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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
440
Время на прочтение
2 мин

Шашлык из лосося: интересный рецепт

Сочный, ароматный, полезный и очень легкий в приготовлении. Этот рыбный шашлык станет вашим любимым летним рецептом — как для воскресного ужина на балконе, так и для романтического пикника на природе.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
175 ккал
Шашлык из лосося

Шашлык из лосося / © Credits

Фудблогер Ольга Рябенко поделилась рецептом, который особенно понравится детям. И это неудивительно: нежная красная рыба, яркие овощи и приятная кислинка лимона — что может быть лучше.

Ингредиенты

Красная рыба (лосось или форель)
500 г
Сладкий перец разных цветов
2 шт.
Лимон
1 шт.
Цедра лимона
½ шт.
Петрушка свежая
10 г
Чеснок
1 зубчик
Соевый соус
40 мл
Масло
1 ст. л
Соль
Черный перец

Приготовление

  1. Очистите филе от кожи и косточек и нарежьте на одинаковые кубики примерно по 3-4 см. Это обеспечит равномерное приготовление.

  2. В глубокой миске смешайте соевый соус, измельченную петрушку, чеснок, цедру лимона, соль, перец и масло.

  3. Добавьте туда рыбу, аккуратно перемешайте, накройте пищевой пленкой и оставьте на 15-30 мин мариноваться (можно и дольше — до 2 часов в холодильнике).

  4. Сладкий перец нарежьте квадратами примерно такого же размера, как кубики рыбы. Лимон нарежьте тоненькими кружочками или полукольцами.

  5. На шпажки нанизывайте поочередно: кусочек рыбы — перец — лимон — и снова по кругу. Чередуйте цвета для яркой подачи.

  6. Выложите шашлычки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой духовке при температуре 190°C около 10 мин. Не пересушите, ведь рыба готовится очень быстро. Если есть гриль — это идеальный вариант.

Подача

  • Подавайте с легким овощным салатом, отварным картофелем или рисом.

  • Подавайте греческий йогурт с укропом в качестве соуса.

  • Подавайте теплыми или даже холодными — шашлык вкусный в обоих вариантах.

Рыбные шпажки — это не просто вкусно. Это полезно, ярко и празднично. К тому же можете добавить цуккини, черри, шампиньоны или даже ананас. Такой шашлык не только украсит ваш ужин, но и станет фаворитом на любом пикнике или семейном празднике.

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