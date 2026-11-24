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Дорадо жареная на сковороде: классический рецепт
Рыба получается сочной, с хрустящей, золотистой корочкой.
Подавайте горячей, украсив свежей зеленью и дольками лимона.
Ингредиенты
- дорадо
- 1 шт
- мука пшеничная
- 3 ст. л.
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- специи для рыбы
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Рыбу очистите от чешуи, удалите плавники, жабры, внутренности, хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Сделайте на боках рыбы косые параллельные надрезы, натрите изнутри и снаружи, солью, перцем черным молотым, специями и сбрызните лимонным соком.
Оставьте при комнатной температуре на 15-20 минут, затем обваляйте рыбу в муке со всех сторон.
В сковороде, на среднем огне, хорошо разогрейте растительное масло, выложите рыбу и жарьте 8-10 минут с каждой стороны до появления золотистой корочки.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.