ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

Домашняя квашеная капуста: секрет идеальной хрустящей закуски

Если в мире существует аромат детства, это точно запах квашеной капусты, которая тихонько бродит на кухне.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
96 час. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
30 ккал
Домашняя квашеная капуста

Домашняя квашеная капуста / © Credits

Кислая капуста — классика украинского осеннего стола: простая, полезная, витаминная и главное, приготовить ее может каждый, даже без кулинарных дипломов. На странице fermerka.ua поделились проверенным способом, который передается, кажется, от поколения к поколению.

Ингредиенты

белокочанная капуста (сорт Каменная голова)
1 кг
соль
20-25 г
морковь

Приготовление

  1. Нашинкуйте капусту, тонко, равномерно, чтобы каждый кусочек промариновался.

  2. Добавьте тертую морковь и соль. Хорошо перетрите руками, чтобы овощи пустили сок.

  3. Выложите в трехлитровую банку, уплотните, чтобы не оставалось воздуха, но не слишком плотно, капусте нужно пространство для брожения.

  4. Проткните деревянной палочкой до дна банки, так выйдите лишний воздух и капуста не будет горчить.

  5. Оставьте при комнатной температуре на несколько дней. Ежедневно проверяйте и снова протыкайте палочкой.

  6. Когда процесс брожения завершится, обычно 3-5 дней, поставьте капусту в холодильник или в прохладное место.

Советы

  • Если любите нежный вкус, добавьте ложку меда во время засолки.

  • Чтобы капуста оставалась белоснежной, не используйте йодированную соль.

  • Не ленитесь ежедневно протыкать капусту это гарантия, что она не перекиснет.

  • Идеальная температура для брожения — 18-22°C.

Вкусная, хрустящая, ароматная и совсем не капризная домашняя квашеная капуста снова возвращает нас к истокам. Это блюдо, в котором есть простота, традиция и забота — именно то, чего так хочется осенью.

Дата публикации
Количество просмотров
74
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie