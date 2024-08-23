Домашняя чурчхела: рецепт традиционных грузинских сладостей

Попробуйте приготовить грузинское лакомство, вкус которого напоминает детство.
Фудблогер nisenitnitsia_ показала как приготовить вкусную чурчхелу у себя дома.
Ингредиенты
- сок
- 1 л
- Мука 1
- 50 г
- Сахар
- 2 ст.л
- грецкий орех
- 400 г
Приготовление:
- Орехи подсушить на сухой сковороде;
- Нанизать на двойную нить. На концах сделать узлы;
- Влить сок в кастрюлю, добавить туда сахар и муку;
- Варить на медленном огне до загустения около 20-30 минут;
- Немного охладить и погрузить орешки в эту массу;
- Положить на 15 минут на тарелку, а затем повторно погрузить в сок;
- По желанию можно погрузить третий раз;
- Затем подвесить сушиться на 2-3 дня в сухом месте без солнца.
Советы:
- При желании можно добавить другие орехи или использовать сухофрукты;
- Сок также выбирайте по своему вкусу, хотя традиционно используют виноградный или гранатовый сок.
Приятного аппетита!
Чурчхела – это не только вкусно, но и полезно. Так что можно позволить себе съесть немного больше, нежели обычных сладостей.
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