Домашняя чурчхела: рецепт традиционных грузинских сладостей

Фудблогер nisenitnitsia_ показала как приготовить вкусную чурчхелу у себя дома.

Ингредиенты сок 1 л Мука 1 50 г Сахар 2 ст.л грецкий орех 400 г

Приготовление:

Орехи подсушить на сухой сковороде;

Нанизать на двойную нить. На концах сделать узлы;

Влить сок в кастрюлю, добавить туда сахар и муку;

Варить на медленном огне до загустения около 20-30 минут;

Немного охладить и погрузить орешки в эту массу;

Положить на 15 минут на тарелку, а затем повторно погрузить в сок;

По желанию можно погрузить третий раз;

Затем подвесить сушиться на 2-3 дня в сухом месте без солнца.

Советы:

При желании можно добавить другие орехи или использовать сухофрукты;

Сок также выбирайте по своему вкусу, хотя традиционно используют виноградный или гранатовый сок.

Приятного аппетита!

Чурчхела – это не только вкусно, но и полезно. Так что можно позволить себе съесть немного больше, нежели обычных сладостей.

Читайте также: