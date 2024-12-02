Домашний ванильно-ягодный торт-мороженое: рецепт вкусного десерта

Если вы ищете идеальный десерт, который понравится и детям и взрослым, попробуйте этот рецепт ванильно-ягодного мороженого. Он прост в приготовлении, нежный и вкусный – станет вашим секретным оружием на любом семейном празднике или застолье.
Рецептом поделились на странице lichtenstadt и он точно заслуживает места в вашей кулинарной книге. Рецепт рассчитан на форму 30х20 см.
Ингредиенты
- Печенье
- 24–36 шт.
- Сливки 38%
- 250 мл
- Сахар
- ½ стакана
- Ванильный пудинг
- 3 ст. л
- Творог (жирность 5-9%)
- 500 г
- Ваниль
- Замороженные ягоды
- 200 г
Приготовление
- Застелите форму пергаментом. На дно равномерно разложите печенье. Запомните их местоположение (это важно для завершающего этапа).
- В большой миске смешайте холодные сливки, ванильный пудинг и сахар. Взбейте миксером до получения густой кремовой консистенции. Добавьте творог и ваниль, снова хорошо перемешайте.
- Разделите крем на две части. Половину выложите в форму на слой печенья, равномерно распределив ложкой.
- Во вторую половину крема добавьте замороженные ягоды и хорошенько перемешайте. Выложите эту смесь поверх белого крема, ровным слоем.
- Сверху на ягодный слой снова выложите бисквиты, сохраняя их первоначальное расположение. Это сделает ваш десерт эстетичным и удобным для нарезки.
- Поставьте форму в морозилку минимум на 5 часов или ночь, чтобы торт хорошо застыл.
- Перед подачей извлеките торт из формы, аккуратно снимите бумагу для выпечки и нарежьте большим острым ножом на порционные кусочки.
Торт отлично хранится до месяца в морозильной камере, если завернуть его в герметичную упаковку. Чтобы сделать подачу более элегантной, украсьте каждый кусочек свежими ягодами, листочками мяты или щепоткой тертого шоколада.
Этот десерт станет украшением любого стола и оставит незабываемое впечатление для ваших гостей. Попробуйте его уже в ближайшее время.
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