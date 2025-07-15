- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 2 мин
Домашняя ветчина из индюшиного филе: оригинальный рецепт
Магазинная колбаса или ветчина хоть и удобная, но часто содержит консерванты, усилители вкуса, избыток соли и даже сахар. К счастью, есть вкусная, простая и гораздо более полезная альтернатива — домашняя ветчина из филе индейки. Ее легко приготовить даже без специального оборудования или опыта, а главное, вы будете знать, что в ней нет ничего лишнего.
Фудблогер Ольга Рябенко поделилась простым рецептом, который станет вашим фаворитом — это идеальная основа для здоровых бутербродов, перекусов или даже закуска к праздничному столу.
Ингредиенты
- Филе индейки
- 1,5 кг
- Соль
- 1 ст. л
- Паприка сладкая
- 1 ч. л
- Черный перец
- 1 ч. л
- Сушеный чеснок
- 2 ч. л.
- Мускатный орех (молотый)
- ½ ч. л.
- Молотый кориандр
- ½ ч. л.
- Оливковое масло
- 2-3 ст. л
Приготовление
В небольшой миске смешайте соль, паприку, перец, чеснок, мускатный орех и кориандр.
Филе индейки хорошо промойте, обсушите бумажным полотенцем и щедро натрите специями и оливковым маслом со всех сторон.
Выложите мясо в форму или на противень, застеленный пергаментом. Накрывать ничем не нужно.
Поставьте в духовку на 3 часа при температуре 80°C в режиме конвекции. Это медленное томление обеспечивает максимальную нежность и сочность ветчины.
После приготовления оставьте мясо полностью остыть, а затем поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Так ветчина будет лучше резаться и держать форму.
Советы
Если нет режима конвекции, используйте режим «верх-низ» при температуре 90-100°C и периодически открывайте духовку для выпуска пара.
Вместо индейки можно использовать куриное филе или свиную вырезку.
Если хотите более насыщенный вкус, добавьте копченую паприку или сушеный розмарин.
Можно запечь в рукаве или фольге, но тогда уменьшите время до 2 часов при 120°C.
Подача
В виде бутербродов с хлебом из цельного зерна, листьями салата, помидором и домашним соусом
Как холодную закуску на праздничный стол
В роллах из лаваша или тортильи
В омлетах для завтрака
С овощами как белковая часть обеда или ужина
Хранение
В герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней
В морозильнике (в пакете или фольге) до 2 месяцев. Перед использованием просто разморозьте в холодильнике в течение ночи.
Домашняя ветчина из индейки — это вкусно, полезно, выгодно и абсолютно натурально. Если вы заботитесь о здоровье своем и своих близких, обязательно попробуйте приготовить.