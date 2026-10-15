Домашняя кола из цедры и имбиря: как самостоятельно приготовить популярный напиток

Домашняя Кола tiktok.com_@karinaishere

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Фудблогер Карина Костенко рассказала о рецепте ароматного сиропа с цитрусовой цедрой, имбирем и пряностями, который достаточно смешать с газированной водой и льдом, чтобы получился напиток, по вкусу напоминающий любимую многими Кока-Колу.

Ингредиенты цедра апельсина 1 шт. цедра лимона 1 шт. цедра и сок лайма 1 шт. коричневый сахар 200 г свежий тертый имбирь 3 ст. л. вода 300 мл корица 1 палочка кориандр мускатный орех 1 щепотка соль газированная вода лидер

Приготовление

Снимите цедру с апельсина, лимона и лайма. В небольшой кастрюле смешайте её с коричневым сахаром, имбирем, водой, корицей, кориандром, мускатным орехом и солью. Доведите смесь до легкого кипения, убавьте огонь и варите 15 мин. Снимите с плиты и оставьте остывать ещё на 15 мин, после чего процедите сироп. Для подачи налейте 60–120 мл сиропа в стакан со льдом и долейте газированной водой до желаемой насыщенности. По желанию добавьте немного сока лайма для свежей цитрусовой кислинки.

Домашний газированный напиток с цитрусовыми и специями — простой способ разнообразить привычное меню и поэкспериментировать со вкусами. Регулируйте количество сиропа, имбиря и лаймового сока по своему вкусу и подавайте напиток хорошо охлаждённым. А сироп храните в холодильнике в чистой закрытой ёмкости.

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