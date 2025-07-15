Домашняя ветчина из индюшиного филе: оригинальный рецепт

Магазинная колбаса или ветчина хоть и удобная, но часто содержит консерванты, усилители вкуса, избыток соли и даже сахар. К счастью, есть вкусная, простая и гораздо более полезная альтернатива — домашняя ветчина из филе индейки. Ее легко приготовить даже без специального оборудования или опыта, а главное, вы будете знать, что в ней нет ничего лишнего.