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Дата публикации
Категория
Рецепты
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319
Время на прочтение
1 мин

Домашняя консерва из салаки: рецепт с овощами в томатном соусе

Нежная рыба, сочные овощи и насыщенный томатный соус — вот рецепт домашней консервы из салаки, которую можно приготовить из доступных ингредиентов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
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Домашняя консерва из салаки

Домашняя консерва из салаки / © Credits

Домашняя рыбная заготовка — отличный способ разнообразить меню, чтобы под рукой было готовое блюдо на обед или ужин. Салака, тушеная с морковью, луком и сладким перцем в томатном соусе, получается ароматной и насыщенной, а готовится всё в обычной кастрюле, об этом рассказала фудблогер Valeria Pytel.

Ингредиенты

Очищенная салака
2 кг
Лук
1 кг
Морковь
1 кг
Сладкий перец
1 кг
Томатный сок
2 л
Томатная паста
500 г
Масло
500 мл
Уксус
2 ст. л.
Сахар
300 г
Соль

Приготовление

  1. Сначала подготовьте рыбу? очистите её, разрежьте пополам, хорошо посолите и оставьте в холодильнике, пока будете готовить овощи.

  2. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте средними кусочками, а сладкий перец — соломкой.

  3. В большой кастрюле смешайте томатный сок с подготовленными овощами.

  4. Поставьте на небольшой огонь и тушите примерно 60 минут, периодически помешивая.

  5. Затем добавьте томатную пасту, растительное масло, сахар и салаку.

  6. Аккуратно перемешайте и тушите ещё 30 минут.

  7. После этого влейте уксус, при необходимости добавьте соль и оставьте на огне ещё на полчаса.

Важно

Если вы планируете хранить заготовку при комнатной температуре, одного тушения и закручивания банок недостаточно. Рыба — низкокислотный продукт, поэтому для безопасного длительного хранения требуется проверенная технология консервирования под давлением. Без неё готовое блюдо следует охладить и хранить в холодильнике или заморозить.

Салака с овощами в томатном соусе — сытное домашнее блюдо, которое отлично подойдет к картофелю, кашам или свежему хлебу.

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