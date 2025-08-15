- Дата публикации
Домашний пломбир: рецепт вкусного мороженого
Летом нет ничего лучше, чем прохладная порция домашнего пломбира. Это не только вкусное наслаждение, но и приятная возможность порадовать себя и близких чем-то натуральным, без консервантов и лишних добавок.
Приготовить мороженое дома совсем не сложно и вам даже не понадобится специальная морозильная машина. На странице mil_alexx_pp рассказали, о рецепте сливочного пломбира, который легко повторить на собственной кухне.
Ингредиенты
- Сливки
- 500 мл
- Вафли (тонкие, прямоугольные или круглые)
- 2 шт.
- Ванилин
- 2 г
- Сгущенное молоко
- 300 г
- Черный или молочный шоколад
- 20 г
Приготовление
Влейте холодные жирные сливки в глубокую миску, добавьте ванилин и взбивайте миксером до образования густого крема. Секрет успеха — хорошо охлажденные сливки и посуда.
Аккуратно влейте его в сливочную массу и взбивайте еще 2 мин, пока смесь не станет абсолютно однородной.
Нарежьте шоколад мелкими кубиками, не натирайте, так он будет лучше ощущаться в пломбире, и добавьте в массу. Можно заменить шоколад на орехи, изюм, цукаты или даже измельченное печенье.
Выстелите дно и бока формы пищевой пленкой. Положите на дно вафлю, вылейте сливочную массу, накройте второй вафлей.
Поставьте форму в морозильную камеру на 7-10 часов. Когда пломбир полностью застынет, он готов к подаче.
Советы
Чтобы резать мороженое легко, нагрейте нож в горячей воде.
Для более насыщенного вкуса можно добавить ложку коньяка или ликера, тогда алкоголь снизит кристаллизацию и сделает пломбир еще более нежным.
Если хотите диетический вариант, используйте сливки 20% и сгущенное молоко без сахара, добавьте вместо него мед или сироп агавы.
Домашний пломбир — это идеальный способ освежиться и побаловать себя летом. Минимум усилий, максимум вкуса и никаких сомнений в пользе ингредиентов.