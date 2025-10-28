ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
73
Время на прочтение
2 мин

Домашняя банановая гранола: рецепт идеального завтрака

Гранола — это не просто завтрак. Это маленький утренний ритуал, который заряжает энергией, создает настроение и заставляет начать день вкусно и красиво. Аромат запеченных овсяных хлопьев с бананом, корицей и шоколадом — именно то, что нужно, чтобы утром хотелось вставать с постели.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
470 ккал
Домашняя банановая гранола

Домашняя банановая гранола / © Associated Press

Фудблогер и автор страницы jennieeeg поделилась рецептом своей банановой гранолы, которая не только вкусная, но и полезная, ведь одна порция с греческим йогуртом и ложечкой арахисовой пасты дает более 20 г белка.

Магазинные варианты часто содержат много сахара, масла и консервантов. Домашняя гранола — это хороший состав и максимум пользы. Вы можете добавить любимые семена, орехи или специи, сделать ее более хрустящей или мягкой себе по вкусу. К тому же запах, который наполняет кухню во время запекания, — это настоящая ароматерапия.

Ингредиенты

большой спелый банан
1 шт.
кленовый сироп
1-2 ст. л
тахини (можно заменить арахисовой пастой)
½ ст. л.
растопленное кокосовое масло
60 мл
овсяные хлопья
250 г
семена тыквы
1 горсть
семена подсолнечника
1 горсть
ваниль
корица
соль
темный шоколад

Приготовление

  1. Смешайте все ингредиенты в одной большой миске — банан, кленовый сироп, тахини, кокосовое масло, специи, овсянку и семена. Тесто должно быть влажным, но не липким.

  2. Выложите смесь на противень с пергаментом ровным слоем.

  3. Запекайте при 160°C около 20 мин. Затем осторожно перемешайте гранолу и поставьте еще на 20-25 мин до золотистого цвета.

  4. Добавьте шоколад, когда гранола немного остынет, чтобы он слегка растаял, но не растекся.

  5. Полностью остудите и переложите в герметичную банку. Храните до двух недель.

Подача

  • С греческим йогуртом и ложечкой арахисовой пасты

  • С молоком или растительным напитком

  • Как дополнение к смузи

  • Просто как перекус

Советы

  • Если любите гранолу более хрустящей, дайте ей полностью остыть, прежде чем разбивать на кусочки.

  • Если хотите, чтобы она была более мягкой, вынимайте из духовки немного раньше.

Этот завтрак — о балансе и заботе о себе. О том, что полезное может быть вкусным, а правильное питание — не о запретах, а об удовольствии.

Дата публикации
Количество просмотров
73
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie