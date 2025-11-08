Домашняя квашеная капуста: секрет идеальной хрустящей закуски

Домашняя квашеная капуста / © Credits

Кислая капуста — классика украинского осеннего стола: простая, полезная, витаминная и главное, приготовить ее может каждый, даже без кулинарных дипломов. На странице fermerka.ua поделились проверенным способом, который передается, кажется, от поколения к поколению.

Ингредиенты белокочанная капуста (сорт Каменная голова) 1 кг соль 20-25 г морковь

Приготовление

Нашинкуйте капусту, тонко, равномерно, чтобы каждый кусочек промариновался. Добавьте тертую морковь и соль. Хорошо перетрите руками, чтобы овощи пустили сок. Выложите в трехлитровую банку, уплотните, чтобы не оставалось воздуха, но не слишком плотно, капусте нужно пространство для брожения. Проткните деревянной палочкой до дна банки, так выйдите лишний воздух и капуста не будет горчить. Оставьте при комнатной температуре на несколько дней. Ежедневно проверяйте и снова протыкайте палочкой. Когда процесс брожения завершится, обычно 3-5 дней, поставьте капусту в холодильник или в прохладное место.

Советы

Если любите нежный вкус, добавьте ложку меда во время засолки.

Чтобы капуста оставалась белоснежной, не используйте йодированную соль.

Не ленитесь ежедневно протыкать капусту это гарантия, что она не перекиснет.

Идеальная температура для брожения — 18-22°C.

Вкусная, хрустящая, ароматная и совсем не капризная домашняя квашеная капуста снова возвращает нас к истокам. Это блюдо, в котором есть простота, традиция и забота — именно то, чего так хочется осенью.