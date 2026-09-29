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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
232
Время на прочтение
2 мин

Домашняя вареная колбаса: простой рецепт

Нежная, сочная и ароматная — приготовьте эту домашнюю вареную колбасу, в составе которой вы точно будете знать каждый ингредиент.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
5 часов
Пищевая ценность на 100 г
300 ккал
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Домашняя вареная колбаса tiktok.com/@romayemets

Домашняя вареная колбаса tiktok.com/@romayemets

Домашняя колбаса может показаться сложным блюдом, однако на самом деле главный секрет — правильно подготовить мясо и не дать ему перегреться во время приготовления. По рецепту фудблогера Романа Емца колбасу можно приготовить из свинины или курицы с помощью обычного рукава для запекания, духовки или кастрюли.

Ингредиенты

мясо (свинина или курица)
1 кг
поваренная соль
9 г
нитритная соль
9 г
молотый кориандр
2 ч. л.
мускатный орех
1 ч. л.
смеси молотого перца
1 ч. л.
сухой чеснок
1 ч. л.
холодная вода
250 г

Для приготовления свиной колбасы блогер советует брать мясо с содержанием жира примерно 15–20%, например, лопатку. Мясо после убоя желательно выдержать в холодильнике 2–3 суток.

Домашняя вареная колбаса tiktok.com/@romayemets

Домашняя вареная колбаса tiktok.com/@romayemets

Приготовление

  1. Нарежьте мясо небольшими кубиками, выложите тонким слоем и поместите в морозилку примерно на час. Холод нужен для того, чтобы мясо во время измельчения не перегревалось, а у готовой колбасы была однородная и сочная текстура.

  2. Воду также охладите в морозильной камере около 30 минут.

  3. Добавьте к мясу соль, нитритную соль и специи.

  4. Измельчите всё в блендере, постепенно вливая холодную воду.

  5. Другой вариант — 2–3 раза пропустить мясо через мясорубку, каждый раз охлаждая его около 30 минут. Готовая масса должна стать однородной, гладкой и немного тягучей. Это означает, что мясные белки хорошо связались и будут удерживать влагу.

  6. Разрежьте рукав для запекания, слегка смочите его холодной водой и выложите фарш.

  7. Сформируйте плотный рулет без воздушных карманов и завяжите концы кулинарным шпагатом.

  8. Оставьте колбасу при комнатной температуре на 1,5–2 часа.

  9. По возможности контролируйте температуру термометром, ведь внутри фарша она должна подняться примерно до 17–20°C.

Способы приготовления

В духовке

  1. Сначала готовьте колбасу при температуре 50°C примерно 1,5–2 часа.

  2. Затем повысьте температуру до 80°C и доведите температуру внутри колбасы до 70–72°C.

В кастрюле

  1. Поместите колбасу в воду комнатной температуры, полностью погрузите её и постепенно нагревайте воду до 80°C.

  2. Готовьте примерно 2–2,5 часа, контролируя температуру внутри колбасы.

После приготовления сразу окуните колбасу в холодную воду со льдом — это поможет быстро охладить её и сохранить сочность.

Сочная текстура, насыщенный мясной вкус и простой состав без лишних сюрпризов, а для приготовления достаточно обычного рукава, духовки или кастрюли. Главное — соблюдать температурный режим и использовать термометр для контроля готовности.

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