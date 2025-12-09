ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

Домашний плавленый сыр за 7 минут: рецепт вкусной намазки

Это тот редкий случай, когда TikTok, Instagram и кулинарные группы единодушны, что домашний плавленый сыр — абсолютный хит сезона.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
12 минут
Пищевая ценность на 100 г
195 ккал
Домашний плавленый сыр tiktok.com_@katya_rybalka

Домашний плавленый сыр tiktok.com_@katya_rybalka

Фудблогер Катя Рыбалка поделилась рецептом, который уже разлетелся по соцсетям: всего за несколько минут на плите, на вашем столе будет нежный, пластичный, абсолютно натуральный плавленый сыр, без стабилизаторов, консервантов и длинных списков «Е».

Идеально для тостов, круассанов, пасты, горячих бутербродов или как полезная замена магазинной намазке.

Ингредиенты

творог
350 г
яйца
2 шт.
сливочное масло
70 г
соль
1 ч. л
сода
1 ч. л
лимонный сок (или 1/3 ч. л. лимонной кислоты)
1 ч. л

Приготовление

  1. Перебейте массу блендером. Творог, яйца, масло, соль, сода и лимонный сок — все сразу в чашу. Должна получиться густая кремовая основа.

  2. Варите ровно 7 мин. Поставьте кастрюлю на медленный огонь. Постоянно помешивайте, структура меняется почти мгновенно и чтобы избежать пригорания, лучше не отходить. На 5-7 мин. смесь начинает тянуться.

  3. Еще раз перебейте блендером для идеальной однородности и глянцевой текстуры.

  4. Переложите в контейнер и охладите. После охлаждения сыр уплотнится и станет таким же нежным, как классический «плавленый сырок», только без лишних примесей.

Подача

  • на утренние гренки

  • в румяные горячие сэндвичи

  • в пасту (растапливается как чеддер)

  • в несладкие маффины

  • в картофельное пюре

  • как намазка к овощам (морковь, сельдерей, огурец)

Гладкий, эластичный, нежный сыр, который напоминает тот самый «плавленый сыр» из детства, но сделанный собственноручно и вы точно знаете, что внутри.

150
