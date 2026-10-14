Домашняя консерва из салаки: рецепт с овощами в томатном соусе

Домашняя консерва из салаки / © Credits

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Домашняя рыбная заготовка — отличный способ разнообразить меню, чтобы под рукой было готовое блюдо на обед или ужин. Салака, тушеная с морковью, луком и сладким перцем в томатном соусе, получается ароматной и насыщенной, а готовится всё в обычной кастрюле, об этом рассказала фудблогер Valeria Pytel.

Ингредиенты Очищенная салака 2 кг Лук 1 кг Морковь 1 кг Сладкий перец 1 кг Томатный сок 2 л Томатная паста 500 г Масло 500 мл Уксус 2 ст. л. Сахар 300 г Соль

Приготовление

Сначала подготовьте рыбу? очистите её, разрежьте пополам, хорошо посолите и оставьте в холодильнике, пока будете готовить овощи. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте средними кусочками, а сладкий перец — соломкой. В большой кастрюле смешайте томатный сок с подготовленными овощами. Поставьте на небольшой огонь и тушите примерно 60 минут, периодически помешивая. Затем добавьте томатную пасту, растительное масло, сахар и салаку. Аккуратно перемешайте и тушите ещё 30 минут. После этого влейте уксус, при необходимости добавьте соль и оставьте на огне ещё на полчаса.

Важно

Если вы планируете хранить заготовку при комнатной температуре, одного тушения и закручивания банок недостаточно. Рыба — низкокислотный продукт, поэтому для безопасного длительного хранения требуется проверенная технология консервирования под давлением. Без неё готовое блюдо следует охладить и хранить в холодильнике или заморозить.

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Салака с овощами в томатном соусе — сытное домашнее блюдо, которое отлично подойдет к картофелю, кашам или свежему хлебу.

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