Домашний творог: рецепт на скорую руку

Домашний творог с творогом

Фудблогер Александр Огородник рассказал о рецепте творога, который реально приготовить всего за полчаса, а в результате получите нежный, мягкий и идеальный сыр как для сырников, так и для вареников или просто десерта с медом.

Ингредиенты Молоко 3,5% 2 л Кефир 3,5% 1 л

Приготовление

Доведите молоко почти до кипения (90-95°C). Влейте кефир и сразу начнет образовываться сгусток. Легонько прогрейте смесь до легкого кипения, выключите плиту и оставьте на 5-10 мин. Процедите через марлю и ваш домашний творог готов.

Советы

Если процеживать 30 мин, сыр будет нежный и мягкий.

Если процеживать 2 часа, творог получится более плотным и сухим.

Сыворотку не выливайте, она идеально подойдет для блинов.

Использование

Сырники

Вареники

Творог с медом или ягодами

Домашний творог не только полезнее магазинного, но и дает полный контроль над текстурой и жирностью. К тому же приготовление займет всего 30 минут, а это быстрее доставки.

Домашний творог — это быстро, просто и невероятно вкусно.