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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
141
Время на прочтение
2 мин

Домашняя ряженка: рецепт приготовления вкусного и полезного молочного напитка

В современном мире все больше людей стремится вернуться к натуральным продуктам — простым, без консервантов и лишних добавок. Одним из таких настоящих «вкусов из детства» является ряженка — густой, нежный, слегка карамельный кисломолочный напиток, который легко приготовить дома.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
6 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
70 ккал
Домашняя ряженка

Домашняя ряженка / © Credits

Этот продукт не только вкусный, но и чрезвычайно полезен для пищеварения, иммунитета и здоровья костей. Автор страницы VD Necrasova поделилась проверенным рецептом домашней ряженки, который легко реализовать даже без опыта в кулинарии.

Ряженка — это традиционный украинский кисломолочный продукт, который образуется путем запекания молока с последующим заквашиванием сметаной или специальной бактериальной культурой. По сравнению с кефиром или йогуртом, ряженка имеет более мягкий, сладковатый вкус и нежную кремовую консистенцию.

Ингредиенты

Молоко
3 л
Сметана
12 ст. л.

Приготовление

  1. Налейте молоко в кастрюлю с толстым дном, поставьте на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивайте, чтобы не пригорело.

  2. Как только молоко закипит — снимите с плиты и перелейте в жаропрочную форму или оставьте в той же кастрюле (если она подходит для духовки).

  3. Разогрейте духовку до 150 °C, поставьте туда кастрюлю с молоком и готовьте 2 часа. Именно во время этого «томления» на поверхности образуется золотистая коричневая корочка — карамелизированная белковая пленка, которая придает ряженке неповторимый вкус.

  4. Выньте молоко из духовки и дайте ему остыть до около 40 °C — это оптимальная температура для активации кисломолочных бактерий.

  5. Добавьте к охлажденному молоку сметану и хорошо перемешайте (лучше вынуть корочку, чтобы она не мешала — ее можно съесть отдельно).

  6. Разлейте молоко в чистые стеклянные банки или оставьте в одной емкости, накройте крышками или марлей.

  7. Поставьте банки в теплое место на 6-8 часов (например, в духовку с включенной лампочкой или укутайте одеялом). За это время молоко загустеет и превратится в нежную ряженку.

  8. Готовую ряженку перенесите в холодильник. Через 1-2 часа она станет еще более густой и вкусной.

Домашняя ряженка — это не просто напиток. Это маленький ритуал заботы о себе и своих близких. Она сочетает традиции украинской кухни с современной заботой о здоровье. Готовить ее — легко, экономно и очень душевно.

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