Домашняя сгущенка: рецепт низкокалорийной сладости

Всего из трех простых ингредиентов вы сможете получить десерт, который станет отличным дополнением к блинам, сырникам или оладьям.
На странице yummy.lera поделились рецептом приготовления вкусной домашней сгущенки, которую можно приготовить без вреда для фигуры.
Ингредиенты
- Кукурузный крахмал
- 15 г
- Молоко
- 500 мл
- Мед или натуральный сироп
- 60 г
Приготовление
- Молоко смешайте с кукурузным крахмалом, чтобы не образовывались комочки.
- В широкую кастрюлю с толстым дном влейте остальное молоко, добавьте мед или сироп. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения.
- Добавьте разбавленный кукурузный крахмал и хорошо перемешайте. Немного убавьте огонь и варите, периодически помешивая, до золотистого цвета и загущения (примерно 10-15 мин).
- Снять с огня, тщательно перебейте блендером до однородной консистенции, перелейте в чистую баночку и дайте остыть.
- Храните в холодильнике до 5 дней.
Советы:
- Чтобы придать оригинальный вкус, можно использовать кокосовый напиток вместо обычного молока. Это не только придаст приятный аромат, но и сделает сгущенку легче и ароматнее.
Это домашнее сгущенка прекрасно подойдет для всех ваших любимых десертов, а если использовать кокосовый напиток у него будет легкий оттенок кокоса. Наслаждайтесь вкусом без ущерба для фигуры.
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