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Шашлык из лосося: интересный рецепт
Сочный, ароматный, полезный и очень легкий в приготовлении. Этот рыбный шашлык станет вашим любимым летним рецептом — как для воскресного ужина на балконе, так и для романтического пикника на природе.
Фудблогер Ольга Рябенко поделилась рецептом, который особенно понравится детям. И это неудивительно: нежная красная рыба, яркие овощи и приятная кислинка лимона — что может быть лучше.
Ингредиенты
- Красная рыба (лосось или форель)
- 500 г
- Сладкий перец разных цветов
- 2 шт.
- Лимон
- 1 шт.
- Цедра лимона
- ½ шт.
- Петрушка свежая
- 10 г
- Чеснок
- 1 зубчик
- Соевый соус
- 40 мл
- Масло
- 1 ст. л
- Соль
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- Черный перец
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Приготовление
Очистите филе от кожи и косточек и нарежьте на одинаковые кубики примерно по 3-4 см. Это обеспечит равномерное приготовление.
В глубокой миске смешайте соевый соус, измельченную петрушку, чеснок, цедру лимона, соль, перец и масло.
Добавьте туда рыбу, аккуратно перемешайте, накройте пищевой пленкой и оставьте на 15-30 мин мариноваться (можно и дольше — до 2 часов в холодильнике).
Сладкий перец нарежьте квадратами примерно такого же размера, как кубики рыбы. Лимон нарежьте тоненькими кружочками или полукольцами.
На шпажки нанизывайте поочередно: кусочек рыбы — перец — лимон — и снова по кругу. Чередуйте цвета для яркой подачи.
Выложите шашлычки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой духовке при температуре 190°C около 10 мин. Не пересушите, ведь рыба готовится очень быстро. Если есть гриль — это идеальный вариант.
Подача
Подавайте с легким овощным салатом, отварным картофелем или рисом.
Подавайте греческий йогурт с укропом в качестве соуса.
Подавайте теплыми или даже холодными — шашлык вкусный в обоих вариантах.
Рыбные шпажки — это не просто вкусно. Это полезно, ярко и празднично. К тому же можете добавить цуккини, черри, шампиньоны или даже ананас. Такой шашлык не только украсит ваш ужин, но и станет фаворитом на любом пикнике или семейном празднике.