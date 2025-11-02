- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
Домашний творог: рецепт на скорую руку
Если вы думаете, что домашний сыр — это дело часов и даже дней приготовления, сегодня мы докажем обратное. Без лишних сложностей, консервантов и долгих часов на кухне, оно займет всего 30 мин.
Фудблогер Александр Огородник рассказал о рецепте творога, который реально приготовить всего за полчаса, а в результате получите нежный, мягкий и идеальный сыр как для сырников, так и для вареников или просто десерта с медом.
Ингредиенты
- Молоко 3,5%
- 2 л
- Кефир 3,5%
- 1 л
Приготовление
Доведите молоко почти до кипения (90-95°C).
Влейте кефир и сразу начнет образовываться сгусток.
Легонько прогрейте смесь до легкого кипения, выключите плиту и оставьте на 5-10 мин.
Процедите через марлю и ваш домашний творог готов.
Советы
Если процеживать 30 мин, сыр будет нежный и мягкий.
Если процеживать 2 часа, творог получится более плотным и сухим.
Сыворотку не выливайте, она идеально подойдет для блинов.
Использование
Сырники
Вареники
Творог с медом или ягодами
Домашний творог не только полезнее магазинного, но и дает полный контроль над текстурой и жирностью. К тому же приготовление займет всего 30 минут, а это быстрее доставки.
Домашний творог — это быстро, просто и невероятно вкусно.