Домашняя колбаса из свинины: рецепт вкусного блюда

Домашняя колбаса из свинины / © Getty Images

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Только когда вы готовите домашние блюда можно быть уверенными в качестве продукта, почувствовать настоящий вкус натурального мяса и создать что-то по-настоящему особенное для своей семьи. Одно из таких гастрономических сокровищ — домашняя свиная колбаса, о рецепте приготовления которой рассказали на странице mil_alexx_pp. Она вкусная и теплая, и холодная, прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для ежедневного завтрака или обеда.

Ингредиенты Свиное мясо (бедро) 1,5 кг Свежее сало 500 г Чеснок 10 зубчиков Соль 15 г Перец черный молотый Зерна горчицы 30-40 г Кориандр или розмарин (сушеный) Холодная вода 200 мл Свиная кишка (оболочка) 1,7 м

Приготовление

Нарежьте мясо небольшими кусками, предварительно обрежьте излишки сала и твердые прожилки. Сало нарежьте отдельно — оно должно быть свежим, не соленым, без кожицы. Через мясорубку пропустите сало, обрезки мяса и очищенные зубчики чеснока. Полученную массу смешайте с остальным нарезанным мясом. Добавьте к мясной массе соль, перец, зерна горчицы и специи (розмарин или кориандр). Влейте 200 мл холодной воды и тщательно вымешайте фарш руками. Затем хорошо отбейте массу, бросая ее с высоты в миску (это придает колбасе упругость) и оставьте мариноваться минимум на 30 мин. Промойте свиную кишку в проточной воде, можно подержать в соленой воде несколько минут для дезинфекции. Наденьте ее на специальную колбасную насадку для мясорубки или используйте кондитерский мешок. Аккуратно начиняйте кишку фаршем, не слишком плотно — чтобы избежать разрыва при выпекании. По желанию, разделяйте колбасу на порции, скрутите ее через каждые 15-20 см. Выложите колбасу на противень, проколите ее иглой в нескольких местах (это позволит пару выходить и предотвратить разрыв оболочки). Влейте на противень 200 мл воды, накройте фольгой или пергаментом. Запекайте при температуре 200°C 30 мин. После этого слейте воду, осторожно переверните колбасу и допекайте еще 20-30 мин до золотистой корочки.

Советы

Чеснок можно заменить на сушеный или жареный для более мягкого вкуса.

Если хотите более выразительного аромата, добавьте немного мускатного ореха или сухой аджики.

Колбасу можно отварить перед запеканием, это сделает ее более нежной.

Готовую колбасу храните в холодильнике не более 5 дней или заморозьте порционно.

Домашняя колбаса из свинины — это кулинарная классика, которая не теряет актуальности. Она имеет не только замечательный вкус, но и создает атмосферу тепла, заботы и семейного уюта.