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Домашняя сгущенка: рецепт низкокалорийной сладости

Домашняя сгущенка: рецепт низкокалорийной сладости

Сгущенка / Фото: Credits

Всего из трех простых ингредиентов вы сможете получить десерт, который станет отличным дополнением к блинам, сырникам или оладьям.

На странице yummy.lera поделились рецептом приготовления вкусной домашней сгущенки, которую можно приготовить без вреда для фигуры.

Ингредиенты

Кукурузный крахмал
15 г
Молоко
500 мл
Мед или натуральный сироп
60 г

Приготовление

  1. Молоко смешайте с кукурузным крахмалом, чтобы не образовывались комочки.
  2. В широкую кастрюлю с толстым дном влейте остальное молоко, добавьте мед или сироп. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения.
  3. Добавьте разбавленный кукурузный крахмал и хорошо перемешайте. Немного убавьте огонь и варите, периодически помешивая, до золотистого цвета и загущения (примерно 10-15 мин).
  4. Снять с огня, тщательно перебейте блендером до однородной консистенции, перелейте в чистую баночку и дайте остыть.
  5. Храните в холодильнике до 5 дней.

Советы:

  • Чтобы придать оригинальный вкус, можно использовать кокосовый напиток вместо обычного молока. Это не только придаст приятный аромат, но и сделает сгущенку легче и ароматнее.

Это домашнее сгущенка прекрасно подойдет для всех ваших любимых десертов, а если использовать кокосовый напиток у него будет легкий оттенок кокоса. Наслаждайтесь вкусом без ущерба для фигуры.

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