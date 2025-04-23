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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
358
Время на прочтение
2 мин

Домашняя нутелла: интересный рецепт без сахара и молока

Сладости — это слабость многих, но все больше людей выбирают полезные альтернативы традиционным десертам, избегают рафинированного сахара и молочных продуктов. Хорошая новость в том, что не обязательно отказываться от любимых вкусностей.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
3 часа
Пищевая ценность на 100 г
255 ккал
Домашняя нутелла: интересный рецепт без сахара и молока

Домашняя нутелла: интересный рецепт без сахара и молока / © Credits

Кулинар Рома Емец поделился рецептом домашней нутеллы, которая не только чрезвычайно вкусна, но и значительно полезнее привычной магазинной пасты.

Обычная магазинная нутелла содержит сахар, пальмовое масло, ароматизаторы и стабилизаторы, которые не всегда приносят пользу организму. Одна столовая ложка такой пасты — это около 100 кал, из которых подавляющее большинство — это быстрые углеводы.

У домашней нутеллы по этому рецепту в три раза меньше калорий, а вместо сахара используется натуральный мед или сироп агавы. Она содержит здоровые жиры из орехов и кокосового масла, растительные белки, антиоксиданты из какао и не содержит лактозы, что делает ее идеальной для людей с непереносимостью молочных продуктов.

Ингредиенты

Фундук (поджаренный, очищенный)
200г
Мед или сироп агавы
70г
Миндальное или другое растительное молоко
400 мл
Кокосовое масло
40г
Какао-порошок
50г
Кероб
20г
Естественная ваниль
¼ стручка (или несколько капель экстракта)

Приготовление

  1. Фундук обжарить в духовке или сковороде до золотистого цвета (10-12 мин при 180°C), затем очистить от кожуры. Это усилит аромат и сделает пасту более нежной.

  2. В чашу блендера поместите: поджаренный фундук, мед, растительное молоко, растопленное кокосовое масло, какао, кероб и щепотку натуральной ванили.

  3. Взбивайте все ингредиенты до однородной кремовой массы. Это может занять до 5 мин — не торопитесь, консистенция должна быть максимально гладкой.

  4. Готовую пасту можно протереть через мелкое сито, чтобы избавиться от мелких частиц и сделать текстуру еще более нежной.

  5. Перелейте нутеллу в стеклянную или пластиковую емкость, накройте пищевой пленкой, чтобы на поверхности не образовалась корка и поставьте в холодильник как минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь.

Готовую пасту можно хранить в холодильнике до 7 дней. Она прекрасно сочетается с хлебом, оладьями, блинами, а также как начинка к тортам или топинг к кашам и мороженому. А еще ее можно просто есть ложкой.

Советы:

  • Если хотите сделать нутеллу погуще, убавьте количество молока до 300 мл.

  • Для более насыщенного шоколадного вкуса добавьте больше какао и замените кероб.

Домашняя нутелла — это не только вкусная альтернатива магазинным сладостям, но и шаг к здоровому питанию. Она подходит детям, веганам, людям с непереносимостью лактозы или глютена, а также тем, кто стремится снизить потребление сахара. Приготовьте ее вместе с детьми — это станет не только вкусным, но и увлекательным опытом.

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