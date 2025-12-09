Домашний плавленый сыр за 7 минут: рецепт вкусной намазки

Домашний плавленый сыр tiktok.com_@katya_rybalka

Фудблогер Катя Рыбалка поделилась рецептом, который уже разлетелся по соцсетям: всего за несколько минут на плите, на вашем столе будет нежный, пластичный, абсолютно натуральный плавленый сыр, без стабилизаторов, консервантов и длинных списков «Е».

Идеально для тостов, круассанов, пасты, горячих бутербродов или как полезная замена магазинной намазке.

Ингредиенты творог 350 г яйца 2 шт. сливочное масло 70 г соль 1 ч. л сода 1 ч. л лимонный сок (или 1/3 ч. л. лимонной кислоты) 1 ч. л

Приготовление

Перебейте массу блендером. Творог, яйца, масло, соль, сода и лимонный сок — все сразу в чашу. Должна получиться густая кремовая основа. Варите ровно 7 мин. Поставьте кастрюлю на медленный огонь. Постоянно помешивайте, структура меняется почти мгновенно и чтобы избежать пригорания, лучше не отходить. На 5-7 мин. смесь начинает тянуться. Еще раз перебейте блендером для идеальной однородности и глянцевой текстуры. Переложите в контейнер и охладите. После охлаждения сыр уплотнится и станет таким же нежным, как классический «плавленый сырок», только без лишних примесей.

Подача

на утренние гренки

в румяные горячие сэндвичи

в пасту (растапливается как чеддер)

в несладкие маффины

в картофельное пюре

как намазка к овощам (морковь, сельдерей, огурец)

Гладкий, эластичный, нежный сыр, который напоминает тот самый «плавленый сыр» из детства, но сделанный собственноручно и вы точно знаете, что внутри.