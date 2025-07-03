Шашлык из лосося: интересный рецепт

Шашлык из лосося / © Credits

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Фудблогер Ольга Рябенко поделилась рецептом, который особенно понравится детям. И это неудивительно: нежная красная рыба, яркие овощи и приятная кислинка лимона — что может быть лучше.

Ингредиенты Красная рыба (лосось или форель) 500 г Сладкий перец разных цветов 2 шт. Лимон 1 шт. Цедра лимона ½ шт. Петрушка свежая 10 г Чеснок 1 зубчик Соевый соус 40 мл Масло 1 ст. л Соль Черный перец

Приготовление

Очистите филе от кожи и косточек и нарежьте на одинаковые кубики примерно по 3-4 см. Это обеспечит равномерное приготовление. В глубокой миске смешайте соевый соус, измельченную петрушку, чеснок, цедру лимона, соль, перец и масло. Добавьте туда рыбу, аккуратно перемешайте, накройте пищевой пленкой и оставьте на 15-30 мин мариноваться (можно и дольше — до 2 часов в холодильнике). Сладкий перец нарежьте квадратами примерно такого же размера, как кубики рыбы. Лимон нарежьте тоненькими кружочками или полукольцами. На шпажки нанизывайте поочередно: кусочек рыбы — перец — лимон — и снова по кругу. Чередуйте цвета для яркой подачи. Выложите шашлычки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой духовке при температуре 190°C около 10 мин. Не пересушите, ведь рыба готовится очень быстро. Если есть гриль — это идеальный вариант.

Подача

Подавайте с легким овощным салатом, отварным картофелем или рисом.

Подавайте греческий йогурт с укропом в качестве соуса.

Подавайте теплыми или даже холодными — шашлык вкусный в обоих вариантах.

Рыбные шпажки — это не просто вкусно. Это полезно, ярко и празднично. К тому же можете добавить цуккини, черри, шампиньоны или даже ананас. Такой шашлык не только украсит ваш ужин, но и станет фаворитом на любом пикнике или семейном празднике.