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Домашняя чурчхела: рецепт традиционных грузинских сладостей

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
406 ккал
Дата публикации
Просмотры
18
Время на прочтение
1 мин
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Домашняя чурчхела: рецепт традиционных грузинских сладостей

Чурчхела / Фото: Credits

Попробуйте приготовить грузинское лакомство, вкус которого напоминает детство.

Фудблогер nisenitnitsia_ показала как приготовить вкусную чурчхелу у себя дома.

Ингредиенты

сок
1 л
Мука 1
50 г
Сахар
2 ст.л
грецкий орех
400 г

Приготовление:

  • Орехи подсушить на сухой сковороде;
  • Нанизать на двойную нить. На концах сделать узлы;
  • Влить сок в кастрюлю, добавить туда сахар и муку;
  • Варить на медленном огне до загустения около 20-30 минут;
  • Немного охладить и погрузить орешки в эту массу;
  • Положить на 15 минут на тарелку, а затем повторно погрузить в сок;
  • По желанию можно погрузить третий раз;
  • Затем подвесить сушиться на 2-3 дня в сухом месте без солнца.

Советы:

  • При желании можно добавить другие орехи или использовать сухофрукты;
  • Сок также выбирайте по своему вкусу, хотя традиционно используют виноградный или гранатовый сок.

Приятного аппетита!

Чурчхела – это не только вкусно, но и полезно. Так что можно позволить себе съесть немного больше, нежели обычных сладостей.

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