Домашняя куриная ветчина с оливками tiktok.comolga.riabenko

Реклама

В мире, где здоровое питание стало не просто модой, а образом жизни, домашние альтернативы привычным продуктам приобретают новую популярность. И если раньше ветчина ассоциировалась с деликатесом «из магазина», сегодня ее легко приготовить собственноручно без консервантов, лишних добавок и с полным контролем состава. Фудблогер Ольга Рябенко предложила рецепт, который легко повторить, а результат выглядит как из гастрономического бутика: сочное мясо, нежная текстура и пикантные зеленые оливки, которые добавляют характера каждому кусочку.

Куриная ветчина — идеальный вариант для тех, кто ищет баланс между вкусом и легкостью. Она подходит как для праздничного стола, так и для ежедневных бутербродов, перекусов или даже белковых завтраков.

Ингредиенты филе куриного бедра 400 г куриное филе 300 г куриный фарш 300 г зеленые оливки без косточки 300 г масло 50 мл перец 1 ч. л соль с пряностями для курицы 1 ст. л крахмал 1 ст. л

Приготовление

Нарежьте филе бедра и куриное филе кусочками, и добавьте к фаршу. Добавьте соль с пряностями, перец и масло, это создаст ароматную основу. Слейте жидкость с оливок и добавьте их к мясной массе. Добавьте крахмал и тщательно перемешайте, именно он «соберет» ветчину в плотную, красивую форму. Выложите массу в форму, застеленную пергаментом. Хорошо утрамбуйте, накройте пергаментом и фольгой. Готовьте при 180°C в течение 1 часа 20 мин. Дайте ветчине полностью остыть, а затем поставьте в холодильник. Это обеспечит идеальную текстуру для нарезки.

Готовая ветчина получается сочной, ароматной и плотной, но нежной. Ее легко нарезать тонкими ломтиками и это идеальная основа для полезных бутербродов, праздничных мясных нарезок, ланч-боксов и белковых перекусов.

Реклама

Домашняя куриная ветчина — это не просто альтернатива магазинным продуктам, а новый уровень кулинарного удовольствия. Она сочетает в себе простоту приготовления, чистый состав и изысканный вкус.

Этот рецепт — доказательство того, что даже обычная курица может превратиться в деликатес, если добавить немного фантазии и любви.