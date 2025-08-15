Домашний пломбир: рецепт вкусного мороженого

Домашний пломбир / © Credits

Реклама

Приготовить мороженое дома совсем не сложно и вам даже не понадобится специальная морозильная машина. На странице mil_alexx_pp рассказали, о рецепте сливочного пломбира, который легко повторить на собственной кухне.

Ингредиенты Сливки 500 мл Вафли (тонкие, прямоугольные или круглые) 2 шт. Ванилин 2 г Сгущенное молоко 300 г Черный или молочный шоколад 20 г

Приготовление

Влейте холодные жирные сливки в глубокую миску, добавьте ванилин и взбивайте миксером до образования густого крема. Секрет успеха — хорошо охлажденные сливки и посуда. Аккуратно влейте его в сливочную массу и взбивайте еще 2 мин, пока смесь не станет абсолютно однородной. Нарежьте шоколад мелкими кубиками, не натирайте, так он будет лучше ощущаться в пломбире, и добавьте в массу. Можно заменить шоколад на орехи, изюм, цукаты или даже измельченное печенье. Выстелите дно и бока формы пищевой пленкой. Положите на дно вафлю, вылейте сливочную массу, накройте второй вафлей. Поставьте форму в морозильную камеру на 7-10 часов. Когда пломбир полностью застынет, он готов к подаче.

Советы

Чтобы резать мороженое легко, нагрейте нож в горячей воде.

Для более насыщенного вкуса можно добавить ложку коньяка или ликера, тогда алкоголь снизит кристаллизацию и сделает пломбир еще более нежным.

Если хотите диетический вариант, используйте сливки 20% и сгущенное молоко без сахара, добавьте вместо него мед или сироп агавы.

Домашний пломбир — это идеальный способ освежиться и побаловать себя летом. Минимум усилий, максимум вкуса и никаких сомнений в пользе ингредиентов.