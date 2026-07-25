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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Домашняя консервированная кукуруза: рецепт зимней консервации для салатов

Кукуруза — один из тех продуктов, которые легко превращают обычное блюдо в нечто особенное. Её добавляют в салаты, используют для приготовления закусок, подают к мясу или просто едят отдельно.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Кукуруза

Кукуруза / © Associated Press

Домашняя консервированная кукуруза может стать настоящей находкой для зимних салатов, закусок и гарниров. На странице Recipe for happiness рассказали о простом способе заготовки без автоклава, с насыщенным вкусом и правильным маринадом.

Главный секрет — правильно подготовить зерна и не переполнять банки, ведь кукуруза активно впитывает жидкость.

Варение в шелухе

Для заготовки автор рецепта советует отваривать початки вместе с шелухой и волокнами. Именно это помогает сделать вкус кукурузы более выраженным и насыщенным.

  1. В кастрюлю также добавляют 1 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. Варить кочаны нужно примерно 10–15 мин.

  2. После варки початки нужно немного остудить, срезать все зерна и хорошо промыть их водой.

  3. По словам автора рецепта, 10 стандартных початков кукурузы хватает примерно на 4 банки объемом 0,5 л.

Как наполнять банки

Подготовленные зерна раскладывают в банки, но важно не наполнять их доверху. Причина проста: кукуруза очень хорошо впитывает воду. Если зерен будет слишком много, через некоторое время часть кукурузы может остаться без маринада.

Для маринования готовят простой маринад:

  • вода — 1 л

  • соль — 1 ст. л.

  • сахар — 2 ст. л

  • лимонная кислота — 0,5 ч. л

Маринад нужно довести до кипения и залить им банки с кукурузой. Этого количества хватает примерно на 4 банки по 0,5 литра.

Стерилизация

Чтобы кукуруза хорошо хранилась, банки нужно правильно простерилизовать.

  1. Кастрюлю выстилают тканью, ставят в нее банки, накрывают крышками, но пока не закручивают.

  2. Затем в кастрюлю наливают воду до уровня «плеч» банок.

  3. В воду добавляют еще 2 ст. л. соли. Она помогает повысить температуру стерилизации.

  4. Стерилизовать банки нужно 40 минут.

  5. После этого их закатывают и оставляют для хранения в погребе или холодильнике.

Домашняя консервированная кукуруза — это маленькая баночка лета, которую легко приготовить своими руками. Без автоклава, сложных технологий и с минимумом ингредиентов можно получить ароматную заготовку для будущих салатов и блюд.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
4
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