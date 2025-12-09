- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 1 мин
Домашний плавленый сыр за 7 минут: рецепт вкусной намазки
Это тот редкий случай, когда TikTok, Instagram и кулинарные группы единодушны, что домашний плавленый сыр — абсолютный хит сезона.
Фудблогер Катя Рыбалка поделилась рецептом, который уже разлетелся по соцсетям: всего за несколько минут на плите, на вашем столе будет нежный, пластичный, абсолютно натуральный плавленый сыр, без стабилизаторов, консервантов и длинных списков «Е».
Идеально для тостов, круассанов, пасты, горячих бутербродов или как полезная замена магазинной намазке.
Ингредиенты
- творог
- 350 г
- яйца
- 2 шт.
- сливочное масло
- 70 г
- соль
- 1 ч. л
- сода
- 1 ч. л
- лимонный сок (или 1/3 ч. л. лимонной кислоты)
- 1 ч. л
Приготовление
Перебейте массу блендером. Творог, яйца, масло, соль, сода и лимонный сок — все сразу в чашу. Должна получиться густая кремовая основа.
Варите ровно 7 мин. Поставьте кастрюлю на медленный огонь. Постоянно помешивайте, структура меняется почти мгновенно и чтобы избежать пригорания, лучше не отходить. На 5-7 мин. смесь начинает тянуться.
Еще раз перебейте блендером для идеальной однородности и глянцевой текстуры.
Переложите в контейнер и охладите. После охлаждения сыр уплотнится и станет таким же нежным, как классический «плавленый сырок», только без лишних примесей.
Подача
на утренние гренки
в румяные горячие сэндвичи
в пасту (растапливается как чеддер)
в несладкие маффины
в картофельное пюре
как намазка к овощам (морковь, сельдерей, огурец)
Гладкий, эластичный, нежный сыр, который напоминает тот самый «плавленый сыр» из детства, но сделанный собственноручно и вы точно знаете, что внутри.