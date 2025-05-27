Домашний сыр из миндального молока: оригинальный рецепт / © Associated Press

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Один из таких замечательных вариантов — домашний миндальный сыр, приготовленный из собственноручно сделанного миндального молока. Он обладает нежной текстурой, приятным ореховым привкусом и идеально подходит как для завтраковых тостов, так и для десертов. О рецепте приготовления рассказал фудблогер Рома Емец.

Миндаль — это источник белка, витамина Е, магния, кальция и полезных жиров. Он отлично усваивается организмом и подходит даже для тех, кто придерживается веганского либо безглютенового питания. А главное — из миндаля можно легко приготовить как растительное молоко, так и нежный сыр без добавления консервантов или стабилизаторов.

Ингредиенты

Для приготовления миндального молока

Миндальные хлопья (или целый миндаль) 250 г

Чистая вода 1,5л

Соль ч. ч. л

Для приготовления сыра

Лимонный сок (или яблочный уксус) 1 ст. л.

Приготовление

Приготовление миндального молока

Замочите миндаль. Если вы используете целые орехи, замочите их в воде на 6–8 часов (или на ночь). Затем обязательно снимите кожуру — она легко слезает после замачивания. Хлопья можно использовать без очистки. Взбейте в блендере. Смешайте замоченный миндаль с 1,5 л воды и взбивайте 1–2 минуты в мощном блендере до образования однородной смеси. Процедите и отожмите. Процедите смесь через марлю, тонкое полотенце или специальный мешочек для орехового молока. Остатки — это окара (ореховый жмых) — ее можно добавить в тесто, кашу или высушить для использования в качестве миндальной муки. Хранение. Молоко храните в стеклянной банке в холодильнике не дольше 3 дней. Оно идеально подходит для кофе, смузи, выпечки или десертов.

Приготовление домашнего миндального сыра

Нагрейте молоко.Перелите только что приготовленное миндальное молоко в кастрюлю и доведите до кипения (примерно 80–90°C), но не дайте закипеть. Добавьте кислоту. Добавьте 1 ст. л свежевыжатого лимонного сока или яблочного уксуса и щепотку соли. Легко перемешайте. Молоко сразу начнет сворачиваться. Оставьте остывать. Выключите огонь и дайте смеси остыть в течение 30 мин. Процеживание и формирование сыра. Перелейте творожную массу на марлю, собранную в дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости. Завяжите в узел, положите под легкий пресс (например, тарелку с небольшой банкой) и поставьте в холодильник на 10–12 часов.

Советы

В зависимости от предпочтений, к сыру можно добавить сушеные томаты, зелень, чеснок или мед и корицу — для десертного варианта.

Если хотите более нежный сыр, используйте лимонный сок, если более яркий — яблочный уксус.

В зависимости от времени выдержки и пресса сыр может быть нежным, как река или более густым, как крем-сыр.

Хранение

Готовый миндальный творог хранится в закрытом контейнере в холодильнике до 5 дней. Не подлежит замораживанию, потому что теряет текстуру.

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Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать другие орехи? Да! Аналогично готовится творог с кешью, грецких или бразильских орехов, хотя вкус будет несколько иным.

Будет ли такой сыр таять на тосте? Нет, он не плавится как сыр, но прекрасно намазывается, особенно с зеленью или медом.

Это сыр для веганов? Да, полностью растительный, без лактозы, глютена и консервантов.

Домашний миндальный сыр — это не только модная альтернатива молочным продуктам, но и возможность добавить в свой рацион больше натурального белка, безопасного для кожи и желудка. Он отлично подходит для тех, кто заботится о здоровье, фигуре или просто любит вкусную и красивую пищу.