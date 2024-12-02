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Домашний ванильно-ягодный торт-мороженое: рецепт вкусного десерта

Домашний ванильно-ягодный торт-мороженое: рецепт вкусного десерта

Ванильно-ягодный торт-мороженое / Фото: Credits

Если вы ищете идеальный десерт, который понравится и детям и взрослым, попробуйте этот рецепт ванильно-ягодного мороженого. Он прост в приготовлении, нежный и вкусный – станет вашим секретным оружием на любом семейном празднике или застолье.

Рецептом поделились на странице lichtenstadt и он точно заслуживает места в вашей кулинарной книге. Рецепт рассчитан на форму 30х20 см.

Ингредиенты

Печенье
24–36 шт.
Сливки 38%
250 мл
Сахар
½ стакана
Ванильный пудинг
3 ст. л
Творог (жирность 5-9%)
500 г
Ваниль
Замороженные ягоды
200 г

Приготовление

  1. Застелите форму пергаментом. На дно равномерно разложите печенье. Запомните их местоположение (это важно для завершающего этапа).
  2. В большой миске смешайте холодные сливки, ванильный пудинг и сахар. Взбейте миксером до получения густой кремовой консистенции. Добавьте творог и ваниль, снова хорошо перемешайте.
  3. Разделите крем на две части. Половину выложите в форму на слой печенья, равномерно распределив ложкой.
  4. Во вторую половину крема добавьте замороженные ягоды и хорошенько перемешайте. Выложите эту смесь поверх белого крема, ровным слоем.
  5. Сверху на ягодный слой снова выложите бисквиты, сохраняя их первоначальное расположение. Это сделает ваш десерт эстетичным и удобным для нарезки.
  6. Поставьте форму в морозилку минимум на 5 часов или ночь, чтобы торт хорошо застыл.
  7. Перед подачей извлеките торт из формы, аккуратно снимите бумагу для выпечки и нарежьте большим острым ножом на порционные кусочки.

Торт отлично хранится до месяца в морозильной камере, если завернуть его в герметичную упаковку. Чтобы сделать подачу более элегантной, украсьте каждый кусочек свежими ягодами, листочками мяты или щепоткой тертого шоколада.

Этот десерт станет украшением любого стола и оставит незабываемое впечатление для ваших гостей. Попробуйте его уже в ближайшее время.

Недавно мы писали, как приготовить домашнее мороженое без молока.

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