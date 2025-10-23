ТСН в социальных сетях

Домашняя селедка из толстолобика: простой рецепт

Рыба получается в меру соленой, а благодаря специям ароматной. Хранить ее можно в холодильнике до месяца.

Домашняя селедка из толстолобика

Домашняя селедка из толстолобика / © Credits

Подайте с картофелем, хлебом или просто как закуску.

Ингредиенты:

  • толстолоб — 2 кг;

  • лук репчатый;

  • растительное масло.

Маринад:

  • вода — 1 литр;

  • сахар — 100 гр;

  • соль — 150 гр;

  • уксус 9% — 100 мл;

  • перец черный горошком — 1 ст л;

  • кориандр горошком — 0,5 ст л;

  • лавровый лист — 5 шт;

Приготовление:

  1. Толстолоб почистите от чешуи, удалите внутренности, голову, хвост и плавники. Помойте, просушите бумажным полотенцем, аккуратно отделите филе от позвоночника, удалите большие кости и нарежьте кусочками толщиной 1,5-2 сантиметра.

  2. Воду вскипятите, добавьте сахар, соль, перец черный горошком, кориандр, лавровый лист, перемешайте, пока соль и сахар растворятся, снимите с огня, влейте уксус и остудите.

  3. Лук нарежьте кольцами.

  4. Рыбу выложите в эмалированную емкость, залейте маринадом, положите наверх груз и отправьте в холодильник на 24 часа, затем маринад слейте, рыбу переложите в емкость, перекладывая ее луком, залейте растительным маслом и дайте настояться 1-2 часа.

Советы:

Рыбу храните в стеклянной емкости.

