленное сливочное масло, перец черный молотый, соль и пробейте в однородную массу.

  5. Наполните чистые баночки паштетом, не доходя до края три сантиметра, и накройте крышками.

  6. В кастрюлю на дно выложите полотенце, выставьте баночки с паштетом и залейте водой так, чтобы она была по плечики банок.

  7. Стерилизуйте с момента закипания 1,5 — 2 часа на среднем огне, затем выньте их из воды, закатайте крышки и отправьте их снова в кастрюлю до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Советы:

  • Вместо куриной печени можно использовать свиную, индюшиную печень.

  • Баночки используйте 0,5 литровые.

