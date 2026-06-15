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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
39
Время на прочтение
1 мин

Домашняя "Нутелла" без сахара и лактозы: рецепт полезной альтернативы любимому лакомству

Шоколадная паста уже давно стала одним из самых любимых десертов для завтраков и перекусов. Но что, если мы скажем, что приготовить её можно дома, без сахара и молочных продуктов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
265 ккал
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Домашняя «Нутелла»

Домашняя «Нутелла» / © Credits

Тенденция к приготовлению домашних версий популярных продуктов продолжает набирать обороты. Все больше людей стремятся контролировать состав любимых блюд, сокращать количество сахара, искусственных добавок и продуктов животного происхождения.

Домашняя шоколадно-ореховая паста — один из самых простых способов приготовить десерт, который по вкусу ничем не уступает магазинным аналогам. Основу этого рецепта составляют фундук, какао и растительное молоко, а вместо сахара используется мед или сироп агавы. Об этом рецепте на своей странице рассказал фудблогер Рома Емец.

Домашняя «Нутелла» tiktok.com/@romayemets

Домашняя «Нутелла» tiktok.com/@romayemets

Ингредиенты

очищенный фундук
200 г
мед или сироп агавы
70 г
миндальное молоко
400 мл
кокосовое масло
40 г
какао-порошок
50 г
кероб
20 г
ваниль
¼ стручка
Домашняя «Нутелла» tiktok.com/@romayemets

Домашняя «Нутелла» tiktok.com/@romayemets

Приготовление

  1. В чашу блендера добавьте фундук, миндальное молоко, мед или сироп агавы, кокосовое масло, какао, кероб и ваниль.

  2. Взбивайте все ингредиенты в течение 5 минут до максимально однородной кремообразной консистенции.

  3. Готовую массу протрите через сито, чтобы текстура стала еще нежнее.

  4. Перелейте пасту в контейнер или стеклянную банку.

  5. Накройте поверхность пищевой пленкой вплотную, чтобы избежать образования корочки.

  6. Поставьте в холодильник до полного охлаждения и загустения.

Готовую пасту можно намазывать на тосты, добавлять в блины, использовать в качестве начинки для десертов или просто есть ложкой.

Домашняя «Нутелла» без сахара и лактозы доказывает, что любимые сладости могут быть простыми по составу и при этом не терять своего вкуса.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
39
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