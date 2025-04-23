Домашняя нутелла: интересный рецепт без сахара и молока / © Credits

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Кулинар Рома Емец поделился рецептом домашней нутеллы, которая не только чрезвычайно вкусна, но и значительно полезнее привычной магазинной пасты.

Обычная магазинная нутелла содержит сахар, пальмовое масло, ароматизаторы и стабилизаторы, которые не всегда приносят пользу организму. Одна столовая ложка такой пасты — это около 100 кал, из которых подавляющее большинство — это быстрые углеводы.

У домашней нутеллы по этому рецепту в три раза меньше калорий, а вместо сахара используется натуральный мед или сироп агавы. Она содержит здоровые жиры из орехов и кокосового масла, растительные белки, антиоксиданты из какао и не содержит лактозы, что делает ее идеальной для людей с непереносимостью молочных продуктов.

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Ингредиенты Фундук (поджаренный, очищенный) 200г Мед или сироп агавы 70г Миндальное или другое растительное молоко 400 мл Кокосовое масло 40г Какао-порошок 50г Кероб 20г Естественная ваниль ¼ стручка (или несколько капель экстракта)

Приготовление

Фундук обжарить в духовке или сковороде до золотистого цвета (10-12 мин при 180°C), затем очистить от кожуры. Это усилит аромат и сделает пасту более нежной. В чашу блендера поместите: поджаренный фундук, мед, растительное молоко, растопленное кокосовое масло, какао, кероб и щепотку натуральной ванили. Взбивайте все ингредиенты до однородной кремовой массы. Это может занять до 5 мин — не торопитесь, консистенция должна быть максимально гладкой. Готовую пасту можно протереть через мелкое сито, чтобы избавиться от мелких частиц и сделать текстуру еще более нежной. Перелейте нутеллу в стеклянную или пластиковую емкость, накройте пищевой пленкой, чтобы на поверхности не образовалась корка и поставьте в холодильник как минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь.

Готовую пасту можно хранить в холодильнике до 7 дней. Она прекрасно сочетается с хлебом, оладьями, блинами, а также как начинка к тортам или топинг к кашам и мороженому. А еще ее можно просто есть ложкой.

Советы:

Если хотите сделать нутеллу погуще, убавьте количество молока до 300 мл.

Для более насыщенного шоколадного вкуса добавьте больше какао и замените кероб.

Домашняя нутелла — это не только вкусная альтернатива магазинным сладостям, но и шаг к здоровому питанию. Она подходит детям, веганам, людям с непереносимостью лактозы или глютена, а также тем, кто стремится снизить потребление сахара. Приготовьте ее вместе с детьми — это станет не только вкусным, но и увлекательным опытом.