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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
48
Время на прочтение
2 мин

Домашняя ветчина из индюшиного филе: оригинальный рецепт

Магазинная колбаса или ветчина хоть и удобная, но часто содержит консерванты, усилители вкуса, избыток соли и даже сахар. К счастью, есть вкусная, простая и гораздо более полезная альтернатива — домашняя ветчина из филе индейки. Ее легко приготовить даже без специального оборудования или опыта, а главное, вы будете знать, что в ней нет ничего лишнего.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
4 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
110 ккал
Домашняя ветчина из индюшиного филе

Домашняя ветчина из индюшиного филе / © Credits

Фудблогер Ольга Рябенко поделилась простым рецептом, который станет вашим фаворитом — это идеальная основа для здоровых бутербродов, перекусов или даже закуска к праздничному столу.

Ингредиенты

Филе индейки
1,5 кг
Соль
1 ст. л
Паприка сладкая
1 ч. л
Черный перец
1 ч. л
Сушеный чеснок
2 ч. л.
Мускатный орех (молотый)
½ ч. л.
Молотый кориандр
½ ч. л.
Оливковое масло
2-3 ст. л

Приготовление

  1. В небольшой миске смешайте соль, паприку, перец, чеснок, мускатный орех и кориандр.

  2. Филе индейки хорошо промойте, обсушите бумажным полотенцем и щедро натрите специями и оливковым маслом со всех сторон.

  3. Выложите мясо в форму или на противень, застеленный пергаментом. Накрывать ничем не нужно.

  4. Поставьте в духовку на 3 часа при температуре 80°C в режиме конвекции. Это медленное томление обеспечивает максимальную нежность и сочность ветчины.

  5. После приготовления оставьте мясо полностью остыть, а затем поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Так ветчина будет лучше резаться и держать форму.

Советы

  • Если нет режима конвекции, используйте режим «верх-низ» при температуре 90-100°C и периодически открывайте духовку для выпуска пара.

  • Вместо индейки можно использовать куриное филе или свиную вырезку.

  • Если хотите более насыщенный вкус, добавьте копченую паприку или сушеный розмарин.

  • Можно запечь в рукаве или фольге, но тогда уменьшите время до 2 часов при 120°C.

Подача

  • В виде бутербродов с хлебом из цельного зерна, листьями салата, помидором и домашним соусом

  • Как холодную закуску на праздничный стол

  • В роллах из лаваша или тортильи

  • В омлетах для завтрака

  • С овощами как белковая часть обеда или ужина

Хранение

  • В герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней

  • В морозильнике (в пакете или фольге) до 2 месяцев. Перед использованием просто разморозьте в холодильнике в течение ночи.

Домашняя ветчина из индейки — это вкусно, полезно, выгодно и абсолютно натурально. Если вы заботитесь о здоровье своем и своих близких, обязательно попробуйте приготовить.

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