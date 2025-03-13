Домашняя сгущенка: рецепт низкокалорийной сладости

Всего из трех простых ингредиентов вы сможете получить десерт, который станет отличным дополнением к блинам, сырникам или оладьям.

На странице yummy.lera поделились рецептом приготовления вкусной домашней сгущенки, которую можно приготовить без вреда для фигуры.

Ингредиенты Кукурузный крахмал 15 г Молоко 500 мл Мед или натуральный сироп 60 г

Приготовление

Молоко смешайте с кукурузным крахмалом, чтобы не образовывались комочки. В широкую кастрюлю с толстым дном влейте остальное молоко, добавьте мед или сироп. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Добавьте разбавленный кукурузный крахмал и хорошо перемешайте. Немного убавьте огонь и варите, периодически помешивая, до золотистого цвета и загущения (примерно 10-15 мин). Снять с огня, тщательно перебейте блендером до однородной консистенции, перелейте в чистую баночку и дайте остыть. Храните в холодильнике до 5 дней.

Советы:

Чтобы придать оригинальный вкус, можно использовать кокосовый напиток вместо обычного молока. Это не только придаст приятный аромат, но и сделает сгущенку легче и ароматнее.

Это домашнее сгущенка прекрасно подойдет для всех ваших любимых десертов, а если использовать кокосовый напиток у него будет легкий оттенок кокоса. Наслаждайтесь вкусом без ущерба для фигуры.

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