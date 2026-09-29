- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 232
- Время на прочтение
- 2 мин
Домашняя вареная колбаса: простой рецепт
Нежная, сочная и ароматная — приготовьте эту домашнюю вареную колбасу, в составе которой вы точно будете знать каждый ингредиент.
Домашняя колбаса может показаться сложным блюдом, однако на самом деле главный секрет — правильно подготовить мясо и не дать ему перегреться во время приготовления. По рецепту фудблогера Романа Емца колбасу можно приготовить из свинины или курицы с помощью обычного рукава для запекания, духовки или кастрюли.
Ингредиенты
- мясо (свинина или курица)
- 1 кг
- поваренная соль
- 9 г
- нитритная соль
- 9 г
- молотый кориандр
- 2 ч. л.
- мускатный орех
- 1 ч. л.
- смеси молотого перца
- 1 ч. л.
- сухой чеснок
- 1 ч. л.
- холодная вода
- 250 г
Для приготовления свиной колбасы блогер советует брать мясо с содержанием жира примерно 15–20%, например, лопатку. Мясо после убоя желательно выдержать в холодильнике 2–3 суток.
Приготовление
Нарежьте мясо небольшими кубиками, выложите тонким слоем и поместите в морозилку примерно на час. Холод нужен для того, чтобы мясо во время измельчения не перегревалось, а у готовой колбасы была однородная и сочная текстура.
Воду также охладите в морозильной камере около 30 минут.
Добавьте к мясу соль, нитритную соль и специи.
Измельчите всё в блендере, постепенно вливая холодную воду.
Другой вариант — 2–3 раза пропустить мясо через мясорубку, каждый раз охлаждая его около 30 минут. Готовая масса должна стать однородной, гладкой и немного тягучей. Это означает, что мясные белки хорошо связались и будут удерживать влагу.
Разрежьте рукав для запекания, слегка смочите его холодной водой и выложите фарш.
Сформируйте плотный рулет без воздушных карманов и завяжите концы кулинарным шпагатом.
Оставьте колбасу при комнатной температуре на 1,5–2 часа.
По возможности контролируйте температуру термометром, ведь внутри фарша она должна подняться примерно до 17–20°C.
Способы приготовления
В духовке
Сначала готовьте колбасу при температуре 50°C примерно 1,5–2 часа.
Затем повысьте температуру до 80°C и доведите температуру внутри колбасы до 70–72°C.
В кастрюле
Поместите колбасу в воду комнатной температуры, полностью погрузите её и постепенно нагревайте воду до 80°C.
Готовьте примерно 2–2,5 часа, контролируя температуру внутри колбасы.
После приготовления сразу окуните колбасу в холодную воду со льдом — это поможет быстро охладить её и сохранить сочность.
Сочная текстура, насыщенный мясной вкус и простой состав без лишних сюрпризов, а для приготовления достаточно обычного рукава, духовки или кастрюли. Главное — соблюдать температурный режим и использовать термометр для контроля готовности.