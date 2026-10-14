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Домашняя консерва из салаки: рецепт с овощами в томатном соусе
Нежная рыба, сочные овощи и насыщенный томатный соус — вот рецепт домашней консервы из салаки, которую можно приготовить из доступных ингредиентов.
Домашняя рыбная заготовка — отличный способ разнообразить меню, чтобы под рукой было готовое блюдо на обед или ужин. Салака, тушеная с морковью, луком и сладким перцем в томатном соусе, получается ароматной и насыщенной, а готовится всё в обычной кастрюле, об этом рассказала фудблогер Valeria Pytel.
Ингредиенты
- Очищенная салака
- 2 кг
- Лук
- 1 кг
- Морковь
- 1 кг
- Сладкий перец
- 1 кг
- Томатный сок
- 2 л
- Томатная паста
- 500 г
- Масло
- 500 мл
- Уксус
- 2 ст. л.
- Сахар
- 300 г
- Соль
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Приготовление
Сначала подготовьте рыбу? очистите её, разрежьте пополам, хорошо посолите и оставьте в холодильнике, пока будете готовить овощи.
Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте средними кусочками, а сладкий перец — соломкой.
В большой кастрюле смешайте томатный сок с подготовленными овощами.
Поставьте на небольшой огонь и тушите примерно 60 минут, периодически помешивая.
Затем добавьте томатную пасту, растительное масло, сахар и салаку.
Аккуратно перемешайте и тушите ещё 30 минут.
После этого влейте уксус, при необходимости добавьте соль и оставьте на огне ещё на полчаса.
Важно
Если вы планируете хранить заготовку при комнатной температуре, одного тушения и закручивания банок недостаточно. Рыба — низкокислотный продукт, поэтому для безопасного длительного хранения требуется проверенная технология консервирования под давлением. Без неё готовое блюдо следует охладить и хранить в холодильнике или заморозить.
Салака с овощами в томатном соусе — сытное домашнее блюдо, которое отлично подойдет к картофелю, кашам или свежему хлебу.