Домашняя селедка из толстолобика: простой рецепт
Рыба получается в меру соленой, а благодаря специям ароматной. Хранить ее можно в холодильнике до месяца.
Подайте с картофелем, хлебом или просто как закуску.
Ингредиенты:
толстолоб — 2 кг;
лук репчатый;
растительное масло.
Маринад:
вода — 1 литр;
сахар — 100 гр;
соль — 150 гр;
уксус 9% — 100 мл;
перец черный горошком — 1 ст л;
кориандр горошком — 0,5 ст л;
лавровый лист — 5 шт;
Приготовление:
Толстолоб почистите от чешуи, удалите внутренности, голову, хвост и плавники. Помойте, просушите бумажным полотенцем, аккуратно отделите филе от позвоночника, удалите большие кости и нарежьте кусочками толщиной 1,5-2 сантиметра.
Воду вскипятите, добавьте сахар, соль, перец черный горошком, кориандр, лавровый лист, перемешайте, пока соль и сахар растворятся, снимите с огня, влейте уксус и остудите.
Лук нарежьте кольцами.
Рыбу выложите в эмалированную емкость, залейте маринадом, положите наверх груз и отправьте в холодильник на 24 часа, затем маринад слейте, рыбу переложите в емкость, перекладывая ее луком, залейте растительным маслом и дайте настояться 1-2 часа.
Советы:
Рыбу храните в стеклянной емкости.