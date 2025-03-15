Домашняя халва: легкий рецепт на скорую руку

Нежный аромат обжаренных семян, сладость натурального сахара и легкая воздушная текстура – это создает неповторимую атмосферу домашнего праздника на вашей кухне.

На странице yummy.lera рассказали, как приготовить эту вкусность. Домашняя халва во сто раз вкуснее магазинной – каждый, кто ценит настоящие кулинарные шедевры, обязательно должен попробовать приготовить ее дома.

Ингредиенты Подсолнечное семя 400 г Сахар 200 г Вода 55 мл Яичный белок 1 шт. Соль Сахарная пудра 1/2 ч. л

Приготовление

Очищенные семена подсолнечника обжарьте на сухой сковороде, постоянно перемешивайте на среднем огне до образования приятного золотистого цвета 10-15 мин. Сразу, пока они горячин, положите в блендер и измельчите до состояния пасты. Сахар соедините с водой и доведите до кипения. Варите на среднем огне 3-4 минуты (до температуры 115-120°C). В это время яичный белок соедините с солью и взбейте в пену. Продолжайте взбивать, добавлять сахарную пудру и взбейте до пиков. Затем постепенно введите горячий сироп и взбивайте несколько минут. Добавьте пасту из семян и перемешайте. Уложите в любую форму, хорошо утрамбуйте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь. После этого достаньте и наслаждайтесь.

Домашняя халва – это настоящее произведение кулинарного искусства, которое дарит наслаждение каждому, кто его попробует. Наслаждайтесь процессом приготовления и вкусными результатами.

Приятного аппетита!

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