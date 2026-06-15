Домашняя "Нутелла" без сахара и лактозы: рецепт полезной альтернативы любимому лакомству

Домашняя «Нутелла» / © Credits

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Тенденция к приготовлению домашних версий популярных продуктов продолжает набирать обороты. Все больше людей стремятся контролировать состав любимых блюд, сокращать количество сахара, искусственных добавок и продуктов животного происхождения.

Домашняя шоколадно-ореховая паста — один из самых простых способов приготовить десерт, который по вкусу ничем не уступает магазинным аналогам. Основу этого рецепта составляют фундук, какао и растительное молоко, а вместо сахара используется мед или сироп агавы. Об этом рецепте на своей странице рассказал фудблогер Рома Емец.

Домашняя «Нутелла» tiktok.com/@romayemets

Ингредиенты очищенный фундук 200 г мед или сироп агавы 70 г миндальное молоко 400 мл кокосовое масло 40 г какао-порошок 50 г кероб 20 г ваниль ¼ стручка

Домашняя «Нутелла» tiktok.com/@romayemets

Приготовление

В чашу блендера добавьте фундук, миндальное молоко, мед или сироп агавы, кокосовое масло, какао, кероб и ваниль. Взбивайте все ингредиенты в течение 5 минут до максимально однородной кремообразной консистенции. Готовую массу протрите через сито, чтобы текстура стала еще нежнее. Перелейте пасту в контейнер или стеклянную банку. Накройте поверхность пищевой пленкой вплотную, чтобы избежать образования корочки. Поставьте в холодильник до полного охлаждения и загустения.

Готовую пасту можно намазывать на тосты, добавлять в блины, использовать в качестве начинки для десертов или просто есть ложкой.

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Домашняя «Нутелла» без сахара и лактозы доказывает, что любимые сладости могут быть простыми по составу и при этом не терять своего вкуса.

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