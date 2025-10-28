Домашняя банановая гранола: рецепт идеального завтрака

Домашняя банановая гранола / © Associated Press

Фудблогер и автор страницы jennieeeg поделилась рецептом своей банановой гранолы, которая не только вкусная, но и полезная, ведь одна порция с греческим йогуртом и ложечкой арахисовой пасты дает более 20 г белка.

Магазинные варианты часто содержат много сахара, масла и консервантов. Домашняя гранола — это хороший состав и максимум пользы. Вы можете добавить любимые семена, орехи или специи, сделать ее более хрустящей или мягкой себе по вкусу. К тому же запах, который наполняет кухню во время запекания, — это настоящая ароматерапия.

Ингредиенты большой спелый банан 1 шт. кленовый сироп 1-2 ст. л тахини (можно заменить арахисовой пастой) ½ ст. л. растопленное кокосовое масло 60 мл овсяные хлопья 250 г семена тыквы 1 горсть семена подсолнечника 1 горсть ваниль корица соль темный шоколад

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в одной большой миске — банан, кленовый сироп, тахини, кокосовое масло, специи, овсянку и семена. Тесто должно быть влажным, но не липким. Выложите смесь на противень с пергаментом ровным слоем. Запекайте при 160°C около 20 мин. Затем осторожно перемешайте гранолу и поставьте еще на 20-25 мин до золотистого цвета. Добавьте шоколад, когда гранола немного остынет, чтобы он слегка растаял, но не растекся. Полностью остудите и переложите в герметичную банку. Храните до двух недель.

Подача

С греческим йогуртом и ложечкой арахисовой пасты

С молоком или растительным напитком

Как дополнение к смузи

Просто как перекус

Советы

Если любите гранолу более хрустящей, дайте ей полностью остыть, прежде чем разбивать на кусочки.

Если хотите, чтобы она была более мягкой, вынимайте из духовки немного раньше.

Этот завтрак — о балансе и заботе о себе. О том, что полезное может быть вкусным, а правильное питание — не о запретах, а об удовольствии.