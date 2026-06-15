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Домашняя "Нутелла" без сахара и лактозы: рецепт полезной альтернативы любимому лакомству
Шоколадная паста уже давно стала одним из самых любимых десертов для завтраков и перекусов. Но что, если мы скажем, что приготовить её можно дома, без сахара и молочных продуктов.
Тенденция к приготовлению домашних версий популярных продуктов продолжает набирать обороты. Все больше людей стремятся контролировать состав любимых блюд, сокращать количество сахара, искусственных добавок и продуктов животного происхождения.
Домашняя шоколадно-ореховая паста — один из самых простых способов приготовить десерт, который по вкусу ничем не уступает магазинным аналогам. Основу этого рецепта составляют фундук, какао и растительное молоко, а вместо сахара используется мед или сироп агавы. Об этом рецепте на своей странице рассказал фудблогер Рома Емец.
Ингредиенты
- очищенный фундук
- 200 г
- мед или сироп агавы
- 70 г
- миндальное молоко
- 400 мл
- кокосовое масло
- 40 г
- какао-порошок
- 50 г
- кероб
- 20 г
- ваниль
- ¼ стручка
Приготовление
В чашу блендера добавьте фундук, миндальное молоко, мед или сироп агавы, кокосовое масло, какао, кероб и ваниль.
Взбивайте все ингредиенты в течение 5 минут до максимально однородной кремообразной консистенции.
Готовую массу протрите через сито, чтобы текстура стала еще нежнее.
Перелейте пасту в контейнер или стеклянную банку.
Накройте поверхность пищевой пленкой вплотную, чтобы избежать образования корочки.
Поставьте в холодильник до полного охлаждения и загустения.
Готовую пасту можно намазывать на тосты, добавлять в блины, использовать в качестве начинки для десертов или просто есть ложкой.
Домашняя «Нутелла» без сахара и лактозы доказывает, что любимые сладости могут быть простыми по составу и при этом не терять своего вкуса.