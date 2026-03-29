Домашняя куриная ветчина с оливками — рецепт к праздничному столу
Забудьте о магазинных колбасах с длинным списком ингредиентов, домашняя ветчина из курицы — это о контроле качества, вкуса и пользы.
В мире, где здоровое питание стало не просто модой, а образом жизни, домашние альтернативы привычным продуктам приобретают новую популярность. И если раньше ветчина ассоциировалась с деликатесом «из магазина», сегодня ее легко приготовить собственноручно без консервантов, лишних добавок и с полным контролем состава. Фудблогер Ольга Рябенко предложила рецепт, который легко повторить, а результат выглядит как из гастрономического бутика: сочное мясо, нежная текстура и пикантные зеленые оливки, которые добавляют характера каждому кусочку.
Куриная ветчина — идеальный вариант для тех, кто ищет баланс между вкусом и легкостью. Она подходит как для праздничного стола, так и для ежедневных бутербродов, перекусов или даже белковых завтраков.
Ингредиенты
- филе куриного бедра
- 400 г
- куриное филе
- 300 г
- куриный фарш
- 300 г
- зеленые оливки без косточки
- 300 г
- масло
- 50 мл
- перец
- 1 ч. л
- соль с пряностями для курицы
- 1 ст. л
- крахмал
- 1 ст. л
Приготовление
Нарежьте филе бедра и куриное филе кусочками, и добавьте к фаршу.
Добавьте соль с пряностями, перец и масло, это создаст ароматную основу.
Слейте жидкость с оливок и добавьте их к мясной массе.
Добавьте крахмал и тщательно перемешайте, именно он «соберет» ветчину в плотную, красивую форму.
Выложите массу в форму, застеленную пергаментом.
Хорошо утрамбуйте, накройте пергаментом и фольгой.
Готовьте при 180°C в течение 1 часа 20 мин.
Дайте ветчине полностью остыть, а затем поставьте в холодильник. Это обеспечит идеальную текстуру для нарезки.
Готовая ветчина получается сочной, ароматной и плотной, но нежной. Ее легко нарезать тонкими ломтиками и это идеальная основа для полезных бутербродов, праздничных мясных нарезок, ланч-боксов и белковых перекусов.
Домашняя куриная ветчина — это не просто альтернатива магазинным продуктам, а новый уровень кулинарного удовольствия. Она сочетает в себе простоту приготовления, чистый состав и изысканный вкус.
Этот рецепт — доказательство того, что даже обычная курица может превратиться в деликатес, если добавить немного фантазии и любви.