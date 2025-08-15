ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
34
Время на прочтение
1 мин

Домашний пломбир: рецепт вкусного мороженого

Летом нет ничего лучше, чем прохладная порция домашнего пломбира. Это не только вкусное наслаждение, но и приятная возможность порадовать себя и близких чем-то натуральным, без консервантов и лишних добавок.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
7 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
327 ккал
Домашний пломбир

Домашний пломбир / © Credits

Приготовить мороженое дома совсем не сложно и вам даже не понадобится специальная морозильная машина. На странице mil_alexx_pp рассказали, о рецепте сливочного пломбира, который легко повторить на собственной кухне.

Ингредиенты

Сливки
500 мл
Вафли (тонкие, прямоугольные или круглые)
2 шт.
Ванилин
2 г
Сгущенное молоко
300 г
Черный или молочный шоколад
20 г

Приготовление

  1. Влейте холодные жирные сливки в глубокую миску, добавьте ванилин и взбивайте миксером до образования густого крема. Секрет успеха — хорошо охлажденные сливки и посуда.

  2. Аккуратно влейте его в сливочную массу и взбивайте еще 2 мин, пока смесь не станет абсолютно однородной.

  3. Нарежьте шоколад мелкими кубиками, не натирайте, так он будет лучше ощущаться в пломбире, и добавьте в массу. Можно заменить шоколад на орехи, изюм, цукаты или даже измельченное печенье.

  4. Выстелите дно и бока формы пищевой пленкой. Положите на дно вафлю, вылейте сливочную массу, накройте второй вафлей.

  5. Поставьте форму в морозильную камеру на 7-10 часов. Когда пломбир полностью застынет, он готов к подаче.

Советы

  • Чтобы резать мороженое легко, нагрейте нож в горячей воде.

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить ложку коньяка или ликера, тогда алкоголь снизит кристаллизацию и сделает пломбир еще более нежным.

  • Если хотите диетический вариант, используйте сливки 20% и сгущенное молоко без сахара, добавьте вместо него мед или сироп агавы.

Домашний пломбир — это идеальный способ освежиться и побаловать себя летом. Минимум усилий, максимум вкуса и никаких сомнений в пользе ингредиентов.

