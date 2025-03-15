Домашняя халва: легкий рецепт на скорую руку

Нежный аромат обжаренных семян, сладость натурального сахара и легкая воздушная текстура – это создает неповторимую атмосферу домашнего праздника на вашей кухне.
На странице yummy.lera рассказали, как приготовить эту вкусность. Домашняя халва во сто раз вкуснее магазинной – каждый, кто ценит настоящие кулинарные шедевры, обязательно должен попробовать приготовить ее дома.
Ингредиенты
- Подсолнечное семя
- 400 г
- Сахар
- 200 г
- Вода
- 55 мл
- Яичный белок
- 1 шт.
- Соль
- Сахарная пудра
- 1/2 ч. л
Приготовление
- Очищенные семена подсолнечника обжарьте на сухой сковороде, постоянно перемешивайте на среднем огне до образования приятного золотистого цвета 10-15 мин. Сразу, пока они горячин, положите в блендер и измельчите до состояния пасты.
- Сахар соедините с водой и доведите до кипения. Варите на среднем огне 3-4 минуты (до температуры 115-120°C). В это время яичный белок соедините с солью и взбейте в пену. Продолжайте взбивать, добавлять сахарную пудру и взбейте до пиков.
- Затем постепенно введите горячий сироп и взбивайте несколько минут. Добавьте пасту из семян и перемешайте.
- Уложите в любую форму, хорошо утрамбуйте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь.
- После этого достаньте и наслаждайтесь.
Домашняя халва – это настоящее произведение кулинарного искусства, которое дарит наслаждение каждому, кто его попробует. Наслаждайтесь процессом приготовления и вкусными результатами.
Приятного аппетита!
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