Домашняя вареная колбаса: простой рецепт

Домашняя вареная колбаса tiktok.com/@romayemets

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Домашняя колбаса может показаться сложным блюдом, однако на самом деле главный секрет — правильно подготовить мясо и не дать ему перегреться во время приготовления. По рецепту фудблогера Романа Емца колбасу можно приготовить из свинины или курицы с помощью обычного рукава для запекания, духовки или кастрюли.

Ингредиенты мясо (свинина или курица) 1 кг поваренная соль 9 г нитритная соль 9 г молотый кориандр 2 ч. л. мускатный орех 1 ч. л. смеси молотого перца 1 ч. л. сухой чеснок 1 ч. л. холодная вода 250 г

Для приготовления свиной колбасы блогер советует брать мясо с содержанием жира примерно 15–20%, например, лопатку. Мясо после убоя желательно выдержать в холодильнике 2–3 суток.

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Домашняя вареная колбаса tiktok.com/@romayemets

Приготовление

Нарежьте мясо небольшими кубиками, выложите тонким слоем и поместите в морозилку примерно на час. Холод нужен для того, чтобы мясо во время измельчения не перегревалось, а у готовой колбасы была однородная и сочная текстура. Воду также охладите в морозильной камере около 30 минут. Добавьте к мясу соль, нитритную соль и специи. Измельчите всё в блендере, постепенно вливая холодную воду. Другой вариант — 2–3 раза пропустить мясо через мясорубку, каждый раз охлаждая его около 30 минут. Готовая масса должна стать однородной, гладкой и немного тягучей. Это означает, что мясные белки хорошо связались и будут удерживать влагу. Разрежьте рукав для запекания, слегка смочите его холодной водой и выложите фарш. Сформируйте плотный рулет без воздушных карманов и завяжите концы кулинарным шпагатом. Оставьте колбасу при комнатной температуре на 1,5–2 часа. По возможности контролируйте температуру термометром, ведь внутри фарша она должна подняться примерно до 17–20°C.

Способы приготовления

В духовке

Сначала готовьте колбасу при температуре 50°C примерно 1,5–2 часа. Затем повысьте температуру до 80°C и доведите температуру внутри колбасы до 70–72°C.

В кастрюле

Поместите колбасу в воду комнатной температуры, полностью погрузите её и постепенно нагревайте воду до 80°C. Готовьте примерно 2–2,5 часа, контролируя температуру внутри колбасы.

После приготовления сразу окуните колбасу в холодную воду со льдом — это поможет быстро охладить её и сохранить сочность.

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Сочная текстура, насыщенный мясной вкус и простой состав без лишних сюрпризов, а для приготовления достаточно обычного рукава, духовки или кастрюли. Главное — соблюдать температурный режим и использовать термометр для контроля готовности.

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