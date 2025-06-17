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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
124
Время на прочтение
2 мин

Домашняя колбаса из свинины: рецепт вкусного блюда

В наше время, когда полки супермаркетов изобилуют колбасными изделиями на любой вкус и кошелек, все больше людей стремятся вернуться к истокам и готовить домашние мясные блюда собственноручно.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
3 часа
Пищевая ценность на 100 г
302 ккал
Домашняя колбаса из свинины

Домашняя колбаса из свинины / © Getty Images

Только когда вы готовите домашние блюда можно быть уверенными в качестве продукта, почувствовать настоящий вкус натурального мяса и создать что-то по-настоящему особенное для своей семьи. Одно из таких гастрономических сокровищ — домашняя свиная колбаса, о рецепте приготовления которой рассказали на странице mil_alexx_pp. Она вкусная и теплая, и холодная, прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для ежедневного завтрака или обеда.

Ингредиенты

Свиное мясо (бедро)
1,5 кг
Свежее сало
500 г
Чеснок
10 зубчиков
Соль
15 г
Перец черный молотый
Зерна горчицы
30-40 г
Кориандр или розмарин (сушеный)
Холодная вода
200 мл
Свиная кишка (оболочка)
1,7 м

Приготовление

  1. Нарежьте мясо небольшими кусками, предварительно обрежьте излишки сала и твердые прожилки.

  2. Сало нарежьте отдельно — оно должно быть свежим, не соленым, без кожицы.

  3. Через мясорубку пропустите сало, обрезки мяса и очищенные зубчики чеснока. Полученную массу смешайте с остальным нарезанным мясом.

  4. Добавьте к мясной массе соль, перец, зерна горчицы и специи (розмарин или кориандр).

  5. Влейте 200 мл холодной воды и тщательно вымешайте фарш руками.

  6. Затем хорошо отбейте массу, бросая ее с высоты в миску (это придает колбасе упругость) и оставьте мариноваться минимум на 30 мин.

  7. Промойте свиную кишку в проточной воде, можно подержать в соленой воде несколько минут для дезинфекции.

  8. Наденьте ее на специальную колбасную насадку для мясорубки или используйте кондитерский мешок.

  9. Аккуратно начиняйте кишку фаршем, не слишком плотно — чтобы избежать разрыва при выпекании.

  10. По желанию, разделяйте колбасу на порции, скрутите ее через каждые 15-20 см.

  11. Выложите колбасу на противень, проколите ее иглой в нескольких местах (это позволит пару выходить и предотвратить разрыв оболочки).

  12. Влейте на противень 200 мл воды, накройте фольгой или пергаментом.

  13. Запекайте при температуре 200°C 30 мин.

  14. После этого слейте воду, осторожно переверните колбасу и допекайте еще 20-30 мин до золотистой корочки.

Советы

  • Чеснок можно заменить на сушеный или жареный для более мягкого вкуса.

  • Если хотите более выразительного аромата, добавьте немного мускатного ореха или сухой аджики.

  • Колбасу можно отварить перед запеканием, это сделает ее более нежной.

  • Готовую колбасу храните в холодильнике не более 5 дней или заморозьте порционно.

Домашняя колбаса из свинины — это кулинарная классика, которая не теряет актуальности. Она имеет не только замечательный вкус, но и создает атмосферу тепла, заботы и семейного уюта.

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