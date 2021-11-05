Домашняя нутелла с грецкими орехами за 10 минут

Известная во всем мире шоколадная паста появилась после Второй мировой войны.

В 1946 году владелец пекарни в итальянском городе Альба Пьетро Ферреро выпустил партию шоколадной пасты в виде батончиков, завернутых в фольгу. Чтобы сэкономить на продуктах и дорогом шоколаде, он использовал фундук. В 1964 году на прилавках появилась известная нам шоколадная Nutella в стеклянных баночках.

Несмотря на доступность, многие кулинары пытаются воспроизвести вкус любимого лакомства дома, используя только полезные продукты. Приготовить нутеллу на дому можно не только с фундуком, но и с любыми другими орехами. Для шоколадной пасты смакуют кешью или грецкие орехи, главное – тщательно их измельчать.

Ингредиенты:

1,5 стакана подсушенных грецких орехов

1 стакан сахара

1 стакан молока

2 ст. л. какао

2 ст. л. сливочного масла

Пошаговый рецепт:

1. Грецкие орехи подсушиваем на сухой сковороде. Так готовая шоколадно-ореховая паста приобретет приятный аромат. Измельчаем орехи в мясорубке.

2. В кастрюлю с толстым дном закладываем сразу все ингредиенты: орехи, сахар, какао, молоко и сливочное масло. Перемешиваем и ставим медленный огонь.

3. Доводим смесь до кипения, постоянно помешивая. Варим около 10 минут. За это время масса станет гуще. Если хотите, чтобы домашняя нутелла получилась более густой, уваривайте ее до нужной консистенции – ориентируйтесь на свои продукты и желаемый результат.

4. Охлажденную пасту пересыпаем в банки и храним в холодильнике. Домашняя Нутелла подходит к блинам, панкейкам, вафлям, кексам и круассанам.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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