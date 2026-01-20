- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 159
- Время на прочтение
- 1 мин
Домашний паштет из печени в банках: рецепт вкусного перекуса
Паштет из куриной печени заготовить впрок, совсем несложно. Бутерброд с ним станет отличным завтраком или перекусом в течение дня, а также отлично подойдет в качестве начинки для вареников, пирожков или блинов.
Блюдо получается вкусным, с нежным, сливочным вкусом и сделает этот печеночный паштет вашим любимым.
Ингредиенты
- печень куриная
- 800 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- масло сливочное
- 150 г
- масло растительное
- 2 ст. л.
- лук репчатый
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- перец черный молотый.
- соль
Печень очистите от пленок, желчных протоков, нарежьте на небольшие кусочки, промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Лук, морковь очистите и помойте. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на средней терке.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь и обжарьте до мягкости.
В чашу блендера выложите печень, яйца, обжаренные овощи, растопленное сливочное масло, перец черный молотый, соль и пробейте в однородную массу.
Наполните чистые баночки паштетом, не доходя до края три сантиметра, и накройте крышками.
В кастрюлю на дно выложите полотенце, выставьте баночки с паштетом и залейте водой так, чтобы она была по плечики банок.
Стерилизуйте с момента закипания 1,5 — 2 часа на среднем огне, затем выньте их из воды, закатайте крышки и отправьте их снова в кастрюлю до полного остывания. Храните в прохладном месте.
Советы:
Вместо куриной печени можно использовать свиную, индюшиную печень.
Баночки используйте 0,5 литровые.