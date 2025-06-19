Домашняя ряженка: рецепт приготовления вкусного и полезного молочного напитка

Домашняя ряженка / © Credits

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Этот продукт не только вкусный, но и чрезвычайно полезен для пищеварения, иммунитета и здоровья костей. Автор страницы VD Necrasova поделилась проверенным рецептом домашней ряженки, который легко реализовать даже без опыта в кулинарии.

Ряженка — это традиционный украинский кисломолочный продукт, который образуется путем запекания молока с последующим заквашиванием сметаной или специальной бактериальной культурой. По сравнению с кефиром или йогуртом, ряженка имеет более мягкий, сладковатый вкус и нежную кремовую консистенцию.

Ингредиенты Молоко 3 л Сметана 12 ст. л.

Приготовление

Налейте молоко в кастрюлю с толстым дном, поставьте на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивайте, чтобы не пригорело. Как только молоко закипит — снимите с плиты и перелейте в жаропрочную форму или оставьте в той же кастрюле (если она подходит для духовки). Разогрейте духовку до 150 °C, поставьте туда кастрюлю с молоком и готовьте 2 часа. Именно во время этого «томления» на поверхности образуется золотистая коричневая корочка — карамелизированная белковая пленка, которая придает ряженке неповторимый вкус. Выньте молоко из духовки и дайте ему остыть до около 40 °C — это оптимальная температура для активации кисломолочных бактерий. Добавьте к охлажденному молоку сметану и хорошо перемешайте (лучше вынуть корочку, чтобы она не мешала — ее можно съесть отдельно). Разлейте молоко в чистые стеклянные банки или оставьте в одной емкости, накройте крышками или марлей. Поставьте банки в теплое место на 6-8 часов (например, в духовку с включенной лампочкой или укутайте одеялом). За это время молоко загустеет и превратится в нежную ряженку. Готовую ряженку перенесите в холодильник. Через 1-2 часа она станет еще более густой и вкусной.

Домашняя ряженка — это не просто напиток. Это маленький ритуал заботы о себе и своих близких. Она сочетает традиции украинской кухни с современной заботой о здоровье. Готовить ее — легко, экономно и очень душевно.

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