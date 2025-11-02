ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Рецепты
23
1 мин

Домашний творог: рецепт на скорую руку

Если вы думаете, что домашний сыр — это дело часов и даже дней приготовления, сегодня мы докажем обратное. Без лишних сложностей, консервантов и долгих часов на кухне, оно займет всего 30 мин.

Станислава Бондаренко
30 минут
190 ккал
Домашний творог с творогом

Домашний творог с творогом / © Credits

Фудблогер Александр Огородник рассказал о рецепте творога, который реально приготовить всего за полчаса, а в результате получите нежный, мягкий и идеальный сыр как для сырников, так и для вареников или просто десерта с медом.

Ингредиенты

Молоко 3,5%
2 л
Кефир 3,5%
1 л

Приготовление

  1. Доведите молоко почти до кипения (90-95°C).

  2. Влейте кефир и сразу начнет образовываться сгусток.

  3. Легонько прогрейте смесь до легкого кипения, выключите плиту и оставьте на 5-10 мин.

  4. Процедите через марлю и ваш домашний творог готов.

Советы

  • Если процеживать 30 мин, сыр будет нежный и мягкий.

  • Если процеживать 2 часа, творог получится более плотным и сухим.

  • Сыворотку не выливайте, она идеально подойдет для блинов.

Использование

  • Сырники

  • Вареники

  • Творог с медом или ягодами

Домашний творог не только полезнее магазинного, но и дает полный контроль над текстурой и жирностью. К тому же приготовление займет всего 30 минут, а это быстрее доставки.

Домашний творог — это быстро, просто и невероятно вкусно.

