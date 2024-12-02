Домашний ванильно-ягодный торт-мороженое: рецепт вкусного десерта

Если вы ищете идеальный десерт, который понравится и детям и взрослым, попробуйте этот рецепт ванильно-ягодного мороженого. Он прост в приготовлении, нежный и вкусный – станет вашим секретным оружием на любом семейном празднике или застолье.

Рецептом поделились на странице lichtenstadt и он точно заслуживает места в вашей кулинарной книге. Рецепт рассчитан на форму 30х20 см.

Ингредиенты Печенье 24–36 шт. Сливки 38% 250 мл Сахар ½ стакана Ванильный пудинг 3 ст. л Творог (жирность 5-9%) 500 г Ваниль Замороженные ягоды 200 г

Приготовление

Застелите форму пергаментом. На дно равномерно разложите печенье. Запомните их местоположение (это важно для завершающего этапа). В большой миске смешайте холодные сливки, ванильный пудинг и сахар. Взбейте миксером до получения густой кремовой консистенции. Добавьте творог и ваниль, снова хорошо перемешайте. Разделите крем на две части. Половину выложите в форму на слой печенья, равномерно распределив ложкой. Во вторую половину крема добавьте замороженные ягоды и хорошенько перемешайте. Выложите эту смесь поверх белого крема, ровным слоем. Сверху на ягодный слой снова выложите бисквиты, сохраняя их первоначальное расположение. Это сделает ваш десерт эстетичным и удобным для нарезки. Поставьте форму в морозилку минимум на 5 часов или ночь, чтобы торт хорошо застыл. Перед подачей извлеките торт из формы, аккуратно снимите бумагу для выпечки и нарежьте большим острым ножом на порционные кусочки.

Торт отлично хранится до месяца в морозильной камере, если завернуть его в герметичную упаковку. Чтобы сделать подачу более элегантной, украсьте каждый кусочек свежими ягодами, листочками мяты или щепоткой тертого шоколада.

Этот десерт станет украшением любого стола и оставит незабываемое впечатление для ваших гостей. Попробуйте его уже в ближайшее время.

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