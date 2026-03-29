ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
154
Время на прочтение
2 мин

Домашняя куриная ветчина с оливками — рецепт к праздничному столу

Забудьте о магазинных колбасах с длинным списком ингредиентов, домашняя ветчина из курицы — это о контроле качества, вкуса и пользы.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
3 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Домашняя куриная ветчина с оливками tiktok.comolga.riabenko

В мире, где здоровое питание стало не просто модой, а образом жизни, домашние альтернативы привычным продуктам приобретают новую популярность. И если раньше ветчина ассоциировалась с деликатесом «из магазина», сегодня ее легко приготовить собственноручно без консервантов, лишних добавок и с полным контролем состава. Фудблогер Ольга Рябенко предложила рецепт, который легко повторить, а результат выглядит как из гастрономического бутика: сочное мясо, нежная текстура и пикантные зеленые оливки, которые добавляют характера каждому кусочку.

Куриная ветчина — идеальный вариант для тех, кто ищет баланс между вкусом и легкостью. Она подходит как для праздничного стола, так и для ежедневных бутербродов, перекусов или даже белковых завтраков.

Ингредиенты

филе куриного бедра
400 г
куриное филе
300 г
куриный фарш
300 г
зеленые оливки без косточки
300 г
масло
50 мл
перец
1 ч. л
соль с пряностями для курицы
1 ст. л
крахмал
1 ст. л

Приготовление

  1. Нарежьте филе бедра и куриное филе кусочками, и добавьте к фаршу.

  2. Добавьте соль с пряностями, перец и масло, это создаст ароматную основу.

  3. Слейте жидкость с оливок и добавьте их к мясной массе.

  4. Добавьте крахмал и тщательно перемешайте, именно он «соберет» ветчину в плотную, красивую форму.

  5. Выложите массу в форму, застеленную пергаментом.

  6. Хорошо утрамбуйте, накройте пергаментом и фольгой.

  7. Готовьте при 180°C в течение 1 часа 20 мин.

  8. Дайте ветчине полностью остыть, а затем поставьте в холодильник. Это обеспечит идеальную текстуру для нарезки.

Готовая ветчина получается сочной, ароматной и плотной, но нежной. Ее легко нарезать тонкими ломтиками и это идеальная основа для полезных бутербродов, праздничных мясных нарезок, ланч-боксов и белковых перекусов.

Домашняя куриная ветчина — это не просто альтернатива магазинным продуктам, а новый уровень кулинарного удовольствия. Она сочетает в себе простоту приготовления, чистый состав и изысканный вкус.

Этот рецепт — доказательство того, что даже обычная курица может превратиться в деликатес, если добавить немного фантазии и любви.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie