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Домашняя кола из цедры и имбиря: как самостоятельно приготовить популярный напиток
Любимый газированный напиток можно легко и просто приготовить дома.
Фудблогер Карина Костенко рассказала о рецепте ароматного сиропа с цитрусовой цедрой, имбирем и пряностями, который достаточно смешать с газированной водой и льдом, чтобы получился напиток, по вкусу напоминающий любимую многими Кока-Колу.
Ингредиенты
- цедра апельсина
- 1 шт.
- цедра лимона
- 1 шт.
- цедра и сок лайма
- 1 шт.
- коричневый сахар
- 200 г
- свежий тертый имбирь
- 3 ст. л.
- вода
- 300 мл
- корица
- 1 палочка
- кориандр
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- мускатный орех
- 1 щепотка
- соль
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- газированная вода
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- лидер
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Приготовление
Снимите цедру с апельсина, лимона и лайма.
В небольшой кастрюле смешайте её с коричневым сахаром, имбирем, водой, корицей, кориандром, мускатным орехом и солью.
Доведите смесь до легкого кипения, убавьте огонь и варите 15 мин.
Снимите с плиты и оставьте остывать ещё на 15 мин, после чего процедите сироп.
Для подачи налейте 60–120 мл сиропа в стакан со льдом и долейте газированной водой до желаемой насыщенности.
По желанию добавьте немного сока лайма для свежей цитрусовой кислинки.
Домашний газированный напиток с цитрусовыми и специями — простой способ разнообразить привычное меню и поэкспериментировать со вкусами. Регулируйте количество сиропа, имбиря и лаймового сока по своему вкусу и подавайте напиток хорошо охлаждённым. А сироп храните в холодильнике в чистой закрытой ёмкости.