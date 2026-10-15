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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Домашняя кола из цедры и имбиря: как самостоятельно приготовить популярный напиток

Любимый газированный напиток можно легко и просто приготовить дома.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
50 ккал
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Домашняя Кола tiktok.com_@karinaishere

Домашняя Кола tiktok.com_@karinaishere

Фудблогер Карина Костенко рассказала о рецепте ароматного сиропа с цитрусовой цедрой, имбирем и пряностями, который достаточно смешать с газированной водой и льдом, чтобы получился напиток, по вкусу напоминающий любимую многими Кока-Колу.

Ингредиенты

цедра апельсина
1 шт.
цедра лимона
1 шт.
цедра и сок лайма
1 шт.
коричневый сахар
200 г
свежий тертый имбирь
3 ст. л.
вода
300 мл
корица
1 палочка
кориандр
мускатный орех
1 щепотка
соль
газированная вода
лидер

Приготовление

  1. Снимите цедру с апельсина, лимона и лайма.

  2. В небольшой кастрюле смешайте её с коричневым сахаром, имбирем, водой, корицей, кориандром, мускатным орехом и солью.

  3. Доведите смесь до легкого кипения, убавьте огонь и варите 15 мин.

  4. Снимите с плиты и оставьте остывать ещё на 15 мин, после чего процедите сироп.

  5. Для подачи налейте 60–120 мл сиропа в стакан со льдом и долейте газированной водой до желаемой насыщенности.

  6. По желанию добавьте немного сока лайма для свежей цитрусовой кислинки.

Домашний газированный напиток с цитрусовыми и специями — простой способ разнообразить привычное меню и поэкспериментировать со вкусами. Регулируйте количество сиропа, имбиря и лаймового сока по своему вкусу и подавайте напиток хорошо охлаждённым. А сироп храните в холодильнике в чистой закрытой ёмкости.

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